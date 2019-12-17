Как хорошо вы помните фильмы про изоляцию?

«Марсианин» или «Пассажиры»? «Холодное сердце» или «Рапунцель»? С 30 марта многие жители России живут в режиме самоизоляции. Мы уже делились с вами подборкой фильмов про изоляцию, а теперь самое время проверить, как хорошо вы их знаете. В каждом вопросе — помещение, в котором оказались заперты герои фильма. Посмотрим, насколько вы внимательный зритель.

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