Что смотреть в кино: новая «Алиса в Стране чудес», «Горыныч» с Петровым, возвращение «Джонни Мнемоника»

Музыкальный фильм на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В центре сюжета — школьница Алиса, которая из Страны чудес пытается вернуться домой. Роль Алисы исполнила Анна Пересильд («Слово пацана»), а Безумного Шляпника сыграл Милош Бикович. В режиссерском кресле — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарий написала Карина Чувикова («Между нами химия»). В «Алисе» также играют и поют Ирина Горбачёва, Паулина Андреева и Сергей Бурунов.

Сказка Дмитрия Хонина (сериал «Кислород») с необычным взглядом на историю трехглавого ящера. Во время спуска в батискафе на дно морское старший лейтенант ВМФ Алексей Алёхин (Александр Петров) попадает в подводную пещеру, служащую порталом в сказочный мир. Он переносится в неопознанное княжество, где становится опекуном и другом оставшегося без мамы дракончика. Вместе им предстоит срочно излечить хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и встретить принцессу.

Продолжение анимационной истории про проказника-домового. В сиквеле девочка Кристина повзрослела, а сам Финник потерял главную черту домового — быть невидимым, чем подставил и остальных своих сородичей (они теперь тоже заметны людям). Чтобы вернуть все как было, герои отправляются на поиски волшебного посоха. Написали продолжение истории о загадочных существах авторы первого «Финника» Татьяна Белова и Денис Чернов.

После гибели родителей Анна (Уитни Пик, «Леденящие душу приключения Сабрины») переезжает из Бруклина в провинциальный городок к незрячей бабушке (С. Ипейта Меркерсон из «Терминатора 2»). Там она узнает о местной легенде про Песочного человека — монстра, который приходит в снах, чтобы наказать людей за дурные поступки и вырвать им глаза. Режиссерский дебют востребованного клипмейкера Колина Тилли, работавшего над видео для Кендрика Ламара, Рианны, Джастина Бибера, Cardi B, Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка, 50 Cent и других звезд. Сюрреалистический хоррор про буллинг отобрали в конкурсную программу жанрового смотра в Ситжесе. Критический рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 92% «свежести», а зрительский — 93%. Кино хвалят за визуальный ряд и даже сравнивают с «Кошмаром на улице Вязов».

Южнокорейский хоррор, премьера которого прошла на кинофестивале в Торонто. Со Джу-ён переезжает в квартиру внезапно исчезнувшей младшей сестры, чтобы разобраться в случившемся. Вскоре девушка начинает слышать сводящий с ума шум, а сосед снизу, уверенный, что шумит Джу-ён, принимается угрожать ей расправой. Смесь из детективной мистики и социальной драмы для тех, кого пугают домовые чаты.

Независимый микробюджетный слэшер, действие которого происходит в 1986 году в Сиэтле. В оригинале кино называется Die'ced: Reloaded и не связано с франшизой про Майкла Майерса. Впрочем, действие действительно происходит на Хеллоуин, а в центре сюжета — сбежавший из психбольницы убийца, который терроризирует девушку, связанную с его прошлым. По мнению критиков, кино напоминает абсурдную пародию на «Ужасающего».

Культовый киберпанк, над которым работали клипмейкер и художник Роберт Лонго (это его единственный фильм) и фантаст Уильям Гибсон (это экранизация его одноименного рассказа). Действие антиутопии разворачивается в 2021 году, когда миром правят технологии, корпорации и организованная преступность, а человечество страдает от синдрома нервного истощения. В центре сюжета — молодой курьер Джонни (Киану Ривз), чей мозг используется как контейнер для транспортировки ценной информации. В боевике также играют Дольф Лундгрен (убийца-киллер), Такеши Китано (якудза), Дина Мейер (телохранитель-киборг), Айс-Ти (борец за свободу), Генри Роллинз (добрый доктор) и Удо Кир (неприятный куратор). В прокат выходит отреставрированная версия фильма.

«Большой фестиваль мультфильмов»

С 24 октября по 5 ноября в Москве

В рамках международного анимационного смотра «Большой фестиваль мультфильмов» состоятся показы, встречи с авторами, лекции и мастер-классы. В программу полного метра попали победители и участники престижного смотра анимации в Анси: «Арко» («Кристалл» за лучший анимационный фильм), «Чао» (приз жюри), «Тайна певчих птиц», «Оливия и облака», «Маленькая Амели и метафизика труб», «Мой дедушка — настоящий японец». Зрителей также ждут конкурсные короткометражные программы со взрослой, детской, документальной и экспериментальной анимацией из России и со всего мира. Кроме того, во Дворце пионеров на Воробьевых горах с 7 по 10 ноября откроется масштабная «Фабрика мультфильмов» для всех, кто хочет попробовать себя в анимации. Онлайн-версия фестиваля пройдет с 7 по 16 ноября на всей территории России. Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.

«Докажите, что вы не машина»

25–26 октября в ДК «ГЭС-2» (Москва)

«ГЭС-2» проведет уик-энд о японском киберпанке, который позволит погрузиться в философию жанра и исследовать, как тот повлиял на культуру и мышление последних десятилетий. Помимо показов с обсуждениями «Призрака в доспехах» и «Акиры», посетителей ждут лекции о «киберпанке вокруг нас» и «архитектурных утопиях метаболистах, визуальных мотивах аниме и цифровых городах-антиутопиях», listening-сессия со сборником японского эмбиента Kankyō Ongaku, разговор художника и куратора сайенс-арта Дмитрия Булатова и философа и буддолога Антона Безмолитвенного о природе сознания, будущем искусства и киборгах, телесная практика на стыке контактной импровизации и традиционных японских боевых искусств, исполнение произведений Кэндзи Каваи с оркестром и любительским хором под руководством Кеничи Симуры, обсуждение саундтрека к «Призраку в доспехах» с исполнением заглавной композиции из фильма и даже воркшоп по созданию героев и сеттингов киберпанка.

«Время новой волны»

С 24 октября по 16 ноября в кинотеатре «Художественный» (Москва)

Кинотеатр «Художественный» устроит целый фестиваль к выходу «Новой волны» Ричарда Линклейтера — игровой ленты о съемках «На последнем дыхании». Помимо отреставрированной в 4K версии главной работы Жан-Люка Годара, в программу войдет еще четыре фильма режиссера: «Презрение», «Альфавиль», «Банда аутсайдеров» и «Жить своей жизнью». Кроме того, зрители смогут увидеть «Клео от 5 до 7» Аньес Варда, «Красный круг» Жан-Пьера Мельвиля и четыре картины Франсуа Трюффо — «Четыреста ударов», «Жюль и Джим», «Карманные деньги» и «История Адели Г.».

«Ретроспектива. Новая волна»

С 25 октября по 16 ноября в Центре «Зотов» (Москва)

Аналогичную ретроспективу в честь релиза «Новой волны» проведет Центр «Зотов». В рамках программы на большом экране покажут «Четыреста ударов», «Нежную кожу», «Украденные поцелуи» и «Жюля и Джима» Франсуа Трюффо, «Жить своей жизнью», «Презрение» и «Банду аутсайдеров» Жан-Люка Годара, «Клео от 5 до 7», «Счастье» и «Пуэнт-Курт» Аньес Варда и «Шербургские зонтики» и «Девушки из Рошфора» Жака Деми. 25 октября также пройдет показ самой «Новой волны» Ричарда Линклейтера.

35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку»

До 25 октября в Санкт-Петербурге

На различных петербургских площадках продолжается фестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку». Зрители еще могут успеть на показы «Сират» Оливера Лаше, «Новой волны» Ричарда Линклейтера, «Отражений № 3» Кристиана Петцольда, «Саундтрека к государственному перевороту». Однако в первую очередь на «Послании» стоит ловить документальные ленты из национального и международного конкурсов, которые будет не так просто посмотреть где-то потом. О них мы рассказываем в нашем гиде.

«Невероятные приключения итальянцев в... Швейцарии»

С 21 октября по 4 ноября в кинотеатре «Октябрь» (Москва)

Проект «Каро/Арт» и куратор Максим Павлов представляют ретроспективу игровых и документальных фильмов на трех официальных языках Швейцарии. Через них можно увидеть, как во второй половине XX века страна пыталась осознать собственную многослойность — национальную, языковую, культурную. Трудовая миграция, социальная адаптация, отношение к итальяноязычному населению, историческая память и вызовы современности — в центре внимания участников программы.

Фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival

С 20 октября по 2 ноября по всей России

По всей России проходит The Art Film Festival — ежегодный фестиваль картин об искусстве и правопреемник The Art Newspaper Russia Film Festival. В программу вошли доки о живописце Анатолии Белкине и фотографе Анне Мариани, мокьюментари о музее «Это лучшее, что у нас есть», фильм-коллаж о русской майолике, участник «Сандэнса» «Выставка прощения», история о 92-летней танцовщице Коби И, звезде бурлеска и бывшей владелице знаменитого ночного клуба Forbidden City в Сан-Франциско, и другие картины. В память о Борисе Юхананове состоятся сеансы его кинодиптиха «Интегральное исчисление». Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, кинофестиваль проведут во Владимире, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре. Подробнее о программе и расписании можно узнать на сайте смотра.

25 октября в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

26 октября в 19:30 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

28 октября в 19:30 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Гипнотическая лента кумира синефилов Оливера Лаше, получившая приз жюри на Каннском фестивале. Луис (Серхи Лопес) отправляется на нелегальный рейв в марокканской пустыне, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается нечто вроде Третьей мировой. «Ожидаемо эффектная, учитывая место действия, картинка; ухающий саундтрек; в ролях, за исключением заслуженного Лопеса, колоритные непрофессионалы. Аллегория отчасти поэтическая, отчасти политическая», — писал Станислав Зельвенский о ярком и нетривиальном фильме. Продюсерами выступили братья Альмодовар. В «Синема Парк Мосфильм» картину представит и обсудит со зрителями философ Евгений Цуркан, в «Иллюзионе» — кинокритик Настасья Горбачевская, на «Ленфильме» — кинокритик Максим Ершов.

В маленьком американском городке наступает эпидемия коронавируса, которая становится катализатором для стремительно растущих противоречий в обществе и вражды между мэром Тедом Гарсией (Педро Паскаль) и шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс). Смесь из черной комедии и неовестерна — четвертая совместная работа Ари Астера и студии А24 («Реинкарнация», «Солнцестояние», «Все страхи Бо»). «Эддингтон» отобрали в основной конкурс Каннского кинофестиваля, хоть и оставили без призов. Помимо Феникса и Паскаля, в актерском составе есть Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс и Дирдри О’Коннелл. «Слишком длинный, слишком несобранный, слишком анархический», — пишет про ленту Станислав Зельвенский, отмечая, что «в отказе играть по правилам весь смысл и все обаяние этого странного, дикого фильма — слепка странного, дикого времени».

Созерцательная хроника последних дней поэта Михаила Лермонтова (стендапер Илья Озолин) перед дуэлью с майором в отставке Николаем Мартыновым. Действие разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, в июле 1841 года. Над фильмом работали режиссер Бакур Бакурадзе («Шультес») и студия СТВ. В картине также снялись Вера Енгалычева(Екатерина Быховец, любовь поэта), Евгений Романцов (Николай Мартынов), Дмитрий Соломыкин (Александр Пушкин), Андрей Максимов (Александр Бенкендорф) и другие. Съемки прошли в Пятигорске в 2024 году. По словам кинокритика и старшего редактора Кинопоиска Василия Корецкого, у Бакурадзе получилось модное и современное по духу и оптике кино. «Лермонтов в исполнении Озолина — прямой наследник расхлябанных люмпен-интеллигентов, сыгранных Олегом Далем (в диапазоне от инженера Зилова до собственно прапорщика Печорина в телепостановке Эфроса). Невысокий, щуплый, отпускающий противным скрипучим голосом deadpan-шутки за триста», — рассказывает Корецкий.

70-минутный хоррор о псе по кличке Инди, который пытается защитить своего хозяина от таинственных угроз в новом доме. Ленту Бена Леонберга впервые показали на фестивале SXSW, где она получила высокие оценки (рейтинг на Rotten Tomatoes достиг 91%). IndieWire считает, что это один из лучших фильмов ужасов года. Картина снята с точки зрения Инди, которого играет новошотландский ретривер режиссера. Из-за сложностей работы с животным на съемки ушло больше трех лет.

Очередной полнометражный фильм во вселенной «Мажора». Игорь Соколовский (Павел Прилучный) обосновался в Сочи, у него растет дочь, рядом есть друзья. Но один из них (Павел Чинарёв) отправляется в Дубай, чтобы быстро разбогатеть. Его план проваливается, и Игорь едет спасать друга. Егор Чичканов, ответственный за постановку картины, обещает подарить зрителям «настоящий летний попкорновый боевик».

Полнометражное продолжение ребута культового сериала. По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправляется на важное торжество в Кисловодск, где сестры пытаются помирить неожиданно вернувшуюся Дашу (Анастасия Сиваева) с Веником (Филипп Бледный). В фильме появятся буквально все актеры оригинальных «Дочек» — от Пуговки и Галины Сергеевны до Тамары Львовны Кожемятько и олигарха Аллигатора. Снял семейную комедию Анатолий Колиев, который поставил третий сезон «Папины дочки. Новые» и драму о похоронках «Семь черных бумаг».

Автор: Михаил Моркин