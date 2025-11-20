Привет! Мы позвали всех повеселиться: как прошла вечеринка Кинопоиска с молодыми звездами

На этой неделе Кинопоиск устроил вечеринку «Привет, меня зовут…» в честь рубрики, в которой зажигаются новые звезды и которая за два года стала своеобразной площадкой для знакомств. Тематический вечер с боулинг-турниром — наш шаг в офлайн, веселый спид-дейтинг для встреч, веселья и взаимного обмена энергией с теми, кто будет формировать облик отечественного кино в ближайшие годы. Праздник непослушания и юности — той прекрасной поры, когда есть запал и силы на многое. На прыжок с парашютом или, скажем, покорение горных вершин. А что еще нужно успеть сделать, пока ты молод? Отвечают наши гости.
Анна Савранская, актриса
— Нажраться в мясо, крышесносно влюбиться и что-то понять про себя.
Александр Сетейкин, актер
— Одна вещь — получать удовольствие от жизни и работы. Ну, и еще лазерную коррекцию зрения! Не тяните, если вам надо.
Артём Кошман, актер
— Выбить страйк, посадить клен и сняться в таком кино, в котором очень сильно хочется.
Фёдор Кудрявцев, режиссер
— Совершенно точно хорошенько облажаться. А еще полюбить и принять себя таким, какой ты есть.
Иван Трушин, актер
— Взойти на Эверест. Купить квартиру в Москве. Собрать коллекцию вредных привычек.
Хетаг Хинчагов, актер
— Влюбиться, обжечься и снова влюбиться.
Богдан Голощук, актер
— Глобально — быть открытым и делать все, что хочешь. Когда ты взрослый, уже есть обязанности и обстоятельства, которые на тебя влияют больше, чем ты на них.
Пока молодой, попробуй все сорта мороженого.
Кай Гетц, актер
— Понять, кем ты хочешь быть; найти призвание, дело, от которого будешь кайфовать. Чтобы приходить домой уставшим, но при этом думать: «Какая же кайфовая у меня работа». Еще важно как можно больше учиться — молодой мозг воспринимает информацию намного легче.
Григорий Столбов, актер
— Найти любовь. Найти смысл жизни. Создать семью.
Василиса Коростышевская, актриса
— Найти дело своей жизни. Сделать что-то очень стыдное, чтобы потом всю жизнь вспоминать и смеяться. Ну, и выучить текст песни «Вечно молодой».
Денис Виленкин, режиссер
— Я не верю в старость. Молодость — состояние твоего внутреннего персонажа. Скажем, многие возрастные режиссеры, на самом деле, молоды до сих пор. Назову те вещи, которые просто нужно успеть в жизни каждому. Первая — отправиться в морское путешествие, желательно на неделю и без связи, только ты и волны. Вторая — родить ребенка. Третья — завести питомца.
На днях у меня дома появилась собака, и она перевернула мою жизнь. Это огромное счастье, которое невозможно представить — только испытать.
Кирилл Султанов, режиссер
— Снять фильм. Прочитать столько книг, сколько сможешь. Много путешествовать.
Зака Абдрахманова, режиссер
— Прыгнуть с парашютом, попутешествовать, поработать где-нибудь волонтером.
Марина Васильева, актриса
— Пока ты молодой, нужно подружиться со своими родителями. Пока ты молодой, нужно жестко веселиться. И финальное: за здоровьем нужно следить, пока ты еще молодой.
Диана Милютина, актриса
— Пока есть здоровье и силы, отправиться в какое-нибудь дикое пешее путешествие или, скажем, покорить высокую гору. Обязательно, пока молодой, нужно завести детей, чтобы быть им не только родителем, но и хорошим другом. Ну, и третье — провести парочку таких дней, которые уже сложно будет повторить в старости: напиться, гулять по крышам, любоваться белыми ночами и всё в таком духе.
Юрий Зайцев, режиссер
— Кикфлип, заморозить сперму и найти друга, который будет рядом всю жизнь.
Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)
Фото: Ира Полярная для Кинопоиска