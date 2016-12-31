Узнаете «Балладу о солдате» по одному кадру? А «Летят журавли»? Тест на знание военного кино

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ТестУзнаете «Балладу о солдате» по одному кадру? А «Летят журавли»? Тест на знание военного кино

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«Иди и смотри» или «Иваново детство»? «А зори здесь тихие» или «Небесный тихоход»? К 9 мая КиноПоиск и ПСБ предлагают пересмотреть главные фильмы о Великой Отечественной войне и проверить свою внимательность.

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Пришельцы все еще среди нас: новый сезон безумного мультсериала от соавторов «Рика и Морти».
В главных ролях:Джастин Ройланд, Томас Миддлдитч, Шон Джамброун
Режиссер:Энтони Чун, Ким Арндт, Лукас Грей
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