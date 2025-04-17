«Друзья и соседи», 2-й сезон: финансист-домушник приглядывается к новому замечательному соседу

На Apple TV+ выходит продолжение социальной комедии «Друзья и соседи», где Джон Хэмм в роли уволенного за аморалку брокера ворует у богатых соседей предметы статусного потребления и продает на черном рынке.

Татьяна Алёшичева Кинокритик



В финале первого сезона Купу (Хэмм) удалось остаться невредимым, пробежавшись по лезвию: его обвинили в убийстве мужа любовницы Саманты (Оливия Манн), но оказалось, что тот сам свел счеты с жизнью, а Саманта решила подставить Купа. Ничего личного, просто ради страховки в 20 миллионов, которая ей не светила в случае самоубийства супруга.

Тем временем Куп уже было собрался заключить сделку со следствием и сесть в тюрьму на 6 лет вместо 25. Но бывшая жена Мэл (Аманда Пит) отговорила его от такого шага и заставила бороться, и ситуация разрешилась, когда Куп нашел предсмертную записку самоубийцы. У героя даже появилась возможность вернуться на старую работу, но криминальная деятельность и скепсис по отношению к прежнему кругу так сильно изменили бывшего финансиста, что он предпочел продолжить воровать вместе со своей сообщницей Еленой (Эйми Карреро), домработницей приятеля, которая приехала из Доминиканы и копит деньги на лучшую жизнь.

Сериал Джонатана Троппера («Банши», «Винил», «Воин») принято сравнивать с лучшими криминальными комедиями жанра «добропорядочный мужик вляпался в криминал» вроде «Во все тяжкие» и «Озарк». Но главная фишка Троппера не обывательская завороженность бандитскими приключениями (увлекательных ограблений могло быть и побольше!), а сатира на статусное потребление.

Куп отлично разбирается в дорогостоящих цацках, которые таскает из соседских домов богатого пригорода Вестмонт-Виллидж, и каждой из них поет осанну. Когда на экране появляются часы Patek Philippe, браслет Cartier Panthère или ожерелье Van Cleef & Arpels, он устраивает для зрителя мини-презентацию этого сокровища, называет цену предмета и загоняет его на черном рынке за четверть стоимости. Эти славословия фетишам богачей можно поначалу принять за продакт-плейсмент, но нет, никакой рекламы (представители компаний не знали об участии их продукта в сериале), одна сплошная ирония. Второй сезон начинается с кражи золотой ручки Montblanc за 165 тыс. долларов. «Непонятно, что хуже — купить себе такую ручку или один раз подписать ею документы и кинуть в ящик, где валяется с десяток таких же», — комментирует Куп.

Неожиданно к критике товарного фетишизма во втором сезоне присоединяется семнадцатилетняя дочь домушника, Тори (Изабель Грэвитт), которую родители страстно желают видеть студенткой Принстона, где учились сами. Но на собеседовании девица проявляет строптивый нрав, заявляя ментору: «Капитализм довел наш мир до ручки, но, вместо того чтобы жертвовать деньги бездомным и нуждающимся, богачи поддерживают заведения с трехсотлетней историей вроде этого». Отличная смена растет у Купа, и очевидно, что по ходу пьесы эта девица еще даст прикурить любящим родителям.

Во втором сезоне появляется новый загадочный персонаж — эксцентричный миллионер Оуэн Эш (Джеймс Марсден), который покупает дом в Вестмонт-Виллидж за 20 миллионов и платит наличными. У автора сериала Джонатана Троппера писательский бэкграунд, и нового героя он сразу обозначает как Великого Гэтсби. Происхождение его богатства туманно, сам Эш уверяет, что сколотил состояние на перевозках, но внимательный читатель помнит, что Гэтсби был бутлегером и якшался с криминалитетом. Сходство с Гэтсби подчеркивается, когда Эш устраивает вечеринку, на которую зовет всех местных чванливых богачей, тех самых «друзей и соседей». «У вас огромный дом!» — восхищаются небедные обитатели Вестмонт-Виллидж. «Я купил его в качестве компенсации за то, что у меня маленький член!» — отшучивается Эш (хотя у его прототипа Гэтсби как раз не было чувства юмора). Когда Куп осматривает этот гигантский дом, чувствуется, что взгляд у него непростой, ищущий.

В финале первого эпизода на вечеринке Эша одна из гостий падает в бассейн, что окончательно связывает образ этого антигероя с Гэтсби. Тот был одержим бассейном и в нем же в финале утонул. Во втором сезоне Куп продолжает свои разговоры со зрителем: объясняет мотивы своих поступков и задумчиво произносит, что друзья и соседи «будто живут в лихорадочном сне по мотивам романа Фицджеральда».

Поклонники блестящего фильма с Лео ДиКаприо полагают, что книга про Великого Гэтсби — это любовная романтика. Но в историю американской литературы «Гэтсби» входит как трагедия героя, в юности травмированного недоступностью чужого богатства. Фицджеральд был беден, и отец его избранницы Зельды Сейр не хотел отдавать за него дочь, так что начинающий писатель в самом начале карьеры осознал, что любой богач может запросто забрать его девушку просто потому, что денег у него больше. В возрасте 44 лет Фицджеральд спился на унылой поденщине в Голливуде, работая вторым сценаристом. Как ни крути, голливудская карьера Джонатана Троппера складывается куда успешнее, но сюжет про Гэтсби тоже не дает ему покоя.

Криминальных приключений во втором сезоне меньше: Куп, сколотив первоначальный капитал из грязных денег, задумывается, как их отмыть и куда инвестировать, и снова оказывается в привычном для себя мире, который сосредоточен на накоплении, а вовсе не на нарушении границ. Сезон уходит в семейную драму, и криминальные разборки с налетом абсурда в духе Коэнов сверкают в нем редкими брильянтами. А основное действие сосредоточено на кризисе среднего возраста; социальную комедию вытесняет психодрама. У этого сериала определенно не та же целевая аудитория, что у молодежных ромкомов: пятидесятилетние мужчины в клубе обсуждают свои болячки и то, как их тела постепенно дряхлеют («Скажи „прощай“ теннису!»), а их жены судачат в сауне про менопаузу, сопутствующую депрессию и вагинальную атрофию («Это оскорбление или медицинский термин?») — куда как весело. Скачущий на заднем плане Гэтсби изрядно оживляет это зрелище скучных богатеев с их избыточным потреблением.

И все же, когда такой лощеный и приятный во всех отношениях господин, как Джон Хэмм, порицает богатство напоказ и владельцев миллиардных состояний, которым нечего больше хотеть, возникает резонный вопрос: вы жалуетесь или хвастаетесь? Критика капитализма, раздающаяся из Голливуда, — это все равно что проповедь воздержания из борделя.