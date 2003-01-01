Бокс-офис России: «Тайная жизнь домашних животных 2» не впечатлила зрителей

1. «Тайная жизнь домашних животных 2» (1-я неделя), 440 млн рублей, 1,8 миллиона зрителей, 48 874 сеанса

Оригинальный мультфильм студии Illumination в 2016-м стал одной из главных сенсаций проката. Тогда «Тайная жизнь» стартовала с 588 млн рублей. Понятно, что прокатчик надеялся как минимум повторить этот результат. Однако первые признаки того, что цифры предшественника недостижимы, появились еще на прошлой неделе. За два дня превью продолжение мультфильма освоило на 24% меньше, чем было у первой части — 145 миллионов против 191 миллионов. К финалу первого полноценного уик-энда недобор второй части вырос до 29%: за 16 дней проката новинка собрала 687 млн рублей, а у оригинала на аналогичный период в копилке было 969 млн рублей. Среди релизов студии Illumination «Тайная жизнь домашних животных 2» показала четвертый старт, уступив еще и «Миньонам» (779 млн рублей) с «Гадким я 3» (506 млн рублей).

Проблемы с качеством контента перевесили все маркетинговые усилия дистрибьютора (а он явно не скупился — той же ТВ-рекламы было не меньше, чем у «Как приручить дракона 3», да и в онлайне «Тайная жизнь» была везде). Причем произошло это всюду — в мире нет ни одной важной территории, где сиквел собрал на уровне оригинала. Показательно, что особенно сильно сборы «Тайной жизни домашних животных 2» в сравнении с релизом 2016 года упали в самых крупных городах страны — в Москве, например, падение составило 40%. Быть может, это говорит о том, что аудитория мегаполисов становится более требовательной, и качество релизов студии Illumination уже устраивает ее не в полной мере. История с переименованием директора цирка из Сергея в Сержа или скандал с Луисом С. К., которого из-за обвинений в неподобающем поведении заменили в озвучке на Пэттона Освальта, не имеют значения для массовой публики, которая зачастую и не в курсе произошедшего.



Впрочем, даже несмотря на очевидное снижение интереса публики к бренду, понятно, что перед нами один из самых кассовых релизов 2019 года. До финальных цифр «Как приручить дракона 3» (1,7 млрд рублей) ему уже не добраться, однако картину «Монстры на каникулах 3», заработавшую 1,129 млрд рублей и ставшую самым кассовым мультфильмом в российском прокате в прошлом году, обойти вполне реально.

2. «Аладдин» (2-я неделя), 206 млн рублей (-46%), 764 тысячи зрителей, 23 314 сеансов

Суммарная касса фильма Disney после 11 дней проката составляет 722 млн рублей. Еще до наступления следующего уик-энда «Аладдин» заработает больше, чем «Красавица и чудовище» за все время проката (736 млн рублей). Фильм обошел итоговый результат «Меча короля Артура» (719 млн рублей) и теперь занимает второе место в рейтинге самых кассовых картин Гая Ричи в нашей стране после «Шерлока Холмса» (918 млн рублей с учетом СНГ). Есть все шансы, что по итогам проката «Аладдин» заберется на первую строчку этого рейтинга. Все идет к тому, что планка в 1 млрд рублей этой картине покорится.

3. «Годзилла 2: Король монстров» (1-я неделя), 158 млн рублей, 510 тысяч зрителей, 31 769 сеансов

Настоящей катастрофой оказался релиз студий Legendary Pictures и Warner Bros. на российском рынке. Первый «Годзилла», выходивший в 2014 году, не мог похвастать хорошим сарафаном. Это создавало дополнительные риски для сиквела. Однако мало кто мог предположить, что снижение его стартовых сборов относительно оригинальной картины окажется настолько сильным. «Годзилла» заработал в первый уик-энд 295 млн рублей, «Годзилла 2» — 158 млн рублей. Падение сборов — 46%. Наработка на один экран у новинки составляет 4694 рубля — это худший показатель в топ-10 (у «Тайной жизни 2» наработка составляет 8746 рублей). «Король монстров» на старте уступил не только своему предшественнику, но и фильмам «Конг: Остров Черепа» (279 млн рублей) и даже «Рэмпейджу» (179 млн рублей).

Пример «Тихоокеанского рубежа» ранее красноречиво демонстрировал, что сиквелы механистичных блокбастеров, в которых люди надоедливо болтаются у монстров под ногами, а сюжет не несет никакой смысловой нагрузки, испытывают трудности в прокате. Первая часть «Рубежа» собрала в нашей стране 667 млн рублей, вторая — 597 млн рублей. В случае с «Годзиллой» мы наблюдаем стремительное развитие этой тенденции. Сборы первой части составили 532 млн рублей с учетом СНГ. Для «Годзиллы 2» теперь счастьем будет заработать 300 млн рублей.

4. «Покемон. Детектив Пикачу» (3-я неделя), 23 млн рублей (-76%), 101 тысяча зрителей, 5401 сеанс

Еще одно детище студий Legendary Pictures и Warner Bros., не оправдавшее надежд на российском рынке, заработало за три недели 456 млн рублей. Финальные сборы «Бамблби» (459 млн рублей) будут превзойдены «Покемоном» до наступления следующего уик-энда, результат «Дамбо» (473 млн рублей) эта семейная картина должна обойти к следующему понедельнику. На этом широкий прокат «Детектива Пикачу» завершится.

5. «Джон Уик 3» (3-я неделя), 20 млн рублей (-73%), 69 тысяч зрителей, 3268 сеансов

Триквел боевика с Киану Ривзом в главной роли довел свою кассу до 406 млн рублей. Все задачи, стоявшие перед фильмом, выполнены. Рост сборов относительно второй части франшизы, собравшей 332 млн рублей, составляет 22%.

6. «Гори, гори ясно» (2-я неделя), 12 млн рублей (-74%), 45 тысяч зрителей, 4318 сеансов

После 11 дней проката в активе фильма ужасов студии Sony есть 73 млн рублей. У прошлогоднего «Слендермена» на аналогичный период в копилке было больше, 80 млн рублей. Следует признать, что попытка скрещивания супергеройского фильма с хоррором для нашего рынка вышла не слишком привлекательной. В частности, именно об этом говорят цифры средней посещаемости у «Гори, гори ясно» — 10 человек на одном сеансе. Это худший показатель в топ-10.

7. «Отпетые мошенницы» (4-я неделя), 6,4 млн рублей (-75%), 24 тысячи зрителей, 1044 сеанса

Комедия Universal довела свою кассу до 333 млн рублей и укрепила позиции на первой строчке рейтинга самых кассовых зарубежных комедий 2019 года. Причем лидируют «Мошенницы» с огромным отрывом. У идущего вторым фильма «Начни сначала» итоговые сборы составляют 90 млн рублей.

8. «Красивый, плохой, злой» (2-я неделя), 4,5 млн рублей (-57%), 15 тысяч зрителей, 842 сеанса

Триллер с Заком Эфроном в роли маньяка за два уик-энда заработал 20 млн рублей. Это больше финальных сборов «Времени возмездия» (14 млн рублей), на уровне которого «Красивый, плохой, злой» и стартовал.

9. «Мстители: Финал» (5-я неделя), 4 млн рублей (-75%), 15 тысяч зрителей, 747 сеансов

Сборы блокбастера Marvel, заканчивающего свой прокат, достигли 2,567 млрд рублей. И на этом «Мстители» окончательно прощаются с топ-10.

10. «Рокетмен» (превью), 3 млн рублей, 8 тысяч зрителей, 337 сеансов

Выйдя в формате ограниченного превью (только залы Atmos избранных кинотеатров), «Рокетмен» продемонстрировал умеренную наработку (8452 рубля на один экран) и среднюю посещаемость (20 человек на одном сеансе). Но надо учитывать, что акцента на этом превью в рекламной кампании прокатчик не делал, поэтому главные кассовые достижения у фильма впереди.

Самый большой потенциал среди новинок недели у новой части «Людей Икс». Впрочем, уровень ожидания фильма не слишком высок, тогда как скепсис фанатов киносериала с каждым днем все более очевиден. Поэтому у «Рокетмена», выходящего в широкий прокат, хорошие шансы выгодно отличиться на фоне результатов умирающей франшизы. В своей нише должен найти преданного зрителя триллер «Домино» — первый за семь лет режиссерский опыт Брайана де Пальмы.