КиноПоиск

Тест«Дрянь» или «Южный Парк»? Какой сериал посмотреть на КиноПоиск HD

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На КиноПоиск HD можно смотреть фильмы, сериалы и документальное кино. А чтобы было легче выбрать среди множества сериалов, мы решили сделать тест. Пройдите и узнайте, какое шоу подходит именно вам.

В тесте мы спрятали промокод для новых пользователей. Ищите в одном из вопросов!

Промокод нужно активировать вот тут. Он действует до 31 марта 2020 года. Для активации нужно привязать карту (отписаться можно в любой момент). Ознакомиться с условиями использования подарочных кодов можно здесь.

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