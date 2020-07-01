Правила «Оскара» меняются! Победили бы «Форрест Гамп» и «Рокки» в новых условиях?

Организаторы премии «Оскар» объявили, что с 2024 года претенденты на звание лучшего фильма должны будут соответствовать критериям инклюзивности. Мы выбрали 15 фильмов, которые в разные годы стали победителями в этой номинации. Угадайте, какие картины не прошли бы по самому важному из четырех критериев, который относится к актерскому составу и сюжету.

Новые требования Киноакадемии разделены на четыре категории, и фильм должен соответствовать как минимум двум из них. В первой категории (сюжет и актерский состав), на которую мы ориентировались, составляя этот тест, фильм должен подходить хотя бы под одно из следующих требований:

хотя бы один актер в главной или важной второстепенной роли должен иметь азиатское, ближневосточное, афро- или латиноамериканское происхождение;

хотя бы 30% всех второстепенных актеров из двух недопредставленных групп: женщины, этнические меньшинства, ЛГБТК+, люди с особыми физическими и умственными потребностями;

главная сюжетная линия или тема должны быть посвящены одной из вышеперечисленных групп (женщины, этнические меньшинства, ЛГБТК+, люди с особыми физическими и умственными потребностями).

Прочитать про новые правила «Оскара» можно здесь.