Что смотреть дома: возвращение «Душегубов», Нагиев под санкциями и «эль-класико»

Дмитрий Нагиев оказывается олигархом под санкциями, а Никита Кологривый — добрым призраком. Джонни Депп возвращается в режиссуру, а Дэниэл Дэй-Льюис — в актерство. Кэтрин Бигелоу рассказывает про начало ядерного конфликта, а Игорь Прокопенко — про его предотвращение. Оливия Колман и Бенедикт Камбербэтч играют в ремейке «Войны супругов Роуз», а Мэри Элизабет Уинстэд и Майка Монро — в новой версии «Руки, качающей колыбель». А еще спорт: «эль-класико», UFC, КХЛ, РПЛ и чемпионат Италии по футболу. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Жуткие дела недели: «Душегубы», 2-й сезон

Охота на советских маньяков продолжается

Где смотреть: Амедиатека

В основу сюжета новых эпизодов ретродетектива легла история двух серийных убийц — Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе в 1979–1980 годах. Расследовать новые загадочные преступления по-прежнему будет Леонид Ипатьев, к роли которого вернулся Сергей Марин. Однако на этот раз он будет действовать с напарником, которого сыграл Максим Стоянов. Помимо них, в касте числятся Зоя Бербер, Сергей Епишев, Дарья Урсуляк и другие. Режиссер — Алексей Быстрицкий.

Нагиев недели: «Санкционер», сериал

Жора Крыжовников все еще не верит слезам

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, «Иви»

Комедия о миллиардере, чьи счета в Европе заморозили из-за санкций. Василий Баранов (Дмитрий Нагиев) возвращается в родной Семиболотск, где никто, кроме таксиста Феди (Борис Дергачёв), не хочет с ним общаться. Решив, что дело в свалившейся бедности, экс-олигарх, построивший бизнес за границей, стремится вновь разбогатеть. Шоураннером проекта выступает Жора Крыжовников («Слово пацана», «Горько!»), а жителей Семиболотска сыграли Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин, Анна Уколова и Николай Шрайбер. Креативный продюсер Олег Курочкин обещает, что Нагиева покажут таким, каким зрители его давно не видели.

Много звезд в драме Кэтрин Бигелоу о начале ядерной войны

Где смотреть: Netflix — с 24 октября

После восьмилетнего перерыва постановщица «Повелителя бури» и «На гребне волны» вернулась с новым фильмом. Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, но лента не снискала наград. В сторону США летит ядерная боеголовка, через 20 минут Чикаго исчезнет с лица земли. Генералы, министры и дипломаты в Белом доме выясняют, кто виноват и что делать. Впечатляющий ансамбль включает Идриса Эльбу, Ребекку Фергюсон, Джареда Харриса, Трэйси Леттса, Грету Ли и Джейсона Кларка. Показывая начало конца глазами разных персонажей, от солдат до президента, Бигелоу нагнетает мощный саспенс, пока зрители верят в реалистичность происходящего.

Другие новинки

Сергей Маковецкий и Кирилл Кяро в ретродраме о предотвращении ядерной войны

Где смотреть: Premier, Kion

1960-е, мир на пороге ядерной войны. Советская разведка узнает, что США готовятся ударить по СССР из ФРГ. Чтобы остановить эскалацию, Леонид Брежнев (Маковецкий) хочет установить с немецким канцлером Вилли Брандтом (Кяро) секретный контакт, о котором не будут знать даже спецслужбы. Для этого ему понадобится лучший советский разведчик. Шпионский детектив Владимира Щеголькова («Везет», «Натали и Александр») c Сергеем Мариным, Алексеем Розиным и Игорем Черневичем. Создатели утверждают, что в основу сериала легла подлинная история, а сценарист Игорь Прокопенко (автор книги «Спросите Сталина. Честный разговор о важном сегодня») собирал исторические материалы для сюжета целых 20 лет.

Куценко недели: «Хутор», сериал

Комедия о трудном пути к «традиционным ценностям»

Где смотреть: START

Авантюрная комедия о перевоспитании в духе «Холопа». Скрываясь от бандита-кредитора, самоуверенный авантюрист и так называемый коуч по инвестициям Артём (Сергей Романович), задолжавший 2 млн долларов, выдает себя за дикаря из леса. Полиция отправляет бедолагу в Хутор — затерянное в лесах место без привычных удобств цивилизации, где проходят перевоспитание под надзором духовного наставника общины — Бати (Гоша Куценко). Теперь Артёма ждут суровые порядки, трудотерапия и коллективная жизнь без интернета. Постановкой сериала занимался Илья Силаев («Сестры»).

В комедии о сексе обещают Сета Рогена

Где смотреть: Netflix

Продолжение ромкома про сложные отношения раввина Ноа (Адам Броди ) и ведущей подкаста о сексе Джоан (Кристен Белл). Герои вроде бы сошлись, но сталкиваются с семейными и профессиональными проблемами, которые сказываются и на их отношениях. Джоан не хочет принимать иудаизм, мама Ноа недовольна. Джастин Люпе, Тимоти С. Саймонс, Джеки Тон и Това Фелдшух вернутся к ролям родственников пары, а Роген появится в качестве приглашенной звезды. У второго сезона новые шоураннеры: место Эрин Фостер и Крэйга ДиГрегорио заняли Дженнифер Коннер и Брюс Эрик Каплан, работавшие над «Девочками».

Почти турецкие страсти недели: «Постучись в мою дверь в Москве», 2-й сезон

Ремейк жаркого хита возвращается с новым «Серканом Болатом»

Где смотреть: Premier, Okko

Продолжение российской адаптации турецкого ромком-хита «Постучись в мою дверь», в котором Кирилл Дыцевич заменил Никиту Волкова в роли Сергея Градского, «русского Серкана Болата». Спустя месяц после событий первого сезона Саша Гордеева (Лиана Гриба) возвращается в компанию «Стиллард», а Сергей решает измениться, чтобы вернуть ее любовь. Параллельно бабушка героини вскрывает семейную тайну, вмешиваясь в отношения пары. Запланировано 60 эпизодов, а турецкие сюжетные повороты поменяют под российскую аудиторию. В актерский состав вошли Влад Соколовский, Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Алика Смехова и другие.

Черная комедия с Оливией Колман и Бенедиктом Камбербэтчем

Где смотреть: iTunes, Amazon Prime Video

Сценарист и драматург Тони Макнамара («Фаворитка», «Великая», «Бедные-несчастные») переосмысляет сюжет о чете Роуз, описанный в романе Уоррена Эдлера и экранизированный почти 40 лет назад Дэнни ДеВито. Архитектор Тео и шеф-повар Айви напоминают счастливую семью, живут в Калифорнии и воспитывают близнецов. Однако стоит карьере жены пойти в гору на фоне трудностей в работе мужа, как их отношения начинают портиться. Быстро накаляющуюся брачную историю снял Джей Роуч, режиссер «Знакомства с родителями» и франшизы «Остин Пауэрс». В эпизодах появляются звезды английской и американской комедии Кейт Маккиннон, Энди Сэмберг, Шути Гатва, Сунита Мани и Джэми Деметриу. Критика у фильма сдержанная, как отношения супругов, но зрители явно насладились актерской игрой.

Джонни Депп снял драму о визите Модильяни в Париж

Где смотреть: Кинопоиск, Wink — с 26 октября

Безумные 72 часа из парижской жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которому приходится разбираться с войной, полицией, карьерой, критиками, коллекционерами и друзьями. Второй режиссерский проект Джонни Деппа после «Храбреца». Главные роли сыграли Риккардо Скамарчо («Лоро», «Джон Уик 2», «Тень Караваджо»), Стивен Грэм и Аль Пачино. Если верить западной критике, у актера получился почтительный, консервативный и скучноватый байопик для тех, кто очень любит фильмы о художниках.

Подробное исследование жизни и творчества документалистки Третьего рейха

Где смотреть: iTunes, Amazon Prime Video

Неигровой проект, работа над которым велась почти 10 лет. В руках режиссера Андреса Файеля («Бойс», «Если не мы, то кто») оказались архивы Ленни Рифеншталь, которые ее наследники передали «Фонду прусского культурного наследия». Так ему с командой редакторов удалось сформировать куда более сложный портрет едва ли не самой известной постановщицы в истории. Создательница «Олимпии» и «Триумфа воли», чьи лучшие находки послужили возвеличиванию нацистской Германии, а потом распространились в массовом голливудском кино, прожила после Второй мировой войны еще почти 60 лет, занимаясь фотографией и рисованием. В редких интервью она отрицала горячую приверженность НСДАП, однако авторам фильма удалось опровергнуть многие из ее высказываний.

Марк Руффало в драмеди режиссера «Вписки»

Где смотреть: Mubi

Многообещающий режиссер из Далласа Купер Рэфф, снявший «Вписку» и «В ритме ча-ча-ча», пробует себя в многосерийном проекте. Хэл и Харпер — великовозрастные балбесы, которые не могут оправиться от смерти матери. Однако им приходится проговорить травму, когда отец решает продать семейное гнездо. Рэфф и Лили Рейнхарт играют заглавных героев в наши дни и во флешбэках из детства, а роль бати досталась Марку Руффало. Премьера трех эпизодов состоялась на фестивале Sundance, где сериал и прикупил синефильский стриминг Mubi.

Триллер о домогательствах с Мэри Элизабет Уинстэд и Майкой Монро

Где вышло: Hulu

Постановщица атмосферного мексиканского хоррора «Дитя тьмы» Мишель Гарса Сервера сняла ремейк классического триллера Кёртиса Хэнсона. Семья Моралес, Клэр и Мигель, нанимает молодую няню Полли, которая, судя по всему, не та, за кого себя выдает. В оригинале женщина, потерявшая мужа и неродившегося ребенка, мстит жертвам супруга, обвиненного в сексуальных домогательствах. В версии Серверы история больше напоминает полумистический расклад «Дома с прислугой». Компанию Уинстэд и Монро составили Рауль Кастильо, Рики Линдхоум и Мартин Старр.

Великий актер возвращается в профессию ради дебюта сына

Где вышло: iTunes, Amazon Prime Video

Благодаря первому полнометражному фильму Ронана Дэй-Льюиса в кадре вновь появляется его знаменитый отец, не снимавшийся почти 10 лет. Рэй — бывший солдат британской армии, который уже 20 лет ведет уединенную жизнь в глухом лесу. Однажды к нему приезжает набожный брат Джем, женившийся на его супруге и воспитывающий его сына. Ему нужно кое о чем попросить Рэя, но с их запутанными отношениями это будет непросто. Брата и супругу Рэя играют Шон Бин и Саманта Мортон, так что артистизм достигает небывалых высот. Однако критика к дебюту Ронана безжалостна: фильм называют блеклым и театральным.

Веселый дом с привидением Никиты Кологривого

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

Новая комедия создателей «Тайного Санты» и «Сокровищ гномов» — режиссера Александра Бабаева и сценариста-продюсера Василия Ровенского. Бывший банковский клерк (Максим Лагашкин) решает стать иллюзионистом, но его новая карьера терпит крах. На последние деньги он покупает для жены (Оксана Акиньшина) и детей подозрительно дешевую трешку. В новой квартире фокусника начинает мучить душевный призрак (Кологривый), которому нужно закончить начатые при жизни дела.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Культовый серфингистский экшен Кэтрин Бигелоу

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — первый боевик в фильмографии Киану Ривза.

В своем новом триллере «Дом динамита» Кэтрин Бигелоу рисует апокалиптичскую картину мира, где начинется обмен ядерными ударами между сверхдержавами. Сейчас актуальные экшен-работы постановшицы показывают в Венеции, но уже ее первый зрительский хит — боевик про противостояние агента ФБР под прекрытием Джонни Юты (Ривз) и предводителя банды грабителей-серфингиство по имени Бодхи (Патрик Суэйзи) — получал солидные награды. Например, И Ривза, и Суэйзи номинировали на премию MTV в категории «Самый желанный актер» (победил Киану). Кстати, в новом фильме Бигелоу всего один американский президент, а в старом было целых четыре: во время каждого ограбления преступники носят маски бывших глав США — Линдона Джонсона, Джимми Картера, Рональда Рейгана и Ричарда Никсона.

Один из лучших фильмов Никиты Михалкова, который отметил 80-летие

Задолго до «Оскара», «Бесогона», председательства в Союзе кинематографистов и президентства на ММКФ режиссер Михалков не писал на киноэкране историю страны, а экранизировал, например, раннюю пьесу Антона Чехова о кризисе среднего возраста. Некогда амбициозный и талантливый Михаил Васильевич Платонов, ставший сельским учителем, встречает на посиделках первую любовь Софью Егоровну Войницеву и переосмысляет прожитые годы. Солирует Александр Калягин, в остальных ролях — Елена Соловей, Юрий Богатырёв, Олег Табаков, Павел Кадочников и сам Михалков.

Претендовавший на «Оскар» скандинавский фильм о поисках себя

Йоаким Триер, дальний родственник Ларса фон Триера, все сильнее очаровывает Канны: за роль в «Худшем человеке» «Пальмовую ветвь» вручили Ренате Реинсве, а в этом году «Сентиментальная ценность» датчанина увезла Гран-при жюри. Студентка Юлия ищет себя в медицине, отношениях, писательстве, фотографии и других будоражащих делах. Каждый этап занимает в ее жизни важное место и позволяет лучше понять себя.

Боевик Тони Скотта с Дензелом Вашингтоном и Дакотой Фаннинг

Одна из знаковых работ мастера экшена, повлиявшего на Майкла Бэя и Джозефа Косински. Вместе с актером-талисманом Вашингтоном Скотт разыграл остросюжетную драму о бывшем агенте ЦРУ Джоне Кризи, который становится телохранителем девятилетней девочки. Уставший от жизни мужчина с алкогольной зависимостью и смышленая малышка вскоре находят общий язык. Когда ее похищают во время поездки в Мехико, Кризи мгновенно превращается в машину для убийств.

Спорт

«Эль-класико»: главный матч осени

«Реал» идет за реваншем

26 октября — день «эль-класико». Мадрид против Барселоны, Мбаппе против Ямаля, первая «класико» Хаби Алонсо в роли тренера «Реала» — интриг хватило бы на целый сезон. К самому известному футбольному матчу в мире «Барселона» подходит без нескольких травмированных игроков. Это не помешало «сине-гранатовым» в середине недели разгромить «Олимпиакос» в Лиге чемпионов со счетом 6:1. Помешает ли в матче с соперником на несколько порядков сильнее, можно узнать в прямом эфире вечером воскресенья.

Хоккей недели: игры выходных

«Моряки» на выезде и «автомобильное» дерби

Дела «Ак Барса» наладились, как и турнирное положение. В субботу казанцы примут самый восточный клуб лиги. В 17:00 по Москве «Адмирал» попробует остановить команду Анвара Гатиятулина.

В воскресенье «Торпедо» сыграет с «Автомобилистом». Нижегородцы размашисто действуют в атаке, много забивают и не боятся пропустить. Как это поможет в матче против организованной обороны екатеринбуржцев, можно увидеть в прямом эфире в 17:00 по Москве.

Все матчи 18-го КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Российский футбол недели: 13-й тур РПЛ

«Зенит» и «Балтика» в погоне за лидерами

Перед стартом очередного тура чемпионата у «Зенита» и «Балтики» одинаковое количество очков, клубы синхронно преследуют лидеров. Но в воскресенье калининградцы сыграют с «Пари НН», предпоследним клубом лиги. А «Зениту» предстоит встретиться с командой Валерия Карпина: мотивированное «Динамо» способно вернуться в борьбу за медали.

Один из тех, кого намерен догнать «Зенит», — «Краснодар». Если вечером в воскресенье «черно-зеленые» обыграют «Рубин», а непобедимый «Локомотив» ошибется в матче с «Акроном», действующий чемпион вернется на первую строчку таблицы.

Единоборства недели: чемпионский UFC в Абу-Даби

Два пояса, четверо россиян, один выпускник Бауманки

Том Аспиналл приехал в Абу-Даби защищать свой пояс чемпиона в тяжелом весе. Его соперник Сирил Ган одержал последнюю победу над Александром Волковым в декабре 2024-го года. Решение судей вызвало тогда недоумение у многих, включая президента UFC Дэйну Уайта. Однако для Аспиналла этот факт не делает задачу проще. Еще один чемпионский бой в столице ОАЭ — Маккензи Дерн и Вирна Жандироба решат судьбу вакантного пояса в женском минимальном весе.

Сам Александр Волков также дерется в главном карде, свой 18-й бой в главном ММА-промоушене мира россиянин проведет против Жаилтона Алмейды. Бразилец — опасный соперник, однако, одержав победу, выпускник Бауманки Волков может стать следующим претендентом на титул.

Россияне Умар Нурмагомедов, Азамат Мурзаканов, Икрам Алискеров и казахстанец Азат Максум также проведут бои на UFC 321. Предварительный кард стартует в 17:00 по Москве. Бои основного карда начнутся в 21:00.

Европейский футбол недели: матчи выходных

В Италии один титул и много претендентов

У «Наполи» есть то, что хочет вернуть «Интер», — чемпионский титул. Но прямо сейчас в гонке за первое место в Серии А оба клуба уступают преобразившемуся «Милану». Тем важнее набрать очки в матче с прямым конкурентом в субботу.

В той же гонке планирует участвовать «Ювентус». Поздним вечером воскресенья намерения туринцев пройдут краш-тест римским «Лацио».

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Guille Martinez / f22photo / NurPhoto via Getty Images, Максим Константинов / ТАСС, Jeff Bottari / Zuffa LLC, Ben Gal / BSR Agency / Getty Images