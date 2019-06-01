Уэсли Снайпс истребит зомби и еще 9 новостей выходных

Патрик Джей Адамс сыграет астронавта Джон Гленна в сериале «Парни что надо»

Проект расскажет о жизни летчика-испытателя, который стал первым астронавтом США, совершившим орбитальный космический полет. Создатели сериала планируют показать, как проходила подготовка к полету и как слава, долгое время окружавшая Гленна, сказалась на нем и его семье. Сериал выйдет на канале National Geographic.

Источник: Deadline

Уэсли Снайпс исполнит главную роль в зомби-триллере «Эпидемия Z»

Действие фильма развернется во время зомби-апокалипсиса, начавшегося в результате распространения странного вируса. Два офицера спецназа должны найти в зараженном колледже единственного человека, способного создать вакцину. Крис Брюстер поставит картину.

Источник: THR

Юлия Снигирь снялась в продолжении «Молодого Папы»

Паоло Соррентино опубликовал в Instagram фото с актрисой со съемок сериала «Новый Папа» — продолжения «Молодого Папы». «В поисках кадра, — написал режиссер. — С великолепной Юлией Снигирь».

«Новый Папа» — продолжение проекта Соррентино, где Джуд Лоу вновь сыграет Ленни Белардо, но главным героем в этот раз станет папа римский в исполнении Джона Малковича. В остальном о сюжете сериала ничего не известно. Какая роль досталась Снигирь не уточняется.

Третий сезон сериала «Блеск» выйдет 9 августа

В продолжении главные героини намерились взять штурмом Лас-Вегас, где они будут выступать в местном казино. Однако они быстро понимают, что «город греха» не так прост и справиться с ним под силу далеко не всем.

Netlfix также опубликовал первые кадры из нового сезона:

Ванесса Лаше получила роль в продолжении сериала «Беверли-Хиллз 90210»

Актриса сыграет жену героя Джейсона Пристли. Звезды оригинального сериала 1990-х сыграют повзрослевшие версии своих персонажей, которые не виделись 19 лет после окончания оригинального сериала. Снова встретиться их заставляет идея одного из них — устроить перезапуск «Беверли-Хиллз 90210». Только запустить новую версию будет не так просто.

Источник: Deadline

Детские книги Джеймса Паттерсона и Криса Грабенстейна «Макс Эйнштейн» станут основой для мультсериала

В центре сюжета — Максин Эйнштейн, 12-летняя сирота, девочка-гений. Вместе с другими вундеркиндами из специального института и при поддержке своего возможного предка, Альберта Эйнштейна, она с помощью науки разбирается с разнообразными проблемами. Их главный враг — зловещая Корпорация, чьи действия ради прибыли постоянно вредят всему миру.

Источник: Variety

Первый кадр из сериала Netflix «Проклятая»

Проект основан на одноименном иллюстрированном подростковом романе Фрэнка Миллера и Тома Вилера. «Проклятая» — переосмысление мифов о короле Артуре, рассказанное с точки зрения Ниму, девочки-подростка, которой в будущем предстоит стать могущественной владычицей озера. После смерти матери она знакомится с молодым наемником Артуром, занятым поисками загадочного Мерлина, чтобы передать старцу древний меч. Во время странствий с Артуром Ниму превращается в символ храбрости и сопротивления и помогает организовать восстание против Красных паладинов и их короля Утера. Кэтрин Лэнгфорд исполнила в сериале главную роль.

Сериал «Силиконовая долина» завершится после шестого сезона

Сюжет сериала рассказывает о группе гиков, работающих в высокотехнологичном центре Сан-Франциско. Пока одни мечтают изменить мир с помощью новых разработок, другие планируют, как побыстрее разбогатеть. Заключительный сезон, состоящий из семи эпизодов, ожидается во второй половине 2019 года.

Источник: Deadline

Завершились съемки приключенческой картины «Круиз по джунглям»

Дуэйн Джонсон сообщил в Instagram об окончании основного съемочного процесса.

«Если бы взгляд Эмили Блант мог убивать, — написал актер под фото со съемок сцены знакомства двух героев. — Дамы и господа, официально закончено производство фильма „Круиз по джунглям“. Нашей трудолюбивой и гениальной команде — спасибо за вашу отдачу при создании чего-то отличного для наших зрителей. И отдельное mahalo моей единственной и неповторимой коллеге — Эмили Блант. Ты изумительна в роли женской версии Индианы Джонса, упорная в своем желании найти неуловимый волшебный предмет, который навсегда сможет улучшить жизнь человечества. К несчастью для тебя, ни один шкиппер не знает Амазонку как я, а меня волнуют только мои деньги, моя выпивка и мой кот».

«Круиз по джунглям» ожидается в российских кинотеатрах 23 июля.

Amazon выпустит комедийный сериал La Fresa

Главная героиня проекта — привилегированная девушка, чье семейство заработало свои богатства не самым честным способом. После того как ее жизнь переворачивается с ног на голову, она отправляется на опасную спасательную операцию, в ходе которой она должна переступить через себя и полностью измениться. Кэй Кэннон и Мишель Грогин разрабатывают сериал. Кэннон поставит La Fresa и займет пост шоураннера.

Источник: Deadline