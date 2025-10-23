5 японских книжных триллеров: от РПП-слоубёрнера до иммерсивного расследования

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

Самым популярным книжным жанром в Японии остается хонкаку, который уже успели полюбить в России благодаря бестселлерам Содзи Симады. Но триллером в японской литературе может стать все что угодно — от кулинарного блога до риелторского отчета. Рассказываем о пяти изобретательных триллерах из Японии, жутких, но невероятно интересных.

Хонкаку — популярный в Японии детективный жанр, зародившийся в начале XX века и вдохновленный произведениями Агаты Кристи и Артура Конана Дойла. В хонкаку всегда есть тайна, которую герои разгадывают, опираясь на интуицию, собственную проницательность, а также логику и дедукцию. Некоторые авторы добавляют в эту формулу мистику и оккультизм. Один из таких экспериментов — серия романов Нацухико Кёгоку об экзорцисте (или оммёдзи, как это называется в синтоизме) по прозвищу Кёгокудо. Он держит букинистический магазинчик, а на досуге проводит цукимоно-отоси — обряд изгнания злых духов.

Первый роман серии, «Лето злых духов убумэ», рассказывает историю экзорциста и его друга-журналиста Тацуми Сэкигути. Тот пишет статью о женщине по имени Кёко, которая уже полтора года ходит беременной и не может родить, в то время как ее муж бесследно исчез. В японской мифологии убумэ — это ёкай, дух женщины, умершей вместе со своим ребенком в животе. После смерти она похищает чужих младенцев или пугает невинных, стеная и хлопая крыльями. Кроме того, убумэ может наложить проклятие на семью, что, вероятно, и произошло с Кёко: говорят, она из богатой семьи, владеющей клиникой гинекологии, откуда пропадают новорожденные.

«Лето убумэ» построено как соджукор-фильмы Хон Сан-су, в чьих картинах все действие сосредоточено на затяжных разговорах за столом, а здесь двигателем сюжета становятся диалоги между Кёгокудо и Сэкигути. Их неспешные беседы кажутся порой забавными, иногда убаюкивающими, а бывают пугающими до мурашек.

Юзуки Асако

«Масло»



Если бы «Масло» экранизировали, получилась бы японская «Субстанция». Это очень необычный кулинарный триллер-слоубёрнер о РПП. В то время как мир только столкнулся с новым обострением бодишейминга, японское общество уже много лет живет в условиях его перманентного пика. Главная героиня Рика работает в мужском глянце, но ей интереснее всего писать о криминальной хронике. Особенно ее впечатлило дело Кадзии Манако, которую обвиняют в убийстве троих мужей. Все улики против нее косвенные, сама подозреваемая отказывается что-либо комментировать, а желтая пресса возмущается не столько фактом предполагаемого убийства, сколько тем, что Кадзии смогла трижды выйти замуж за богатейших токийских бизнесменов, не обладая модельной внешностью и осиной талией.

Рика хочет стать первой, кто возьмет интервью у обвиняемой, и пытается добиться встречи с ней в СИЗО. Надо ли говорить, что Манако не горит желанием общаться с очередной фэтфобной журналисткой. Штудируя записи со слушаний и кулинарный блог Кадзии, Рика решает зайти с другой стороны — попросить ее рассказать о рецепте французского блюда, которое обвиняемая готовила последнему мужу перед смертью. Кадзии соглашается на встречу при условии, что обсуждать они будут только изысканную кухню.

Начинается игра, в которой Рике нужно выполнять задания Кадзии: она примеряет на себя чужой стиль жизни, пытаясь понять мысли своей визави. Рика отказывается от растворимого кофе и лапши, начинает готовить итальянские и французские блюда, ходить в рестораны... и набирать вес, что для нее непозволительно. Кадзии становится для Рики одновременно доктором Лектером и символом бесконечной уверенности в себе. Но чем дальше Рика заходит в клетку к своему Ганнибалу, тем меньше шансов у нее выбраться из этого кулинарного замка.

Роман «Странный дом» вырос из видеоролика про городские легенды. Записал его автор YouTube-канала Укэцу — загадочный человек в маске и натянутых на лицо колготках, который устраивает мокьюментари-экскурсии по жутким заброшкам. Говорят, раньше он подрабатывал в комбини и слушал былички от посетителей, а потом стал пересказывать их в YouTube, а чтобы никто из покупателей его не узнал, записывал свои видео в маске и с измененным голосом.

Одна из этих историй — про дом убийц — стала настолько популярной, что собрала более 25 млн просмотров, после чего Укэцу написал по ее мотивам роман. Причем издатель Сигенори Сугияма утверждает, что ни разу не видел писателя и не имеет ни малейшего представления, как выглядит Укэцу. «Я был в ужасе, думая, что, возможно, история основана на реальных событиях и что Укэцу — настоящий серийный убийца», — рассказывал издатель в интервью японскому журналу Real Sound. Того же мнения придерживались и читатели, атаковавшие редакцию сотнями писем с подозрениями в том, что история вовсе не выдуманная. Однако домыслы скорее подогревали интерес к роману, который разошелся миллионными тиражами сначала в Японии, а затем во всем мире. В 2024 году вышла его экранизация.

«Странный дом» — это иммерсивный триллер и одновременно риелторский темный детектив. Главный герой по просьбе друга изучает планировку дома, которая кажется странной и непрактичной, как будто архитектор все напутал: в детской почему-то нет окон, под ванной находится пустое помещение без дверей. Рассказчик вместе с другом-архитектором приходят к выводу, что это вовсе не ошибки планировки, а вполне практичная схема убежища для киллеров, которые могли расчленять своих жертв в комнатах, скрытых от посторонних глаз. Звучит поначалу глупо и надуманно: зачем проектировать целый дом для убийств? Однако вскоре в окрестностях здания находят расчлененное тело.

Хидэо Ёкояма «Полупризнание»



Кинематографичный полицейский процедурал, где убийца приходит с повинной уже на первых страницах книги. Преступник — полицейский инспектор Кадзи Соитиро, который после смерти единственного сына задушил тяжелобольную жену по ее же просьбе. Кажется, дело раскрыто: явка с повинной, все улики налицо. Но следователь Сики Кадзумаса не торопится его закрывать. Между преступлением и признанием прошло два дня, о которых Кадзи ничего не говорит, что кажется странным. К тому же в СМИ уже поднялась шумиха: не каждый день высокопоставленный полицейский сообщает об убийстве собственной жены, поэтому нужно еще раз проверить все факты.

Повествование ведется от лица нескольких человек: следователя, прокурора, журналиста, адвоката и надзирателя. В их показаниях мы видим не одну и ту же историю с разных точек зрения, как в «Расёмоне»; ненадежные рассказчики сменяются с переводом дела Кадзи из одной инстанции в другую. Кадзи обвиняют даже не в убийстве, а в том, что он не совершил суицид, чем спас бы свою честь. На протяжении всего процесса его преследует один и тот же вопрос: «Ради кого ты теперь существуешь?» Однако преступление сослуживца обнажает несостоятельность всех глав управления. Задавая в сотый раз один вопрос, они и сами не знают, ради кого живут. Самое страшное скрывается не в делах убийц, насильников и маньяков, а в той пустоте, от которой не сбежать самому опытному ищейке.

Это клаустрофобический триллер с множеством твистов, из которого получился бы затягивающий мини-сериал. В центре сюжета — бывшие однокурсники, которые решили устроить встречу выпускников на вилле своего друга Юи. В качестве развлечения он предлагает прогуляться до заброшки, которую недавно обнаружил. Дойдя до цели, герои понимают, что уже стемнело, возвращаться обратно поздно, и они решают переночевать в опустевшем бункере. К ним присоединяется еще и семейная пара с ребенком, которые потерялись во время прогулки в горах. Компания устраивается на ночлег, а утром просыпается от звуков землетрясения. Входы и выходы из бункера заблокированы, и, пока все в панике пытаются придумать, как выбраться, в помещении бункера уже лежит труп одного парня из этой компании.

Герои здесь не слишком проработаны, их легко перепутать (к слову, в манге, выпущенной по мотивам романа, этот недостаток стирается). И тем не менее «Девять лжецов» — эталонный детективный триллер, бодрый и насыщенный экшеном. В каждой сцене мы узнаем все больше пугающих подробностей о месте, где заточены герои, о том, как мог действовать убийца, но самое неожиданное подстерегает нас в финале. Поверьте, этот твист стоит того, чтобы провести за чтением романа весь день.

Автор: Элиза Данте (@danteeeeeel)