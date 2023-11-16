Одним из самых громких киноскандалов стало использование в трейлере «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы цитат, которые якобы написали критики в своих обзорах, но на деле они оказались сгенерированы нейросетью. Заметили подвох не сразу, ведь формулировки ИИ похожи на те, что можно встретить в рецензиях настоящих авторов. На этой неделе трейлер опубликовали заново — уже без всяких цитат. А в этом тексте Кинопоиск перемешал высказывания из обзоров известных российских кинокритиков с комментариями, созданными нейросетью. Сможете распознать, как пишут люди, а как — алгоритмы?