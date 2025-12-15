Все игры серии Half-Life — от худшей к лучшей

С другой стороны, трудно поспорить с тем, что это потрясающе. Спустя почти 6 лет после релиза она по-прежнему остается одной из самых впечатляющих и красивых VR-игр с потрясающей графикой, физикой и идеально сбалансированным геймплеем. Несмотря на статус приквела, Half-Life: Alyx продвинула сюжет вселенной намного дальше, чем тот же Episode 1. Но вместе с тем оставила немало вопросов к сценарию. Именно поэтому игра считается не просто отличным VR-приключением, а обязательным произведением для понимания будущего Half-Life. Тем более что за прошедшее время Half-Life: Alyx доработали ПК-модами и убрали обязательную привязку к VR-очкам.