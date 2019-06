Режиссеры «Мстителей» спродюсируют мультсериал по игре «Magic: The Gathering»

Джо и Энтони Руссо совместно с Netflix и кинокомпанией Allspark Animation начали работу над анимационным сериалом, основанным на популярной карточной игре «Magic: The Gathering», сообщили КиноПоиску в пресс-службе Hasbro. Руссо присмотрят за производством в качестве исполнительных продюсеров.

«Magic: The Gathering» — коллекционная карточная игра, придуманная в 1991 году американским математиком Ричардом Гарфилдом. Права на нее выкупила компания Wizards of the Coast и 5 августа 1993 года свет увидело первое коммерческое издание. После базового набора издатель продолжил выпускать разнообразные дополнения. На данный момент выпущено почти 20000 карт «Magic: The Gathering».

В «Magic: The Gathering» игроки выступают в ролях Мироходцев (Planeswalkers) — героев и злодеев, сражающихся за превосходство с помощью могущественной магии. Разыгрывая карты, игроки собирают ману, которую тратят для использования карт заклинаний и вызова существ.

Сюжет мультсериала не раскрывается. Известно лишь, что в центре истории окажутся Мироходцы. Проект рассчитан на взрослую аудиторию и включает в себя элементы триллера и хоррора. Авторы адаптации обещают сделать упор на драматизм и проработку героев.



Руссо признались, что сами увлекаются «Magic: The Gathering» практически с самого ее появления и невероятно рады возможности поработать над экранизацией.

За производство анимации отвечает студия Octopie Productions.

