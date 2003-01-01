Люди Икс и Фантастическая четверка могли встретиться в кроссовере студии Fox

Зак Стенц, работавший над фильмами «Тор» и «Люди Икс: Первый класс», во время записи подкаста Кевина Смита Fatman Beyond рассказал о несбывшемся проекте Fox. По словам сценариста, в 2011 году был написан фильм с участием всех героев Marvel, находившихся на тот момент во владении студии.

«Мы с моим бывшим партнером (Эшли Миллер, прим. Ред.), когда работали с Fox, и работали над „Люди Икс: Первый класс“, написали для студии секретный фильм, — говорит Стенц. — Сюжет раскрыть не могу. Скажу лишь, что там были задействованы все персонажи Marvel, какие были у Fox на 2011 год. В нем были Люди Икс, Фантастическая четверка, Сорвиголова, Дэдпул. Тогда Сорвиголова все еще был у Fox».

Стенц также отметил, что режиссерское кресло масштабного фильма предлагали Полу Гринграссу. Постановщик, однако, не смог взяться за картину из-за занятости на другом проекте. Блокбастер по сценарию Стенца так и не был снята, но автор по-прежнему гордится текстом и считает, что они с партнером проделали отличную работу.

Кроме безымянного кроссовера, Стенц и Миллер написали свой вариант фильма о Фантастической четверки. Он должен был стать основой перезапуска, пока пост режиссера не занял Джош Транк.

«Другая штука, которая никогда не увидит свет — наша с Эшем версия „Фантастической четвертки“, — рассказал Стенц. — Мы писали сценарий для Джоша Транка, снявшего в итоге „Фантастическую четверку“, которую мы видели в кинотеатрах, но ему об этом никто не сказал. Так что когда он официально подписался, он такой: „Почему вы навязываете мне других авторов? Я хочу использовать своего сценаристам. Написать собственный сценарий“. И он сделал свою версию».

Сценарий Стенца и Миллера был во многом похож на вариант Транка, где Виктор фон Дум изначально фактически является пятым членом команды. При этом Стенц не винит Транка, что он отказался от чужого текста и сделал все по-своему.

Сейчас, после слияния Fox/Disney, Четверка, Люди Икс и остальные персонажи перешли во владение студии Marvel. Пока неизвестно, как они будут интегрированы в существующую киновселенную, так как, по словам Кевина Файги, для них нет места в пятилетнем плане.