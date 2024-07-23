«Замок собственного отчаяния»: интервью с автором книги «Вампир» Франческо Паоло Де Челья

История вампиров — то есть связанных с ними верований — ведет отсчет с начала XVIII века, когда империя Габсбургов расширилась на восток, включив в себя Сербию. Все началось с истории, случившейся в 1731 году в сербском селе Медведжя. Местные жители утверждали, что мертвецы по ночам покидают могилы и пьют человеческую кровь. Для проверки этих слухов в село отправились две комиссии из Вены, куда входили врачи, ученые и офицеры, которые также зафиксировали факт вампиризма. Конечно, упоминания о вампирах встречались и раньше, но они были погребены в хрониках, которые мало кто видел, а новости из Медведжи распространились молниеносно по всей Европе: в одном только 1732 году было опубликовано более 200 статей о вампирах.