«Репродуктор(ы)», «Битва за пряности» и еще 8 новинок ярмарки «non/fiction-2026»

Если в детстве вы бредили морскими странствиями, а «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона или манга «Ван Пис» бессменно дежурили на тумбочке у вашей кровати, то нон-фикшен Роджера Кроули разбудит в вашем сердце те же подзабытые эмоции.

В 1494 году две тогдашние морские сверхдержавы — Испания и Португалия — заключили Тордесильясский договор. По нему все земли к западу от острова Ньюфаундленд становились вотчиной Испании. Все, что лежало к востоку от этой черты, отходило Португалии. Таким образом, Испании почти полностью достались обе Америки, Португалии — Индия и все, что за ней, в том числе вожделенные острова Молуккского архипелага, богатые корицей и гвоздикой. Однако когда Фернану Магеллану первым из европейцев удалось обогнуть Америку, пересечь Тихий океан и во главе испанской экспедиции подойти к Молуккам с запада, мир замкнулся, Запад слился с Востоком, а заветные острова оказались в спорной зоне.

С этой точки, собственно, и стартует повествование Кроули. Миниатюрные островки, равно далекие что от Лиссабона, что от Мадрида, становятся ареной для эпического противостояния таких же крошечных армий, определившего, как ни парадоксально, границы нынешнего мира. Колонизаторский азарт, запредельная жестокость, неутолимая жадность и неуемное любопытство, гонящие европейцев через океаны на утлых скорлупках (в среднем до Молукк добиралась лишь треть моряков, отплывших от Иберийского полуострова), — вот главные сюжеты «Битвы за пряности». Антуражем же для них служат райские тропики и смертоносные льды, живописные пейзажи и зловонные корабельные трюмы, дворцы Альгамбры и хижины аборигенов.

Анчал Малхотра

«Книга извечных ценностей»

Издательство «Дом историй»

Огромная (без малого 700 страниц) «Книга извечных ценностей» Анчал Малхотры относится к почтенной категории «большой роман об Индии». И в этом качестве она по праву должна встать на одну полку с «Достойным женихом» Викрама Сета, «Стеклянным дворцом» Амитава Гоша или «Заветом воды» Абрахама Вергезе — такими же просторными, многолюдными и масштабными.

Ключевой момент в «Книге извечных ценностей» — раздел Британского Раджа на Индию и Пакистан в 1948 году, ставший формирующей травмой для всего индийского общества и, как следствие, всей последующей индийской литературы. На сей раз эпохальная трещина проходит между двумя любящими сердцами: на индийской ее стороне — юный парфюмер из Лахора Самир Видж, на мусульманской — каллиграфистка Фирдаус Хан. Их взаимное чувство рождается еще в детстве, но, когда десятью годами позже отношения грозят перерасти в нечто большее, чем взгляды украдкой, в Лахор приходит волна насилия. Семья Самира гибнет, а сам он, грубо вышвырнутый из привычного мира, отправляется во Францию — и в прошлое. Проводником же юноши на этом пути становятся дневники его дяди Вивека — ветерана Первой мировой и первого парфюмера в семье, передавшего свое искусство, а вместе с ним и свою одержимость ароматами племяннику.

Ностальгичный (вся первая часть романа — настоящий гимн старому, красочному и многоязыкому Лахору) и поэтичный роман писательницы Анчал Малхотры властно погружает читателя в самое эфемерное и ускользающее от любой вербализации чувство — обоняние. И создает мир, в котором, несмотря на весь его яростный, почти болливудский драматизм, хочется задержаться подольше.