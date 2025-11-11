«Смерть от молнии»: пафосная история американского президента, убитого безумцем

На Netflix вышла «Смерть от молнии» — мини-сериал об убийстве в 1881 году двадцатого президента Америки Джеймса Гарфилда, который провел в должности всего четыре месяца. О том, как Мэтт Росс упражняется в формате духоподъемной исторической драмы, рассказывает Татьяна Алёшичева.

Татьяна Алёшичева Кинокритик

Историю недолгого правления Гарфилда предваряет краткий пролог: в 1969 году при реконструкции музея военной истории в Вашингтоне складские рабочие перемещают экспонаты, из коробки вываливается стеклянная банка с надписью «Мозг Шарля Гито». «Кто, черт возьми, этот Гито?» — недоуменно произносит рабочий, останавливая катившуюся по полу банку носком ковбойского ботинка и взяв препарат в руки. С помощью этой эффектной сцены сценарист Майк Маковски заявляет о своих намерениях — напомнить Америке забытую страницу ее истории, где есть место макабру: Гито был психически нестабильным авантюристом, застрелившим президента.

Действие перемещается в 1880 год, где Шарль Гито (Мэттью Макфэдиен) предстал перед судом Нью-Йорка по обвинению в мошенничестве. Потрепанный мужчина в котелке выглядит как жулик, который скитается по городам и весям, пока его тусклые кудри не примелькаются и его не начнут бить; Гито уже достиг этой стадии. Он толкает в суде вдохновенную речь: «Скажите, господин судья, разве наша нация не построена авантюристами, мигрантами и вольнодумцами? Здесь можно озолотиться, покорить массы своими воззваниями, вписать свое имя в историю. Если сойдутся звезды, можно даже президентом стать. И я просто следую за возможностями!» Патентованный британец Макфэдиен, когда-то сыгравший Дарси в «Гордости и предубеждении», давно прижился в Голливуде, а после сериала «Наследники» его карьера вышла на новый виток: он с видимым удовольствием играет девианта, который так ловко маскируется, что его поначалу можно принять за уважаемого члена общества. Если бы не лихорадочный блеск в глазах — от Гито за версту несет безумием.

Мэттью Макфэдиен

Потом Гито на экране сменяет положительный персонаж этой истории — Джеймс Гарфилд (Майкл Шеннон), монументальный фермер с мудрым взглядом. Джеймс занят простой мужской работой — он строгает на заднем дворе доски, из которых нужно сколотить стол. У сериала очень типичная голливудская драматургия: если в первых кадрах честный фермер с просветленным лицом сколачивает стол для пикника, то в финале за ним соберется многочисленное семейство, чтобы помянуть труды и дни этого былинного героя. На роль безупречного персонажа американской истории из всего необъятного голливудского каста и правда лучше всего подходит Шеннон, этакий тамошний Смоктуновский, одно появление которого в кадре навевает мысли об «Оскаре».

Герой войны Гарфилд мирно живет на ферме в Огайо с женой Лукрецией (Бетти Гилпин) и многочисленными отпрысками и не помышляет о большой политике (в отличие от безумного Гито). Но от судьбы не уйдешь: старый боевой товарищ, сенатор Джон Шерман (Алистер Петри), призывает его на съезд Республиканской партии в Чикаго, чтобы поддержать на грядущих президентских выборах кандидатуру Джеймса Блейна (Брэдли Уитфорд). Интрига в том, что сторонники Блейна прочат его в Белый дом в пику бывшему президенту Гранту, которого заинтересованные партийцы тащат на третий срок. Грант — герой войны, символ национального единства, и, как утверждает его клика, «Гранта любит народ, им плевать на его делишки», а ведь при нем коррупция превратилась в высших вашингтонских кругах в обычное явление.

Сторонники Гранта — народ тертый. Их возглавляет скользкий, как змея, сенатор Роско Конклинг (Ши Уигэм) из Нью-Йорка со своим приспешником Честером Артуром (Ник Офферман), который заправляет таможней. Две трети федерального дохода проходит через порты Нью-Йорка, которые контролируют эти двое. Артур ведет себя как боевитый хозяин жизни, который может одним ударом свалить на землю всякого, кто встанет у него на пути. После эпохальной роли представителя «глубинного народа», консерватора Рона Свонсона в «Парках и зонах отдыха» (2009–2020), которого Офферман превратил в ходячий мем, это его очередная выдающаяся работа. Актер ухитрился сделать зловещего Артура отчасти комическим персонажем, он фонтанирует в кадре с возгласами вроде «Бабы, выпивка и колбаски!» и крадет у партнеров почти каждую сцену, где появляется.

Ник Офферман

Честный вояка Гарфилд начисто лишен честолюбия: мзды он не берет, ему за державу обидно, и невыносима мысль о еще одном сроке Гранта после восьми лет грабежа и коррупции. Он берет слово и произносит на съезде эпохальную речь о судьбах отечества, состоящую из общих мест. Именно она в представлении голливудских сценаристов и делает его президентом. Кандидатура Блейна забыта, голосование превращается в соперничество Гранта и Гарфилда, и наш герой триумфально въезжает в Белый дом. Где-то между этими событиями экран должна бы перерезать заявленная в названии драматическая вспышка молнии, но от этого Маковски все-таки воздерживается, обозначив роковую обреченность Гарфилда лишь словами его антагониста Конклинга: «Ты слишком добр для наших грязных дел. Такие, как ты, помирают, глазом не успев моргнуть!»

Итак, Гарфилд поклялся покончить с коррупцией, которую он называет «разложением в правительстве». Теперь он произносит небольшой прочувствованный спич перед избранными сенаторами, пришедшими хлопотать о назначениях: «Все это нажива, патронаж — назовите как угодно, — когда избранные чиновники торгуют своим влиянием, как на аукционе, а бездельники тратят налоги на должности, которых даже не существует!» В ответ Роско Конклинг разворачивает в прессе мощную кампанию против правдоруба Гарфилда. Президента обвиняют в том, что он пустобрех, «спрятался в своем большом Белом доме от избирателей и не собирается выполнять предвыборные обещания». Всю эту диффамацию жадно впитывает незадачливый жулик Гито — вот уж поистине скорбная разумом жертва пропаганды — и берется за револьвер.

Год назад на Apple TV вышел сериал «Охота за убийцей» о том, как президента Линкольна застрелил тщеславный актер Бут, который хотел стать «самым знаменитым человеком в мире». Сериал представлял эту историю в виде детективного расследования. По мысли авторов, за недалеким Бутом стояли могущественные политики, желавшие свалить Линкольна, но следы заговора потерялись во времени. Кроме того, начиная с убийства Линкольна, в общественном сознании поселилась легенда о «проклятии Текумсе»: якобы индейский вождь за страдания своего народа проклял американских президентов до седьмого колена. Правитель Америки, избранный в год, кратный двадцати, должен был непременно умереть до окончания президентского срока. Счет как раз открывает Линкольн, а за ним — Гарфилд. В «Смерти от молнии» Маковски предпочел не играть с теориями заговора и индейскими проклятиями, а максимально рационализировать исторические события: президента застрелил псих-одиночка, который терся в политических кругах и на которого тогдашнее идейное брожение в обществе произвело роковое влияние, и точка. Вместо параноидального триллера или исторического фэнтези — оскаровского замаха драма с участием заслуженных актеров и с духоподъемным посланием.

Майкл Шеннон

Отдельный триллер развивается в сериале к финалу — это попытки врачей XIX века извлечь пулю, которая застряла в правом боку Гарфилда. Инструменты при операции не дезинфицируют, пулю ищут с помощью допотопного металлоискателя (при этом пациент лежит на железной кровати, которая создает помехи), и в итоге Гарфилд умирает не от раны, а от сепсиса. Президент бы поправился, если бы доктор-коновал не пытался извлечь пулю грязными инструментами. Этот финальный аккорд напоминает драматические коллизии «Больницы Никербокер».

В качестве режиссера «Смерть от молнии» снял Мэтт Росс, чей предыдущий сериал «Газлит» (2022) с участием того же Ши Уигэма в роли агента ФБР Джона Лидди рассказывал историю про шпионаж в отеле «Уотергейт» как фарс с участием напрочь оторванных от реальности политиков, похожих на злых клоунов. В «Смерти от молнии» доля юмора отчасти присутствует разве что в сюжетной линии Честера Артура (он стал 21-м президентом после убийства Гарфилда) в исполнении Ника Оффермана. На сей раз перед нами не конспирологический триллер и не абсурдистская комедия, а идейная драма, пропитанная идеализмом: презрев политические интриги, правителем Америки случайно становится кристально честный человек, он так же случайно погибает, и никто не виноват в этом, кроме судьбы-злодейки. Удар молнии, господа! Красиво аранжировать такой простодушный посыл до сих пор умеют только в Голливуде.