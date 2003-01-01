Трейлер фильма «К звездам»: Брэд Питт летит в космос

Режиссер «Затерянного города Z» Джеймс Грэй взялся сделать собственный «Интерстеллар» с бесконечным космосом, судьбой человечества и отношениями отцов и детей. Получилось, судя по ролику, трагично и эпично, с долгими взглядами в даль и недружелюбной Вселенной, которая постоянно пытается убить нерадивого человечка, решившего покинуть уют родной планеты.

В результате странного излучения, пришедшего из глубин космоса, жизнь на Земле оказалась под угрозой исчезновения. Ответ на вопрос о том, что же произошло, кроется на окраине Солнечной системы, куда 16 лет назад на поиски инопланетной цивилизации улетела команда корабля «Лима». Командовал операцией Клиффорд МакБрайд (Томми Ли Джонс), и теперь его сын Рой (Брэд Питт) должен отправиться к звездам вслед за ним.

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