Автофикшен Прохора Шаляпина: как правильно читать автобиографию амбассадора эгоизма

В издательстве «Бомбора» и в Яндекс Книгах вышла книга Прохора Шаляпина «Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни». Ее анонсировали как «сенсацию» в «уникальном жанре» и руководство по любви к себе от «амбассадора эгоизма». Татьяна Худякова решила порассуждать о феномене тренда на осознанную неэффективность на примере книги главного гедониста российского шоу-бизнеса.

Татьяна Худякова Литературный обозреватель

О книге Прохора Шаляпина сложно писать серьезно. Автор, он же главный герой, он же лицо с обложки, всем своим видом прямо с этой самой обложки показывает потенциальному читателю, что следует принципу «исповедуй то, что проповедуешь». Конкретно «хорошо живет, купается в бассейне, пьет джюс оранжад, прямо не выходя из бассейна», как говорил один известный мультипликационный попугай.

«Люби себя — это взаимно!» — слоган книги и девиз жизни самого Прохора Шаляпина. Однако не все так просто.

«Главное — не уработаться» — это отчасти автофикшен. Причем по всем законам жанра: там есть и мемуар о бедном детстве, и описание тягот первых лет в Москве. «Из первого моего обиталища, крохотной комнатки в квартире на окраине Москвы, хозяйка меня выставила на мороз. Мне не хватало денег даже на соль. И я время от времени залезал в солонку к хозяйке-старушке. Это ей сильно не понравилось. Я обещал, что вот-вот куплю свою пачку, но все никак не удавалось. В итоге у бабушки лопнуло терпение, и она отправила меня на улицу вместе со всеми моими пожитками».

Судя по всему, Шаляпин (как он сам признается, не без помощи гострайтеров) сформулировал основные принципы своей нехитрой философии на основе этого раннего опыта. Времена безвестности и неопределенности он описывает как вполне счастливые, особенно на контрасте с по-настоящему трагическим детством.

«...Человеку не так много надо, чтобы выжить и чувствовать себя счастливым. Я много гулял (это бесплатно), слушал музыку (тоже бесплатно) и мечтал, всегда мечтал. Прямо вот вставал с утра, включал красивую музыку и начинал мечтать».

«Дневник легкой жизни» — это по большому счету пособие по саморазвитию, но с тем лишь нюансом, что ни на какое развитие оно не вдохновляет. Зато проговаривает простые и вечные истины: слушай свой организм, чаще бывай на воздухе, не переедай, не живи с нелюбимыми, высыпайся в отдельной спальне, не спускай деньги на ерунду, не работай бесплатно, но, если заработок идет в руки, не отказывайся, учись говорить «нет», уважай свой возраст и помни о смерти. А еще живи в легкости и ничего не принимай близко к сердцу.

Нельзя не отметить, что сермяжная философия Прохора Шаляпина как родная легла на сердца измученных офисной рутиной молодых людей. Они и без того догадывались, в отличие от одержимых успехом старших современников, что нет никакого смысла класть свою единственную жизнь на алтарь обогащения и без того богатых в надежде когда-нибудь приобрести однушку на окраине города. Тем более надежда эта с каждым годом кажется все более призрачной. Миллениалы и частично зумеры, взрослевшие на культе продуктивности, эффективности, успеха, списков «книг, которые читают миллиардеры», «клуба 5 утра» и прочих атлантов, расправляющих плечи, устали от безумной гонки.

Шаляпин со своим манифестом тут пришелся как нельзя кстати. Сверкая пугающе белоснежной улыбкой на яхтах и пляжах, он легитимизирует тренд на ненапряженную жизнь, не стесняется быть фриком, а заодно и неплохо монетизирует свои воззрения.

«Пока я зарабатываю больше, чем люди, которые надо мной смеются, то пусть они хоть обхохочутся».

А вот здесь начинаются главные сложности, с которыми может столкнуться гипотетический читатель, принявший гедонистическую философию шоумена как руководство к действию. Дело в том, что Шаляпин не только зарабатывает больше тех, кто над ним смеется, но и, как ни странно, работает. Активность новоиспеченного писателя во всевозможных сферах шоу-бизнеса, ударное производство контента, походы на бесконечные ток-шоу, реалити и интервью, сама работа над этой книгой создают ощущение под завязку забитого планера, а не череды беззаботных дней.

Образ жизни, пропагандистом которого стал Прохор, — это вовсе не паразитическая дольче вита попавшего под золотой дождь бонвивана. Это та же работа, хоть ради нее и не нужно топтаться у кулера в скучном офисе и получать сообщения вроде «Какой статус по задачке, коллеги?». И тем более спускаться на смену в забой. Да и платят за нее совсем другие деньги. Но вот в чем дело: на HH такую работу не найти, и по резюме на нее не возьмут, а доступна она только людям с соответствующим уровнем известности и социального капитала. А еще обладателям специфических скиллов, которые невозможно приобрести в учебных заведениях. Так что простым смертным соблюдать правила жизни «великого философа наших дней», как окрестили Шаляпина в соцсетях, будет не только сложно, но и опасно для жизни.



«Главное — не уработаться! Дневник легкой жизни» для полноты картины стоило бы выпустить с видеоприложением — весьма откровенным интервью Прохора Шаляпина Ксении Собчак. В нем он, сдвинув ненадолго клоунскую маску на затылок, рассказывает, из какого сора выросли его нынешние взгляды. И это не просто бедность и неинстаграмные интерьеры. Домашнее насилие, алкогольная зависимость и живодерство отца, родственники, ставшие жертвами убийства, за которое никто не понес наказания, — вот настоящий фон взросления будущего жовиального героя мемов.

Таким образом, простой и незатейливый текст о том, что надо поменьше работать, побольше радоваться, ставить на первое место только себя и никогда не унывать, предстает ни больше ни меньше литературой травмы.

Жизненный кодекс Прохора Шаляпина опирается прежде всего на этот опыт и учит не столько безделью, сколько тому, что хуже уже не будет. Потому что некуда.

Прохор Шаляпин в куда более сжатом виде и примитивной форме продолжает мысли, высказанные американским антропологом-анархистом Дэвидом Грэбером в книге «Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда». Распространение наемного труда привело к появлению занятий, отнимающих большую часть человеческой жизни и не приносящих никакой пользы обществу. Самого же «бредового работника» такой труд фрустрирует и делает несчастным.

«Правящий класс пришел к выводу, что счастливое и продуктивное население с обилием свободного времени представляет смертельную опасность».

Народную любовь к Прохору Шаляпину можно сравнить с беспрецедентной популярностью писательницы Ольги Примаченко. Ее книги о нежности к себе несколько лет подряд держатся в топе бестселлеров, одна из них даже экранизирована и скоро выйдет в кинотеатрах. Правда, в отличие от Прохора, Примаченко вовсе не рекламирует «вечный отпуск». Вкрадчивым голосом доброй подруги она учит расставлять приоритеты, не выжимать себя до капли, «отстать от себя» и складывать деньги в тумбочку на черный день.

А Прохор Шаляпин, как это ни банально, отыгрывает милый русскому сердцу архетип Ильи Ильича Обломова. Но надо помнить, что этот Обломов на самом деле просто переодетый в поношенный шлафрок Штольц.