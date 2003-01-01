Kinodanz предложила мирно разрешить конфликт с BadComedian

Кинокомпания KD Studios (ранее Kinodanz), оказавшаяся в центре громкого скандала, связанного с судебным иском против Евгения Баженова, готова пойти на мировое соглашение с видеоблогером. Об этом изданию «Коммерсант» сообщил представитель студии Евгений Мелентьев. Условия соглашение пока не разглашаются.

3 июня стало известно, что KD Studios подала против автора YouTube-канала BadComedian иск на сумму 1 млн рублей. Компания считает, что Баженов в обзоре на фильм «За гранью реальности» нарушил допустимый объем цитирования исходного произведения. Сам Баженов расценил их действия как цензуру, после чего на сторону видеоблогера встали зрители и кинематографисты. Скандал привел к тому, что в прокуратуру была направлена просьба проверить, на каких условия Министерство культуры проводит финансирование проектов студии.

Сам Мелентьев считает, что иск был подан законно.

«Почему-то ситуация была вывернута в плоскость свободы слова, тогда как иск является претензией о нарушении авторских прав, — говорит Мелентьев. — В результате которой рушится наша экономическая модель».

По словам продюсера, в своем обзоре Баженов раскрывает весь сюжет фильма, что привело к падению продаж картины на легальных ресурсах. Он также утверждает, что после выхода ролика несколько иностранных прокатчиков изменили условия контрактов.

Источник: «Коммерсант»