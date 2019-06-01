Слух дня: Звезда «Дэдпула» появится в боевике «Хоббс и Шоу»

3 часа назадОбсудить0

По данным Discussing FilmРайан Рейнольдс вновь поработал с режиссером «Дэдпула 2» Дэвидом Литчем и снялся в небольшой роли в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу». Согласно источнику, актер исполнил роль агента ЦРУ, который вербует Люка Хоббса, героя Дуэйна Джонсона. Персонаж Рейнольдса связан с прошлым Хоббса и в будущем может появиться в продолжении спин-оффа.

Стоит отметить, что на данный момент эта информация не более чем слух, и в итоге может выясниться, что Рейнольдс не снимался в картине.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» — спин-офф одноименной экшен-франшизы, главными героями которого выступают персонажи Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема. Решительный спецагент и международный преступник, долгое время они были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они лучшие враги, невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона (Идрис Эльба), желающего сократить популяцию Земли с помощью смертоносного вируса.

Источник: Discussing Film

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