Правила «Оскара» меняются! Победили бы «Форрест Гамп» и «Рокки» в новых условиях?

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ТестПравила «Оскара» меняются! Победили бы «Форрест Гамп» и «Рокки» в новых условиях?

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Организаторы премии «Оскар» объявили, что с 2024 года претенденты на звание лучшего фильма должны будут соответствовать критериям инклюзивности. Мы выбрали 15 фильмов, которые в разные годы стали победителями в этой номинации. Угадайте, какие картины не прошли бы по самому важному из четырех критериев, который относится к актерскому составу и сюжету.

Новые требования Киноакадемии разделены на четыре категории, и фильм должен соответствовать как минимум двум из них. В первой категории (сюжет и актерский состав), на которую мы ориентировались, составляя этот тест, фильм должен подходить хотя бы под одно из следующих требований:

  • хотя бы один актер в главной или важной второстепенной роли должен иметь азиатское, ближневосточное, афро- или латиноамериканское происхождение;
  • хотя бы 30% всех второстепенных актеров из двух недопредставленных групп: женщины, этнические меньшинства, ЛГБТК+, люди с особыми физическими и умственными потребностями;
  • главная сюжетная линия или тема должны быть посвящены одной из вышеперечисленных групп (женщины, этнические меньшинства, ЛГБТК+, люди с особыми физическими и умственными потребностями).

Прочитать про новые правила «Оскара» можно здесь.

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