Кинопоиск

ТестЭто цитата настоящего кинокритика или ее сгенерировала нейросеть?

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Одним из самых громких киноскандалов стало использование в трейлере «Мегалополиса» Фрэнсиса Форда Копполы цитат, которые якобы написали критики в своих обзорах, но на деле они оказались сгенерированы нейросетью. Заметили подвох не сразу, ведь формулировки ИИ похожи на те, что можно встретить в рецензиях настоящих авторов. На этой неделе трейлер опубликовали заново — уже без всяких цитат. А в этом тексте Кинопоиск перемешал высказывания из обзоров известных российских кинокритиков с комментариями, созданными нейросетью. Сможете распознать, как пишут люди, а как — алгоритмы?

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