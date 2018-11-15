Дэвид Линч получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф

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Американская академия киноискусств объявила будущих лауреатов почетной премии «Оскар» за вклад в кинематограф. В этом году ее получат режиссеры Дэвид Линч и Лина Вертмюллер и актер Уэс Стьюди. Актриса Джина Дэвис будет удостоена награды имени Джина Хершолта за развитие дела гуманизма.

«Почетные премии, вручаемые академией каждый год, — признание людей, посвятивших свою жизнь развитию искусства и внесших выдающийся вклад в нашу индустрию и все, что с ней связано», — говорит президент киноакадемии Джон Бэйли.

Дэвид Линч — один из самых знаменитых современных американских режиссеров. Четырехкратный номинант премии «Оскар» и двукратный лауреат Каннского кинофестиваля, он известен как создатель сериала «Твин Пикс», постановщик фильмов «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд Драйв».

В 1976 году Вертмюллер стала первой женщиной, номинированной на «Оскар» в категории «Лучший режиссер» за картину «Паскуалино „Семь красоток“». Стьюди — коренной американец из народа чероки, известный по ролям в фильмах «Последний из могикан» и «Танцующий с волками».

11-я специальная церемония вручения премии пройдет 27 октября в Лос-Анджелесе.

Источник: Пресс-служба Американской академия киноискусств

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