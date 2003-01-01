Квентин Тарантино и Джеррод Кармайкл напишут адаптацию комикса «Джанго/Зорро»

Как сообщает Collider, Квентин Тарантино подключил Джеррода Кармайкла к работе над адаптацией комикса «Джанго/Зорро» (Django/Zorro) — продолжением фильма Тарантино «Джанго освобожденный», автором которого выступил сам режиссер.

Действие комикса разворачивается спустя несколько лет после событий фильма. Джанго по-прежнему работает охотником за головами, отлавливая беглых преступников по всей Америке. Однажды он знакомится с пожилым аристократом Диего де ла Вегой, который когда-то помогал обычным людям под маской Зорро. Вскоре Джанго становится телохранителем Веги и должен помочь ему освободить порабощенное коренное население.

Впервые об экранизации «Джанго/Зорро» стало известно в 2014 году, когда в сеть была слита частная переписка руководства студии Sony. Тарантино и бывшая глава Sony Эми Паскаль обсуждали возможность перенести историю на большой экран, однако после этого проект исчез с радаров.

Источники, тем не менее, утверждают, что экранизация состоится, и Кармайкл работает над сценарием адаптации. Информация инсайдеров разнится относительно того, как именно идет процесс: то ли Тарантино пишет с Кармайклом, то ли он просто присматривает за развитием проекта. В любом случае маловероятно, что Тарантино лично займет режиссерское кресло фильма. Скорее, он останется с проектом в качестве исполнительного продюсера.

«Джанго освобожденный» — история бывшего раба, который становится помощником эксцентричного охотника за головами. Вместе они превращаются в эффективную команду по отлову беглых преступников и в итоге решаются провернуть рискованную операцию по спасению жены Джанго с плантации жестокого рабовладельца.

Сейчас Кармайкл совместно с братьями-режиссерами Беном и Джошуа Сэфди работает над ремейком экшен-комедии Уолтера Хилла «48 часов».

Источник: Collider