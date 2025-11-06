«Хищник: Планета смерти»: половина Эль Фаннинг глазами Хищника

Кинопоиск
В мировой прокат вышел «Хищник: Планета смерти» — новая серия фантастической экшен-франшизы — на этот раз с самим Хищником в качестве протагониста. Компанию на опасной планете ему составляет андроид в исполнении Эль Фаннинг — привет из вселенной «Чужого».

Дек (Димитриус Коломатанги) — молодой представитель человекообразной расы йауча, на Земле известной как Хищники, — из-за сравнительно скромных размеров и недостаточно яростного нрава считается позором семьи: собственный отец, глава клана, уже собрался его прикончить. Чтобы доказать свою состоятельность как воина, Дек отправляется на планету Дженна, где обитает знаменитый зверь Калиск, которого никому не удается убить. Дженна — планета не подарок, зато Дек вскоре знакомится с андроидом Тией (Эль Фаннинг), временно безногой, зато с избытком жизнерадостности и знанием местности. Тия прибыла на Дженну вместе со своим близнецом Тессой в составе экспедиции с Земли.

Экспедицию снарядила корпорация «Вейланд-Ютани» — те, кто знаком с миром «Чужого» и его прежних кроссоверов с «Хищником», без труда угадают, кто окажется в этой истории главным злодеем. В недавнем сериале «Чужой: Земля» ксеноморфы выглядят почти что невинными жертвами алчных корпораций. «Планета смерти» пошла еще дальше: картина снята с точки зрения Хищника. Режиссер Дэн Трахтенберг делает про любимого героя третий фильм подряд (до этого были «Добыча» и анимационная антология «Убийца убийц») и, кажется, не собирается останавливаться. Что к лучшему: он прогрессирует. «Добыча» — кино бодрое, но чересчур осторожное и правильное; «Планета» злее, смелее и веселее.

Не сразу, правда, получается привыкнуть к тому, что у главного героя на лице жвалы; настолько уродливого протагониста в кинофильме не было со времен поздних ролей Клауса Кински. С другой стороны, стандарты красоты — орудие империализма. Неспроста «Вейланд-Ютани» отправляет на колонизацию далеких планет тонко чувствующих роботов с внешностью Эль Фаннинг (в сопровождении армии одинаково благообразных андроидов-мужчин): их цель — налаживать контакт, выявлять у противника слабые места. Хищнику такие тонкости ни к чему. Слабое место противника — это любое место, куда можно дотянуться высокотехнологичным мечом.

Димитриус Коломатанги

Из уважения к традициям франшизы Дек — это просто мужчина (в данном случае молодой новозеландский каскадер) в резиновом костюме, что на большом экране очень заметно, но по-своему даже мило. Правда, пресловутые жвалы и все, что их окружает, в этот раз полностью компьютерное. Зато Хищникам сверх обычного клекота наконец придумали полноценный язык, на котором герой весь фильм и изъясняется. Стоит ли говорить, что клингонский рядом с этими богомерзкими звуками прозвучит пением соловья.

Общительный андроид Тия трещит на английском. Эль Фаннинг умудряется выглядеть модно даже с грубо оторванными ногами: лаконичная курточка, асимметричная прическа, пара стратегически расставленных шрамов. В первой половине фильма ее функция — главным образом комическая разрядка: Хищник таскает ее на спине, так что происходящее напоминает самурайскую франшизу про Одинокого волка и его сына. Но потом Эль — впервые в карьере — достается немного экшена, физически не слишком затратного, зато местами настолько дикого, что его не хочется спойлерить. Кроме того, у Тии появляется злой близнец и возможность задуматься об уловках капитализма и превратностях сестринства.

Эль Фаннинг и Димитриус Коломатанги

В центре фильма — как, впрочем, и в «Добыче», а отчасти и в предыдущих сериях — инверсия понятия «охота»: главный герой — и хищник, и жертва. Попеременно, а порой и одновременно. Еще до того, как до него добираются синтетические земляне, Дек пытается выжить на планете, где все готово его сожрать. Причем флора оказывается едва ли не опаснее фауны: огромные лианы-убийцы, парализующие колючки, острая, как бритва, трава и так далее. Натурные съемки проходили в Новой Зеландии, и через дымовую завесу визуальных эффектов проглядывает дикая красота природы. Название (в оригинале «Пустоши»), судя по всему, — нахальный привет Терренсу Малику.

Многочисленные схватки между очень разными (в том числе по размеру) противниками сделаны не то чтобы революционно, но изобретательно и зрелищно и озвучены подобающе яростной музыкой. Невидимость, главную боевую технологию йауча, Дек еще не заработал, так что видно все прекрасно. Трахтенберг не боится пустить зеленую кровь или с хрустом оторвать кому-нибудь голову, при этом и обильный черный юмор выглядит в «Планете» вполне уместно. За исключением, пожалуй, умильного существа с большими глазами, которое лучше бы смотрелось в диснеевском мультфильме. Хотя там ему (точнее, ей — герои почему-то решают, что это девочка) не дали бы с таким заметным удовольствием отрывать головы.

Единственное, чего не хватает фильму для полного счастья, — это, конечно, Арнольда Шварценеггера, и авторы вроде бы ведут с ним переговоры относительно сиквела. Каково же будет удивление Голландца, когда выяснится, что, пока его не было, Хищник оказался вполне приличным человеком.

