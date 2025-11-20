Привет! Мы позвали всех повеселиться: как прошла вечеринка Кинопоиска с молодыми звездами

На этой неделе Кинопоиск устроил вечеринку «Привет, меня зовут…» в честь рубрики, в которой зажигаются новые звезды и которая за два года стала своеобразной площадкой для знакомств. Тематический вечер с боулинг-турниром — наш шаг в офлайн, веселый спид-дейтинг для встреч, веселья и взаимного обмена энергией с теми, кто будет формировать облик отечественного кино в ближайшие годы. Праздник непослушания и юности — той прекрасной поры, когда есть запал и силы на многое. На прыжок с парашютом или, скажем, покорение горных вершин. А что еще нужно успеть сделать, пока ты молод? Отвечают наши гости.