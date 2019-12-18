Это чей ребенок? Помогите героям Рейнольдса и Хэнкса найти своих детей

14 февраля в прокат выходит «Лед 2» — продолжение отечественного хита о любви фигуристки Нади и хоккеиста Саши. Во втором фильме герои играют свадьбу, но что-то пошло не так, и персонаж Александра Петрова становится отцом-одиночкой. Мы решили вспомнить других кинопап и проверить, как хорошо вы помните фильмы с ними.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.