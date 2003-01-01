Какая кинопрофессия вам подходит?

В начале октября «Яндекс.Учебник», КиноПоиск и «Яндекс.Музыка» запустили проект «Культурный марафон» — планы уроков по кино, музыке, архитектуре и театру для учителей, родителей и школьников. С 1 по 14 ноября ребята смогут пройти в «Яндекс.Учебнике» онлайн-тест, который поможет понять, как устроена мировая культура.

В преддверии большого теста мы составили развлекательный опрос, рассчитанный на учеников старших классов и всех, кто задумывается о карьере в кино.