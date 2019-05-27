Крис Хемсворт отдохнет от кино и еще 14 новостей дня

Крис Хемсворт сделает перерыв в съемках

После продолжительного и напряженного периода съемок в кино актер планирует взять перерыв и посвятить себя семье. «В этом году я, наверное, нигде не буду сниматься, — заявил Хемсворт. — Просто хочу побыть с детьми».

На данный момент в рабочем графике актера значится два проекта — байопик о жизни рестлера Халка Хогана и экшен-комедия «Глубоко под прикрытием» с Тиффани Хэддиш. Оба фильма находятся на ранней стадии производства, и у Хемсворта есть время перевести дух.

Источник: Mirror

Барри Дженкинс поставит биографическую картину о хореографе Элвине Эйли

Безымянный фильм расскажет о жизни Эйли, танцора и хореографа, основателя Американского театра танца. Эйли внес значительный вклад в популяризацию современного танца и в появление чернокожих танцовщиков и афроамериканской культуры на танцевальной сцене XX века. Джулиан Брис напишет сценарий картины.

Источник: Deadline

Машин Ган Келли получил роль в безымянной комедии Джадда Апатоу

Сюжет проекта, который Апатоу разрабатывает совместно с Питом Дэвидсоном, не раскрывается. Дэвидсон исполнит в фильме одну из главных ролей, а Апатоу поставит картину. В комедии также снимутся Мариса Томей, Бел Паули, Памела Адлон и Билл Бёрр.

Источник: Deadline

Тизер сериала «Карнивал Роу»

«Карнивал Роу» — детективный фэнтези-сериал, действие которого развивается в мире, где волшебные существа живут бок о бок с обычными людьми. По сюжету детектив Райкрофт (Орландо Блум) выслеживает вампира, которого подозревают в убийстве его любовницы-феи. Сериал станет доступен подписчикам стрим-сервиса Amazon с 30 августа.

Дайан Крюгер снимется в боевике «355»

«355» — позывной первой женщины-шпиона, действовавшей на стороне колоний во времена американской революции, но фильм никак не связан с событиями 1775—1783 годов. Лента расскажет о группе из пяти женщин, которые вынуждены перебороть взаимную неприязнь и недоверие и использовать все свои существенные навыки и знания, чтобы остановить глобальную тайную организацию. В фильме также снимаются Джессика Честейн, Себастиан Стэн, Лупита Нионго и Пенелопа Крус. Саймон Кинберг занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Variety

Промофото блокбастера «Мстители: Финал»

Художник Лиз Георгофф, работавшая над фильмами Marvel, опубликовала в Instagram фото в броне Спасательницы, которое было снято для маркетинга. В итоге фотография не использовалась при продвижении фильма.

Netflix продлил сериал «Мертв для меня» на второй сезон

Сюжет сериала вращается вокруг двух женщин, познакомившихся на встрече людей, потерявших близких. Они мало похожи друг на друга, и каждая по-своему пытается справиться с утратой, но вскоре они начинают проводить вместе все время, из-за чего вскрывается несколько неприятных секретов. Первый сезон завершился открытым финалом, который требовал продолжения. Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини вернутся во втором сезоне в знакомых ролях, а Лиз Фельдман вновь выступит в качестве шоураннера.

Источник: Variety

Кинокомпания Blumhouse выпустит фильм по игрушке Magic 8 Ball

Шар — игрушка для получения предсказаний, напоминающая большой бильярдный шар № 8. Внутри он заполнен темной жидкостью, где в жидкости плавает фигура с 20 поверхностями, на которых нанесено по одному ответу. Ответы носят общий характер вроде «да», «нет», «абсолютно точно», «плохие шансы», «вопрос не ясен» и т. д. Magic 8 Ball давно стал частью поп-культуры и постоянно появляется в кино, книгах и играх. Джефф Уодлоу напишет сценарий и поставит картину.

Источник: Deadline

Тизер фильма «Король Лев»

«Король Лев» — история Симбы, наследника короля Муфасы. Уже в детстве любознательный малыш становится жертвой интриг своего завистливого дяди Шрама, мечтающего о власти. Симба познает горе утраты, предательство и изгнание, но в конце концов обретает верных друзей и находит любимую. Закаленный испытаниями, он в нелегкой борьбе отвоевывает свое законное место в круге жизни, осознав, что значит быть настоящим королем. Российская премьера фильма состоится 18 июля.

Мэри Элизабет Уинстэд рассказала о съемках в «Гемини» и «Хищных птицах»

«Я много бегаю и немного дерусь, — говорит актриса, которая снималась одновременно в двух проектах. — Потренировалась в джиу-джитсу и тактической стрельбе — там есть перестрелки. „Хищные птицы“ — следующий уровень. А в „Гемини“ я играют агента Разведывательного управления США, которую приставили следить за Уиллом Смитом, но в „Хищных птицах“ я играю убийцу, которую тренировали с детства. Там одни женщины, и все прямо очень весело и странно. Напоминает фильм из 1990-х, но в хорошем смысле».

Источник: The New York Times

Канал CW выпустит сериал «Хоррор-истории из двух предложений»

Проект-антология будет состоять из восьми получасовых эпизодов, каждый из которых рассказывает отдельную историю в жанре хоррора. Сюжет не раскрывается. Сериал увидит свет 8 августа.

Источник: Deadline

Стивен Саско напишет адаптацию романа «Звучит сова»

Действие книги Роберта МакКэммона разворачивается в XVII веке на территории провинции Каролина. Главный герой — Мэттью Корбетт, который оказывается в центре жестокой охоты на ведьм. Роман МакКэммона станет основой для сериала, который разрабатывается для канала FX.

Источник: Deadline

Международные постеры фильма «Люди в черном: Интернэшнл»

Российская премьера картины состоится 12 июня.

Карен Монкрифф экранизирует «Счастливую» Элис Сиболд

Роман-автобиография рассказывает о периоде в жизни Сиболд, когда она, будучи первокурсницей университета в городе Сиракузы, была жестоко избита и изнасилована, а затем спустя несколько месяцев совершенно случайно встретила насильника в толпе. Происшествие сильно повлияло на творчество Сиболд. Спустя пять лет она выпустила роман «Милые кости», в основу которого были положены ее собственные переживания, а также история, рассказанная ей одним из проводивших ее расследование полицейских о том, что на месте ее изнасилования ранее был обнаружен труп расчлененной девочки.

Источник: Variety

Джошуа Джонсон-Лайонел исполнит главную роль в сериале «Птичка Господа милосердного»

Сюжет проекта, основанного на одноименном романе Джеймса МакБрайда, вращается вокруг юного раба Ониона, чей отец погибает в результате стычки между рабовладельцем и страстным аболиционистом Джоном Брауном (Итан Хоук). Приняв Ониона за девочку, Браун забирает его в свою армию противников рабства, состоящую в основном из его сыновей. В 1859-м в попытке начать восстание рабов они совершили налет на армейское хранилище в Харперс-Ферри. Восстание не случилось, но их действия в итоге привели к Гражданской войне в США.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.