Бенисио Дель Торо пригласили в «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна

Согласно информации Forbes, лауреат премии «Оскар» Бенисио Дель Торо может присоединиться к актерскому составу нового «Отряда самоубийц». Источники утверждают, что актер ведет переговоры со студией Warner.

Считается, что Дель Торо сыграет в новом фильме Генерала — одного из антагонистов картины, амбициозного и харизматичного злодея. В остальном подробности о персонаже отсутствуют.

«Отряд самоубийц 2» не будет прямым продолжением фильма Дэвида Эйра. Вместо этого на экране появится новая команда суперзлодеев, собранных правительством для выполнения секретных операций. Джеймс Ганн напишет сценарий картины и займет режиссерское кресло проекта.

Ожидается, что Марго Робби, Джай Кортни, Виола Дэвис и Юэль Киннаман вернутся во втором фильме в знакомых ролях. Среди новичков серии Джон Сина, Давид Дастмалчян, Даниэла Мелкиор и Идрис Эльба. Предполагалось, что Эльба заменит в сиквеле Уилла Смита в роли Дэдшота, но по новой информации, он сыграет Бронзового Тигра — смертоносного мастера боевых искусств.

В первом «Отряде самоубийц» правительственный агент Аманда Уоллер собрала команду суперзлодеев, куда вошли Дэдшот, Квинн, Капитан Бумеранг, Убийца Крок и Дьябло. Их главная цель — выполнение секретных операций, о которых не должен знать остальной мир. Критики плохо приняли картину, что не помешало ей стать хитом проката. Лента собрала 746 млн долларов при бюджете в 175 млн долларов.

В 2020 году зрители смогут увидеть Дель Торо в новом фильме Уэса Андерсона «Французский диспетчер».

Источник: Forbes

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