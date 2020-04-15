Как хорошо вы знаете фильмы 90-х?

КиноПоиск

ТестКак хорошо вы знаете фильмы 90-х?

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Сможете ли вы перечислить все достижения Форреста Гампа? Или вспомнить, как Нео должен был выйти на команду Морфеуса в «Матрице»? А сказать, кто оказался двойным агентом в «Бешеных псах» Тарантино?

Пока кинотеатры закрыты, возвращаемся в прошлое и вспоминаем ушедшие эпохи. Все фильмы 1990-х, конечно, не охватить, но мы постарались собрать золотой фонд того времени и выбрали всего по чуть-чуть: самые важные фильмы для индустрии, самые зрительские картины и немного авторских.

Проходите тест, делитесь результатами и рассказывайте в комментариях про свои любимые фильмы 1990-х.

Смотрите фильмы из теста и другие картины 1990-х на КиноПоиск HD.

Автор: Данил Леховицер

Иллюстрации: Александр Черепанов для КиноПоиска

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