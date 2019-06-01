Кристоф Вальц снимется в фильме Вуди Аллена и еще 17 новостей дня

Дарья Жук поставит второй сезон сериала «Содержанки»

Проект видеосервиса START рассказывает о жизни в Москве и красивых девушках, мечтающих попасть в мир денег, струящихся шелков и сверкающих драгоценностей. Найти свое место в столице им помогает главная светская сваха города, которая ловко пристраивает девушек в надежные руки.

«Я хочу глубже исследовать персонажей „Содержанок“ с точки зрения развития истории. В особенности меня интересуют сильные женщины-персонажи в контексте приспособления к патриархальной нормативности постсоветской реальности, — говорит Жук. — Это такой антифеминистический феминизм местного разлива. С одной стороны, стремление к деньгам и власти — это универсальные желания, понятные людям по всему миру, а с другой — наши персонажи и их мотивации — типичный продукт именно современного российского общества, обусловленный историческими, экономическими и политическими факторами».

Константин Богомолов вернется в роли шоураннера сериала.

Источник: Пресс-служба START

Nickelodeon выпустит приквел мультсериала «Губка Боб — квадратные штаны»

Сериал под рабочим названием «Лагерь Корал» (Kamp Koral) — история 10-летнего Губки Боба во время пребывания в летнем лагере. Вместе с друзьями он будет учиться разводить подводные костры, ловить диких медуз и купаться в озере Гнусногрязь в лучшем лагере водорослевого леса. Приквел, в отличие от анимационного оригинала, будет сделан с помощью компьютерной графики.

Источник: Deadline

Постер военной картины Роланда Эммериха «Мидуэй»

В центре сюжета окажется знаменитая битва за атолл Мидуэй. Произошедшее в июне 1942 года сражение считается поворотным моментом в войне в Тихом океане, когда флот США одержал решительную победу над Объединенным флотом Японии. Японский флот, потерявший 4 тяжелых авианосца, 248 самолетов и лучших пилотов, навсегда лишился возможности эффективно действовать вне зон прикрытия береговой авиации.

Канал SyFy не будет продолжать сериалы «Хэппи» и «Академия смерти»

«Хэппи» не продлили на третий сезон, а «Академию смерти» — на второй. Оба сериала основаны на комиксах. Первый рассказывал о бывшем полицейском, который разбирается с проблемами в компании вымышленного летающего синего единорога. В центре сюжета второго — секретная школа, где подростков учат убивать людей. Предполагается, что создатели двух проектов сейчас ищут возможности продолжить работу на других каналах.

Источник: Deadline

Один человек пострадал из-за взрыва на съемках «Бонда 25»

Во время съемок одной из сцен на площадке был произведен контролируемый взрыв, мощность которого превысила ожидаемую. В результате пострадала стена одного из помещений студии Pinewood, а член съемочной группы отделался небольшой травмой. На графике съемок инцидент не сказался. Ранее во время работы над картиной травму получил исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг.

Кристоф Вальц и Луи Гаррель снимутся в новом фильме Вуди Аллена

Безымянная романтическая комедия рассказывает о супругах, которые во время кинофестиваля в Сан-Себастьяне оба влюбляются в других людей. У нее завязываются отношения с талантливым французским режиссером, а он встречает местную женщину. В фильме также снимутся Елена Анайя, Джина Гершон, Серхи Лопес и Уоллес Шоун. Студия Mediapro отвечает за производство картины.

Источник: Variety

Махершала Али может исполнить главную роль в драме «Одиночка»

Сценарий картины основан на мемуарах Альберта Вудфокса, в которых автор рассказывает о 43 годах, проведенных в одиночном заключении в луизианской тюрьме. 23 часа в сутки Вудфокс сидел в небольшой камере, и лишь на один час его выпускали в полном одиночестве во двор для упражнений. Все это ему пришлось пережить из-за обвинений убийстве охранника в 1972 году, причастность к которому он всецело отрицает. Али также выступит исполнительным продюсером экранизации.

Источник: Deadline

Райан Рейнольдс снялся в рекламном ролике джина Aviation

Актер, выкупивший права на джин в 2018 году, рассказывает, на что он готов ради компании. В данном случае он лично создает все бутылки для напитка и гравирует их. В финале ролика появляется Энди Кинг, прославившийся после выхода документалки «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась». В фильме Кинг рассказал, что готов был пойти на все для организации фестиваля, в результате чего автор всего мероприятия, Билли МакФарланд, попросил его сделать минет таможеннику, чтобы тот пропустил грузовик с водой.

Элизабет Бэнкс снимется в сериале «Миссис Америка»

Проект расскажет о борьбе за равные права в Америке 1970-х. Одну из главных ролей исполнит Кейт Бланшетт, которая появится на экране в образе Филлис Шлэфли, прославившейся своими крайне консервативными взглядами и антифеминизмом. Конституционный юрист, она яростно (и вполне успешно) боролась против принятия поправки о равных правах для женщин к Конституции США.

Источник: Deadline

Netflix выпустит анимационный спин-офф «Мира Юрского периода»

Действие мультсериала «Мир Юрского периода: Лагерь мелового периода» развернется в мире франшизы о воскрешенных динозаврах. В центре сюжета — шестеро подростков, которые пребывают в новый лагерь, расположенный на острове Нублар. Когда динозавры вырываются на свободу, они должны найти способ выжить и связаться с родными. Проект увидит свет в 2020 году.

Солейл Мун Фрай вернется в продолжении сериала «Панки Брюстер»

Оригинал рассказывал о сообразительной Панки Брюстер, которую воспитывает отец-одиночка. В продолжении Фрай сыграет мать троих детей, пытающуюся наладить собственную жизнь, когда она знакомится с маленькой девочкой, очень похожей на героиню в детстве.

Источник: Deadline

Кевин Уиллмотт поставит военную драму «24-й»

Уиллмот, лауреат премии «Оскар» за сценарий фильма «Черный клановец», написал картину о 24-м пехотном полке армии Соединенных Штатов, куда входили исключительно темнокожие солдаты. В 1917 году они принимали участие в хьюстонском восстании, вызванном жестокими действиями со стороны местной полиции. Восстание продлилось два часа, а в результате погибло несколько человек. После этого в США прошел крупнейший судебный процесс по убийству: 19 обвиняемых были приговорены к смертной казни, а 41 — к пожизненному заключению.

Источник: Deadline

Сериал «Ранчо» закончится после четвертого сезона

Действие сериала развивается на ранчо в Колорадо, куда после своей яркой, но короткой карьеры футболиста возвращается главный герой, чтобы начать семейный бизнес со своим родным братом. О закрытии проекта в Twitter сообщил Эштон Кутчер, исполнитель главной роли. «„Ранчо“ подходит к концу, но не совсем. Мы рады подарить вам последние 20 эпизодов — десять из них выйдут позже в 2019 году, а остальные — в 2020-м».

Крэйг Болотин поставит фильм «Клятвы»

Основанный на статье, напечатанной в 2018 году в New York Times, фильм рассказывает о 36-летнем Мартин Швидте. Он всю жизнь знал, что его усыновили, и, прежде чем завести собственных детей, отправился на поиски своих настоящих родителей. Так он встретил Дэйва Линдгрена и Мишель Ньюман — школьных возлюбленных, которые расстались до его рождения. Благодаря Шмидту Линдгрен и Ньюман встречаются и вновь влюбляются, что в итоге приводит к свадьбе.

Источник: Deadline

Сэнди Тан экранизирует роман Элиф Батуман «Идиотка»

«Идиотка» — роман о воспитании, выполненный в эпистолярном жанре. Сюжет вращается вокруг студентки Гарварда Селин, у которой завязывается странный роман с другим студентом, Иваном. В какой-то момент, следуя зову сердца, она отправляется вслед за Иваном в его родную Венгрию, хотя сама до конца не понимает зачем.

Источник: IndieWire

Amazon закрыл сериал «Подлый Пит» после третьего сезона

Молодой мошенник Пит (Джованни Рибизи), отсидев положенный срок, решает завязать с темным прошлым, примерив на себя личину бывшего сокамерника. Скрываясь от местной мафии, парень пристраивается в семейный бизнес того самого сокамерника. Со временем он осознает, что такое настоящая семья, и даже обретает любовь всей своей жизни, но прошлые грехи не позволяют ему расслабиться ни на минуту, угрожая уничтожить и главного героя, и его новую жизнь.

Источник: Deadline

Постер третьего сезона «Очень странных дел»

Сюжет третьего сезона не раскрывается. Известно лишь, что в истории как-то замешан торговый центр Starcourt, недавно открывшийся в Хокинсе, а главной темой станет лето. Третий сезон станет доступен подписчикам Netflix с 4 июля.

Глен Пауэлл исполнит главную роль в комедии «Я хочу т******* твоего брата»

В центре истории — брат-неудачник успешной женщины-адвоката, который получает работу в компании сестры. Он быстро становится любимчиком коллег и объектом желания всех сильных женщин компании. Мелисса Сэтк напишет сценарий и поставит картину.

Источник: Variety

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