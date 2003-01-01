Американский бокс-офис: «Годзилла 2: Король монстров» не испугал конкурентов

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 31 мая по 2 июня. Данные предварительные и могут измениться.

1. «Годзилла 2: Король монстров» (1-я неделя), 49 млн долларов, 4108 кинотеатров

Кажется, американцы начали уставать от огромных чудовищ: «Годзилла 2» стал третьей частью франшизы Monsterverse, придуманной компанией Legendary, и у каждого нового фильма сборы все слабее. Первый «Годзилла» на старте в 2014 году собрал почти вдвое больше (93 миллиона), «Конг: Остров Черепа» в свой первый уик-энд получил 61 миллион. Примерно на такую цифру Legendary и прокатчик Warner Bros. рассчитывали и сейчас. Но сборы начали падать уже в субботу, и к понедельнику «Король монстров» не добрал даже до нижней планки прогнозов. 49 миллионов не катастрофа, но статус летнего тентпола предполагает большее. Аналитики пишут, что студии стоило бы не растягивать франшизу и вместо «Короля монстров» сразу делать кроссовер «Годзилла против Конга» (он выйдет только через год). По мнению критиков, «Годзилла 2» получился проходным (39% на Rotten Tomatoes), а продать фильм зрителям как обязательный к просмотру прокатчикам не совсем удалось: публика пресыщена «Трансформерами» и «Тихоокеанским рубежом».

Но правда заключается в том, что фильмы про чудовищ делаются не только и даже не столько для американцев, сколько для азиатских рынков. А там у новой «Годзиллы» действительно королевский прием. За первые три дня в Китае фильм собрал 70 млн долларов — больше, чем в Америке, и даже больше, чем за тот же первый уик-энд получил в Китае предыдущий «Годзилла». По всему миру у гигантской ящерицы уже 179 млн долларов, из которых на США и Канаду приходится только чуть больше четверти, а бюджет «Годзиллы 2» оценивают в 170 миллионов.

2. «Аладдин» (2-я неделя), 42,3 млн долларов (-53,7%), 4476 кинотеатров

Не слишком блестящий старт «Годзиллы 2» связан еще и с тем, что ей пришлось бороться с «Аладдином». Это довольно разные фильмы, и аудитория их не вполне совпадает, но конкуренция с тентполом Disney еще никому не шла на пользу. Принц Али в свой второй уик-энд только на 6,7 миллиона отстал от лидера недели, и сейчас у него в Америке 185 миллионов. Среди диснеевских игровых ремейков «Аладдина», скорее всего, ждет четвертое место — выше «Малефисенты», но ниже «Алисы в Стране чудес».

3. «Рокетмен» (1-я неделя), 25 млн долларов, 3610 кинотеатров

Байопик Элтона Джона с Тэроном Эджертоном в роли певца все время сравнивают с «Богемской рапсодией». Смысл сопоставления понятен (у фильмов даже общий режиссер — Декстер Флетчер доделывал «Рапсодию» после увольнения Брайана Сингера). Но то, что прошлогодний хит о Фредди Меркьюри и группе Queen собрал в свой первый уик-энд вдвое больше, не значит, что «Рокетмена» нельзя считать успешным. Этот фильм ненамного дешевле (бюджет в 40 миллионов против 52 миллионов у «Рапсодии»), но меньше похож на традиционный удобоваримый байопик. В частности, «Рокетмен» гораздо смелее. Из-за секса и наркотиков на экране фильм получил в Америке рейтинг R, то есть зрители младше 18 могут прийти в кино только с родителями. Вырезать эти сцены по примеру российских коллег американскому офису Paramount в голову не пришло.

Кроме того, «Рапсодия» вышла в ноябре, а «Рокетмен» соперничает с летними блокбастерами. Отличные рецензии (90% на «томатометре»), теплый прием на Каннском фестивале и хорошие отзывы зрителей (A- на CinemaScore) отчасти сглаживают эти факторы. Сэру Элтону удалось выступить лучше прогнозов, которые обещали ему 18—20 миллионов.

4. «Ма» (1-я неделя), 18,3 млн долларов, 2808 кинотеатров

Концептуальный триллер студии Universal — первый сольный фильм Октавии Спенсер. Она играет радушную домохозяйку, которая знакомится с компанией школьников, покупает им пиво и даже разрешает устроить вечеринку в своем доме. Фильм имеет возрастной рейтинг R, и можно догадаться, что ничем хорошим это приглашение не закончится. «Ма» стоила всего лишь 5 млн долларов в производстве, а значит, уже вышла на чистую прибыль. Правда, долгой жизни в прокате у нее, скорее всего, не будет. Критики приняли фильм довольно равнодушно (62% положительных рецензий на Rotten Tomatoes), сильный сарафан тоже не ожидается (зрители оценивают «Ма» на B-). Сборы начали снижаться уже в течение уик-энда.

5. «Джон Уик 3» (3-я неделя), 11,1 млн долларов (-54,9%), 3604 кинотеатра (-246)

Киану Ривз еще на прошлой неделе превзошел сам себя и теперь продолжает развивать успех. Предыдущим двум фильмам о Джоне Уике не удавалось добраться до 100 миллионов в прокате, а третья часть собрала уже 125 миллионов.

6. «Мстители: Финал» (6-я неделя), 7,8 млн долларов (-54,6%), 3105 кинотеатров (-705)

Еще 7,8 миллиона в копилке мегахита Marvel, и сейчас американские сборы «Финала» составляют 815 млн долларов. Кстати, если заглянуть в рейтинг всех времен с учетом инфляции, то «Мстители» окажутся на 18-м месте. Только что обогнали «Скрытую угрозу» и приближаются к «Парку Юрского периода». Нынешний лидер, «Звездные войны: Пробуждение силы», в этом списке на 11-м строчке.

7. «Покемон. Детектив Пикачу» (4-я неделя), 6,7 млн долларов (-50,3%), 3147 кинотеатров (-677)

Пикачу с голосом Райана Рейнольдса за три с половиной недели заработал в Америке 130,6 млн долларов и ровно вдвое больше за границей. «Покемоны» — по-прежнему самая прибыльная франшиза в мире; ждем и новых игровых блокбастеров.

8. «Образование» (2-я неделя), 3,3 млн долларов (-52%), 2518 кинотеатров (+13)

Журналистам очень симпатична эта комедия взросления: Indiewire в преддверии уик-энда опубликовал подробную статью о том, почему «Образование» не провал. Но цифры, увы, достаточно красноречивы. Недорогое кино в таком жанре — так себе бизнес-стратегия, особенно если фильм не претендует на «Оскары» (как это было с «Леди Бёрд»). Пожелаем «Образованию» выйти в плюс на домашнем видео и стриминге.

9. «Гори, гори ясно» (2-я неделя), 2,3 млн долларов (-70,5%), 2607 кинотеатров

Превращение Супермена в Антихриста на словах звучит интересно, но на практике получается не очень. Хоррор, спродюсированный Джеймсом Ганном, стартовал на прошлой неделе с довольно слабых цифр, а на этой потерял 70% зрителей. К счастью для студии Sony, фильм снят за копейки, и даже текущий результат (14 миллионов в Америке и 10 миллионов за границей) превышает бюджет вчетверо.

10. «Отпетые мошенницы» (4-я неделя), 1,3 млн долларов (-63,7%), 1407 кинотеатров (-970)

Почти тысяча кинотеатров сняла с репертуара «Отпетых мошенниц», и на четвертой неделе проката мы прощаемся с брачными аферистками на Лазурном Берегу. Женский ремейк «Отпетых мошенников» не дотянул по сборам до оригинала со Стивом Мартином и Майклом Кейном. Тридцать лет назад тот фильм собрал в Америке 42 млн долларов, а у Ребел Уилсон и Энн Хэтэуэй сейчас 33 миллиона.

В прокате давно не было супергеройских комиксов, но в ближайший уик-энд 3500 кинотеатров в США и Канаде начнут показывать «Люди Икс: Темный Феникс». Это первые «Люди Икс» под эгидой Disney. Еще более широким экраном будет идти мультфильм «Тайная жизнь домашних животных 2»: Universal выпустит его на 4400 экранов в Северной Америке.