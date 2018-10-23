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Новые разделы, рубрики и главная страница медиа

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Мы продолжаем обновлять медиа КиноПоиска и делать его более удобным для читателей. Сегодня мы объявляем сразу о нескольких нововведениях:

  • Все материалы редакции теперь будут собраны на одной странице, попасть на которую можно будет, нажав в шапке на слово «Медиа». Здесь есть блок «Главное сегодня», который представляет картину дня, и блок «Все новости».
  • Мы выделили подкасты и тесты в отдельные разделы, чтобы вам было удобно найти их все в одном месте и послушать или попроходить их один за одним.
  • У нас появились тематические рубрики. Например, «Культовые сериалы» (статьи о проверенной временем классике), «Сборы» (здесь будут все материалы про бокс-офис и историю проката фильмов) или «Буду смотреть» (в ней будут все подборки предстоящих премьер). Теперь, если вас заинтересует какая-то рубрика, вы всегда сможете найти все материалы, входящие в нее, в одном месте — просто зайдя в список рубрик. А скоро можно будет переходить на страницы рубрик прямо из шапки статьи. Кстати, интервью мы тоже выделили в отдельную рубрику — по многочисленным просьбам читателей.
  • Мы сделали особый акцент на наших видео — окончательно отделили их от других форматов (фоторепортажи, подкасты) и выделили темным цветом в списке материалов.
  • И, наконец, мы уменьшили количество рекламы: убрали на всех страницах с редакционными материалами брендирование, которое могло бы отвлекать вас от чтения статьи или просмотра видео.

Все это мы сделали, чтобы поддержать единство в дизайне медиа, обновлять который мы начали еще осенью, и чтобы удобнее классифицировать все наши материалы.

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