Узнаете «Балладу о солдате» по одному кадру? А «Летят журавли»? Тест на знание военного кино

«Иди и смотри» или «Иваново детство»? «А зори здесь тихие» или «Небесный тихоход»? К 9 мая КиноПоиск и ПСБ предлагают пересмотреть главные фильмы о Великой Отечественной войне и проверить свою внимательность.

Для новых пользователей ПСБ приготовил промокод PSB2021 на 60 дней, который необходимо активировать до 1 июля 2021 года (это можно сделать здесь). Код действителен для пользователей на территории России. Условия использования подарочных кодов.

Проверили знания о кино? Теперь проверьте знание о музыке! Участвуйте в конкурсе ПСБ, дополняйте плейлист военными песнями в комментариях сообществ банка и выигрывайте призы.