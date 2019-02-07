Юрий Быков или нет?

ТестЮрий Быков или нет?

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Электростанции, снежные поля, темные коридоры и обшарпанные пятиэтажки. Проверьте, сможете ли вы отличить кадры из «Дурака» и «Майора» от другой русской хтони.

«Когда ты рождаешься и живешь в вагончике, в степи, в поселке, у которого нет прямых корневых связей с исторической биографией страны — музеев, памятников архитектуры, — и постоянно видишь только степь, панельные пятиэтажки и электростанцию, то наполняешься каким-то вселенским чувством пустоты», — сказал однажды Юрий Быков в интервью.

К премьере «Сторожа» предлагаем пройти тест и определить, как хорошо вы отличаете фильмы Быкова от картин других отечественных режиссеров.

«Сторож» выходит в прокат 24 октября. Премьера состоится не только в кинотеатрах, но и на КиноПоиске. Подписчики КиноПоиск HD смогут бесплатно получить билет в кино или посмотреть фильм по подписке на любом удобном устройстве.

Автор: Инна Денисова

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