Смотреть кино на английском полезно, потому что живые диалоги, интонации и контекст помогают естественно усваивать иностранный язык и чувствовать его как носители. Кинопоиск запускает новую тестовую рубрику с квизами на знание англоязычных слов и выражений из фильмов, которые доступны в нашем онлайн-кинотеатре в оригинале с русскими субтитрами. В пилотном выпуске разбираем лексику из антиромкома Селин Сон «Материалистка», в котором герои много обсуждают современный дейтинг и отношения. Их быстрые, острые и точные диалоги — это идеальный материал, чтобы проверить не только словарный запас, но и чувство живого разговорного английского, который редко встретишь в учебниках. Давайте оценим, насколько внимательно вы смотрели это кино.

Автор: Михаил Моркин (@morkin)

