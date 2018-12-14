Сэм Нил и Лора Дерн могут вернуться в «Мире Юрского периода 3»

В беседе MTV News звезда «Мира Юрского периода» Брайс Даллас Ховард намекнула, что актеры из оригинальной картины могут появиться в третьем фильме обновленной франшизы. Ховард спросили, насколько ей не терпится поработать с актерами из «Парка Юрского периода», на что она ответила:

«Да, даже очень. Не знаю, что уже было подтверждено или типа того, но моргну, если это так… может быть».

Слова Ховард сложно назвать однозначным подтверждением, что Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм будут в «Мире Юрского периода 3». Но режиссер Колин Треворроу ранее заявил, что фанаты франшизы расстроятся, если основная тройка персонажей не вернется на экраны, а доктор Ян Малкольм в исполнении Голдблюма уже появлялся во втором фильме,

В 2015 году Universal и Треворроу перезапустили франшизу с «Миром Юрского периода». Лента заработала в прокате 1,6 млрд долларов при бюджете в 150 млн долларов, став одним из самых успешных фильмов того года и позволив студии выбиться в лидеры. Студия запустила в производство сиквел, который поставил Хуан Антонио Байона. Несмотря на негативную критику, «Мир Юрского периода 2» также показал в прокате хороший результат (1,3 млрд долларов при бюджете в 170 млн долларов). В итоге летом 2021-го свет увидит третий фильм, а пост режиссера франшизы вновь занимает Треворроу.

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