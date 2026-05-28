«Максимальное удовольствие гарантировано»: остросюжетная комедия про опасность вебкама

На Apple TV+ идет сериал с необычной жанровой принадлежностью: создатели именуют его комедийным триллером, но в то же время это психодрама про мать-одиночку, которая борется за опеку над дочерью. По сюжетным и жаровым кочкам вслед за шоураннером Дэвидом Розеном проскакала Татьяна Алёшичева.

Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Сериал «Максимальное удовольствие гарантировано», где героиня великолепной Татьяны Маслани со страшной скоростью несется наперекор неприятностям, чтобы на следующем вираже влипнуть в новые, целиком оправдывает название. Пола Сандерс, замороченная разведенка из Квинса, которую Маслани наделила своим фирменным обаянием «девчонки из соседней квартиры», работает в журнале на исчезающей должности фактчекера под вечным прессингом токсичной стервы-начальницы и под хаханьки веселых циничных коллег. Вечерами, чтобы расслабиться, она беседует по душам в онлайне с каким-то Тревором (Брендон Флинн), который может утешить и подбодрить. Создав короткую иллюзию того, что у Полы есть закадычный друг, сериал раскрывает карты: Тревор — вебкам-модель, он зарабатывает виртуальным сексом на OnlyFans, и задушевные беседы с ним Пола оплачивает, равно как и другие услуги.

Это уже второй сериал Apple про вебкам-моделей (недавно вышел «У Марго проблемы с деньгами»), но тут нет нравоучений в том духе, что любой труд почетен и модели заслуживают уважения. «Удовольствие» не социально ответственный материал, а чистый жанр, призванный только развлекать: прямо на глазах у Полы на Тревора нападает человек в маске и начинает душить. Она бежит в полицию, но прожженная тетка-коп (Долли де Леон) уверяет ее, что все это инсценировка и мошеннический развод, скоро за спасение Тревора с Полы потребуют денег. Так все и оказывается, но только до тех пор, пока Пола не включает свои навыки фактчекера и не находит место обитания Тревора – вместе с его трупом в ванной и осиротевшим рыжим котом.

Сериал постоянно переключает регистры и ломает жанровые рамки: перед нами то сентиментальная история про богемную разведенку, у которой бывший муж (Джейк Джонсон) из среднего класса хочет отобрать восьмилетнюю дочь, то жестокий триллер с убийствами и детективным расследованием, то комедия нравов, где все персонажи без исключения пытаются убежать от одиночества с переменным успехом.

Нола Уоллес и Татьяна Маслани

Первый установочный эпизод снял Дэвид Гордон Грин, которого критик однажды назвал «режиссером с самой загадочной карьерой в шоу-бизнесе». Грин дебютировал фильмами в жанре южной готики («Джордж Вашингтон», «Под водой»), получил приз на фестивале «Сандэнс» и статус независимого режиссера, и критики уже потирали руки, видя в нем нового Терренса Малика. А он взял и резко мигрировал в мейнстрим, начав снимать отвязные комедии в духе Джадда Апатоу («Ананасовый экспресс», «Храбрые перцем»). Сейчас имя Грина тесно связано с возрождением франшизы «Хеллоуин», а недавно он взялся и за «Изгоняющего дьявола», то есть подался в хоррор-мейкеры. Но многостаночником он выглядит лишь на первый взгляд, в его режиссуре жанры сосуществуют вполне органично, и свидетельством тому сериал «Праведные Джемстоуны» про семейство ушлых проповедников, где сатира, фарс и драма идут рука об руку. Просто Грин всегда снимает американу, зарисовки подлинных нравов Америки в жанре социального реализма, будь то комедия, драма или Майкл Майерс с топором.

В «Максимальном удовольствии» Грин задает бодрый ритм повествованию, где драма не спорит с комедией — они друг друга дополняют, и сцена жестокого убийства может соседствовать с эпизодом офисного абсурда. Скакать с кочки на кочку помогает сценарий шоураннера Дэвида Розена. Его предыдущий сериал «Шугар» критики ругали за то, что сюжетный твист располагался ближе к концу сезона и переворачивал действие с ног на голову. Здесь эти твисты появляются почти в каждой короткой серии, по мере того как сериал обрастает новыми персонажами, а Пола Сандерс ввязывается не только в тяжбу с опекой над дочерью, но и в расследование афер с вебкам-моделями. В похожем амплуа постоянно выступает Наташа Лионн в сериалах «Покерфейс» и «Жизни матрешки» — женщины, которая то идет ко дну, то выныривает с новыми силами и пачкой козырей в руках.

Татьяна Маслани

Татьяна Маслани, карьерный толчок которой когда-то задал сериал «Темное дитя», где она играла сразу много ролей девушек-клонов в опасности, кажется почти идеальным кастом на роль Полы; ей уже сорок, и смотреть на нее теперь интереснее. Ее амплуа ни в коем случае не дева в беде, но и не бой-баба; в соседних сценах она одинаково органично может выглядеть как средоточие несчастий и как женщина со стержнем. Она то паникует, что, ввязавшись в уголовщину, потеряет репутацию хорошей матери и не выиграет опеку, то очертя голову бросается разгребать придавившие ее обстоятельства.

Вокруг главной героини, нуждающейся в нашем сочувствии, толчется множество типичных и не очень персонажей. Это коллеги-зумеры, которые застряли в умирающей профессии, журналистике, и хотят податься в другую сферу. Бывший муж со своей новой идеальной женой, который без конца шпыняет Полу, чтобы выглядеть на ее фоне успешным и состоявшимся. Циничная полицейская — ей все понятно про этот мир, но она все равно хочет докопаться до истины. И даже рыжий кот, которого Пола найдет на месте убийства, не пропадет в сюжете бесследно.