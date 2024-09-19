Если вам кажется, что работать корректором в КиноПоиске - занятие проще простого, перечитайте это предложение еще раз. Впрочем, вычитка текстов для нашего медиа состоит отнюдь не только в поиске опечаток, пропущенных и лишних запятых — и в удалении избытка тире, горячо любимых многими авторами. Попробуйте, например, сверить все упомянутые в статьях имена кинематографистов с нашей базой, особенно те из них, которые в русский язык вошли в разных вариантах, хотя в оригинале пишутся одинаково. Да, за этим тоже приходится следить корректору!

Ко дню рождения Кинопоиска мы подготовили тест, в основу которого легла коллекция опечаток, спорных случаев и поводов для дискуссий вокруг орфографии и пунктуации в материалах редакции. Давайте проверим вашу внимательность, знания и чутье.