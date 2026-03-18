Китайская мечта и зазеркалье небоскребов: читаем роман «Моя мама — уборщица»

В издательстве Individuum и в Яндекс Книгах вышла книга «Моя мама — уборщица» — нон-фикшен о Китае, похожий на викторианский роман. Это история о матери и дочери, которые живут в одном городе, но в разных мирах. Одна — в мире офисов и арендных квартир, другая — в мире землянок и работы за копейки.

Константин Мильчин Шеф-редактор Яндекс Книг

Рассказчицу зовут Сяомань, она молодая женщина, живущая с мужем в Шэньчжэне. Город тут, пожалуй, если не главный, то один из важных героев книги. Китайский Дубай, один из самых богатых и быстрорастущих мегаполисов Китая и мира. Сорок лет назад здесь была рыбацкая деревня, теперь это город из будущего: небоскребы, рай из стекла и бетона. Богатые горожане живут свою лучшую жизнь, проводя досуг в магазинах и ресторанах торговых центров. Но у этого рая есть и оборотная сторона. За чистотой торговых центров следит бесконечная армия уборщиков и уборщиц. Их тяжелый, неквалифицированный и низкооплачиваемый труд обеспечивает вожделенную чистоту. В большинстве мегаполисов мира в роли этого незаметного иного, невидимого блюстителя чистоты, выступает иностранец, приезжий рабочий. В Китае в роли иного — свои. Трудовые мигранты из провинций. Люди, которым не повезло родиться не здесь и не сейчас; они появились на свет в другую, более бедную эпоху и тащат ее за собой. Они не получили хорошего образования, а без него не найти хорошей работы. Мать Сяомань, Чуньсян — одна из таких уборщиц.

Чуньсян родилась далеко от Шэньчжэня, на севере, в горной деревне. Мать не окончила школу, всю жизнь работала, «зарабатывала денюжку» — так переводчик пытается передать просторечность диалекта, на котором говорит Чуньсян. Сяомань перечисляет бесконечные работы матери: поварихой и разнорабочей на шахте, сортировщицей на производствах, сельскохозяйственной рабочей. Ее труд всегда тяжелый, неквалифицированный, за копейки. У матери узкий кругозор, она рано бросила школу, писать и читать почти не умеет, даже подпись свою ставит с трудом.

Она непрерывно работает, но у нее есть цель — чтобы Сяомань и ее брат разорвали бесконечную цепочку страданий и добились лучшей жизни, не работали в шахтах и на рудниках.

Лишь благодаря каторжному труду матери Сяомань смогла окончить школу, а затем и университет, у нее есть хорошая работа, она переехала с промозглого севера в теплый Шэньчжэнь. Она не миллионерша, но может позволить себе снимать квартиру в относительно новом и относительно хорошем доме на окраине элитного квартала. Мать же почти всю жизнь прожила в землянке — на холодном севере это базовый минимум.

И вот дочь зовет мать к себе, в Шэньчжэнь. Китай позиционирует себя как высокотехнологичную державу, и это во многом правда. Мессенджер WeChat действительно одна из самых удобных экосистем в мире: тут и просто обмен сообщениями, и платежная система, и сервис знакомств, и карты, и всё на свете. Только достижения эти не для всех. Они для мира мегаполисов. В мире землянок и тяжелой неквалифицированной работы технологий нет. Лишь в Шэньчжэне мать начала пользоваться смартфоном, впервые узнала про то, как функционируют банковские карты, впервые получила зарплату не наличными, а на счет. Кстати, месячная зарплата матери гораздо меньше квартплаты, которую дочь и ее муж вносят за свое неэлитное жилье. А еще мать с трудом может запомнить дорогу до торгового центра и обратно, ведь читает уличные таблички она с трудом, к тому же тяжело селянам ориентироваться в мире небоскребов.

Армия бесправных работников за копейки выполняет унизительную, а иногда и вредную для здоровья работу. Их могут в любой момент уволить за любую оплошность. Они вынуждены и сами увольняться перед китайским Новым годом: по традиции накануне праздника все китайцы отправляются в родные края, но те, кто более или менее состоятелен (офисные работники, бизнесмены или менеджеры), могут купить билет на самолет в последний момент. Считающие каждую копейку уборщики вынуждены ехать заранее. Длинный отпуск им никто не даст, вот они и увольняются, чтобы в новом году искать новую работу, такую же тяжелую и с такой же маленькой зарплатой.

Работать они будут до старости, то есть до смерти. В Китае нет пенсии. Можно, конечно, сесть на шею детям, но поколение Чуньсян не для того умирало на работе и пропихивало детей в нормальную жизнь, чтобы потом повиснуть на них бесполезным балластом. Они и дальше будут «зарабатывать денюжку».

Когда мать устраивается уборщицей, дочь открывает параллельный Шэньчжэнь. Она-то жила в городе среднего класса, в городе молодых и успешных. А рядом с ней был незаметный мир пожилых трудяг, мир без пенсий и без страховок. Сяомань рассказывает нам истории разных коллег и знакомых матери: тетушки, которая когда-то работала няней в Корее, а теперь зарабатывает на сборе мусора; бывшего военного строителя, который когда-то возводил этот Шэньчжэнь, а теперь трудится охранником.

В 2010 году я в первый раз приехал в Китай. Рядом с разнообразными достопримечательностями китайских мегаполисов вроде Шанхая или Ханчжоу мне часто встречались немного странные пары: две женщины, молодая и постарше; одна одета в универсальное, такие наряды можно встретить в любой точке глобализованного мира; другая — во что-то вроде черного и крайне потертого ватника. К городской дочери приехала деревенская мать, которая со смесью восторга и ужаса смотрит на небоскребы. А дочь на нее взирает с любовью и немного стесняется. А еще просит иностранца не фотографировать — ей стыдно за нелепый наряд матери. Это они, местные Сяомань и Чуньсян.

В книге много подробностей о жизни в глубинном Китае — как современном, так и полувековой давности. Там своя жизнь, где в школах преподают народные учителя, ведь на все деревни выпускников педагогических институтов не хватает, страна слишком большая, вот и обходятся местными кадрами. А лечат глубинных китайцев «босоногие доктора» — сельские медики без специализированного образования. Любопытно, что это мир если не матриархата, то женского доминирования: мужья тут чаще всего отсутствуют, потому что постоянно где-то «зарабатывают денюжку». Старшее поколение не имело привилегии выходить замуж по любви, женщин просто выдавали замуж. В поколении Сяомань уже всё по-другому.

«Моя мама — уборщица» — нон-фикшен, но ближе всего эта книга к викторианскому роману, к мирам Чарльза Диккенса. Китай вообще очень похож на Англию середины XIX века.

Несмотря на красные знамена и руководящую роль коммунистической партии, это суровый капиталистический мир, Маркс бы плакал. Или ты «зарабатываешь денюжку», или тебя просто нет. Этот мир жесток, а счастье и стабильность в нем хрупки. Только тут разрыв между классами проходит не столько по социальной лестнице, сколько между поколениями.