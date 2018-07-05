Брэд Питт или Тильда Суинтон? Распознай актера в кадре

Весной в онлайн-кинотеатре КиноПоиска появилась функция DeepDive, которая распознает лица актеров. Она узнает их даже в костюмах и гриме! Давайте проверим, справитесь ли вы с такой задачей лучше, чем искусственный интеллект.
В основе технологии DeepDive лежат алгоритмы компьютерного зрения «Яндекса» и собственные разработки КиноПоиска в области машинного обучения. Для использования DeepDive достаточно нажать на паузу в плеере. Искусственный интеллект моментально проанализирует изображение и покажет карточки с именами актеров, которые находятся в кадре.
Кстати, в некоторых сериалах DeepDive не только распознает актеров, но и называет имена их персонажей, а также дает о них краткую справку: что это за герой, откуда он появился, какие отношения связывают его с другими персонажами. Это особенно полезно в случаях, когда содержание предыдущих серий или сезонов успело забыться.
Оформить подписку на онлайн-кинотеатр КиноПоиска и посмотреть фильмы и сериалы с технологией DeepDive можно здесь.