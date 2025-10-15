Кинопоиск
Выбор редакции

Что смотреть в кино: новая «Алиса в Стране чудес», «Горыныч» с Петровым, возвращение «Джонни Мнемоника»

Обсудить0

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждет три российских фильма для всей семьи («Алиса в Стране чудес», «Горыныч», «Финник 2»), три хоррора на Хеллоуин («Песочный человек», «Паранормальное явление. Шум», «Хеллоуин '86») и повторный прокат культового киберпанка «Джонни Мнемоник» с Киану Ривзом. Для любителей фестивалей — много анимации, уик-энд аниме, ретроспективы новой волны и смотр кино об искусстве.

Покупайте билеты в кино на Кинопоиске

Вернем до 30% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.25, условия.

Главные премьеры

«Алиса в Стране чудес»

Музыкальный фильм на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. В центре сюжета — школьница Алиса, которая из Страны чудес пытается вернуться домой. Роль Алисы исполнила Анна Пересильд («Слово пацана»), а Безумного Шляпника сыграл Милош Бикович. В режиссерском кресле — Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарий написала Карина Чувикова («Между нами химия»). В «Алисе» также играют и поют Ирина Горбачёва, Паулина Андреева и Сергей Бурунов.

«Горыныч»

Сказка Дмитрия Хонина (сериал «Кислород») с необычным взглядом на историю трехглавого ящера. Во время спуска в батискафе на дно морское старший лейтенант ВМФ Алексей Алёхин (Александр Петров) попадает в подводную пещеру, служащую порталом в сказочный мир. Он переносится в неопознанное княжество, где становится опекуном и другом оставшегося без мамы дракончика. Вместе им предстоит срочно излечить хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и встретить принцессу.

Подробнее о фильме:

«Финник 2»

Продолжение анимационной истории про проказника-домового. В сиквеле девочка Кристина повзрослела, а сам Финник потерял главную черту домового — быть невидимым, чем подставил и остальных своих сородичей (они теперь тоже заметны людям). Чтобы вернуть все как было, герои отправляются на поиски волшебного посоха. Написали продолжение истории о загадочных существах авторы первого «Финника» Татьяна Белова и Денис Чернов.

«Песочный человек»

После гибели родителей Анна (Уитни Пик, «Леденящие душу приключения Сабрины») переезжает из Бруклина в провинциальный городок к незрячей бабушке (С. Ипейта Меркерсон из «Терминатора 2»). Там она узнает о местной легенде про Песочного человека — монстра, который приходит в снах, чтобы наказать людей за дурные поступки и вырвать им глаза. Режиссерский дебют востребованного клипмейкера Колина Тилли, работавшего над видео для Кендрика Ламара, Рианны, Джастина Бибера, Cardi B, Бритни Спирс, Джастина Тимберлейка, 50 Cent и других звезд. Сюрреалистический хоррор про буллинг отобрали в конкурсную программу жанрового смотра в Ситжесе. Критический рейтинг фильма на Rotten Tomatoes составляет 92% «свежести», а зрительский — 93%. Кино хвалят за визуальный ряд и даже сравнивают с «Кошмаром на улице Вязов».

«Паранормальное явление. Шум»

Южнокорейский хоррор, премьера которого прошла на кинофестивале в Торонто. Со Джу-ён переезжает в квартиру внезапно исчезнувшей младшей сестры, чтобы разобраться в случившемся. Вскоре девушка начинает слышать сводящий с ума шум, а сосед снизу, уверенный, что шумит Джу-ён, принимается угрожать ей расправой. Смесь из детективной мистики и социальной драмы для тех, кого пугают домовые чаты.

«Хеллоуин'86»

Независимый микробюджетный слэшер, действие которого происходит в 1986 году в Сиэтле. В оригинале кино называется Die'ced: Reloaded и не связано с франшизой про Майкла Майерса. Впрочем, действие действительно происходит на Хеллоуин, а в центре сюжета — сбежавший из психбольницы убийца, который терроризирует девушку, связанную с его прошлым. По мнению критиков, кино напоминает абсурдную пародию на «Ужасающего».

Перевыпуск

«Джонни Мнемоник»

Культовый киберпанк, над которым работали клипмейкер и художник Роберт Лонго (это его единственный фильм) и фантаст Уильям Гибсон (это экранизация его одноименного рассказа). Действие антиутопии разворачивается в 2021 году, когда миром правят технологии, корпорации и организованная преступность, а человечество страдает от синдрома нервного истощения. В центре сюжета — молодой курьер Джонни (Киану Ривз), чей мозг используется как контейнер для транспортировки ценной информации. В боевике также играют Дольф Лундгрен (убийца-киллер), Такеши Китано (якудза), Дина Мейер (телохранитель-киборг), Айс-Ти (борец за свободу), Генри Роллинз (добрый доктор) и Удо Кир (неприятный куратор). В прокат выходит отреставрированная версия фильма.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

«Большой фестиваль мультфильмов»

С 24 октября по 5 ноября в Москве

В рамках международного анимационного смотра «Большой фестиваль мультфильмов» состоятся показы, встречи с авторами, лекции и мастер-классы. В программу полного метра попали победители и участники престижного смотра анимации в Анси: «Арко» («Кристалл» за лучший анимационный фильм), «Чао» (приз жюри), «Тайна певчих птиц», «Оливия и облака», «Маленькая Амели и метафизика труб», «Мой дедушка — настоящий японец». Зрителей также ждут конкурсные короткометражные программы со взрослой, детской, документальной и экспериментальной анимацией из России и со всего мира. Кроме того, во Дворце пионеров на Воробьевых горах с 7 по 10 ноября откроется масштабная «Фабрика мультфильмов» для всех, кто хочет попробовать себя в анимации. Онлайн-версия фестиваля пройдет с 7 по 16 ноября на всей территории России. Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте.

«Докажите, что вы не машина»

25–26 октября в ДК «ГЭС-2» (Москва)

«ГЭС-2» проведет уик-энд о японском киберпанке, который позволит погрузиться в философию жанра и исследовать, как тот повлиял на культуру и мышление последних десятилетий. Помимо показов с обсуждениями «Призрака в доспехах» и «Акиры», посетителей ждут лекции о «киберпанке вокруг нас» и «архитектурных утопиях метаболистах, визуальных мотивах аниме и цифровых городах-антиутопиях», listening-сессия со сборником японского эмбиента Kankyō Ongaku, разговор художника и куратора сайенс-арта Дмитрия Булатова и философа и буддолога Антона Безмолитвенного о природе сознания, будущем искусства и киборгах, телесная практика на стыке контактной импровизации и традиционных японских боевых искусств, исполнение произведений Кэндзи Каваи с оркестром и любительским хором под руководством Кеничи Симуры, обсуждение саундтрека к «Призраку в доспехах» с исполнением заглавной композиции из фильма и даже воркшоп по созданию героев и сеттингов киберпанка.

«Время новой волны»

С 24 октября по 16 ноября в кинотеатре «Художественный» (Москва)

Кинотеатр «Художественный» устроит целый фестиваль к выходу «Новой волны» Ричарда Линклейтера — игровой ленты о съемках «На последнем дыхании». Помимо отреставрированной в 4K версии главной работы Жан-Люка Годара, в программу войдет еще четыре фильма режиссера: «Презрение», «Альфавиль», «Банда аутсайдеров» и «Жить своей жизнью». Кроме того, зрители смогут увидеть «Клео от 5 до 7» Аньес Варда, «Красный круг» Жан-Пьера Мельвиля и четыре картины Франсуа Трюффо — «Четыреста ударов», «Жюль и Джим», «Карманные деньги» и «История Адели Г.».

«Ретроспектива. Новая волна»

С 25 октября по 16 ноября в Центре «Зотов» (Москва)

Аналогичную ретроспективу в честь релиза «Новой волны» проведет Центр «Зотов». В рамках программы на большом экране покажут «Четыреста ударов», «Нежную кожу», «Украденные поцелуи» и «Жюля и Джима» Франсуа Трюффо, «Жить своей жизнью», «Презрение» и «Банду аутсайдеров» Жан-Люка Годара, «Клео от 5 до 7», «Счастье» и «Пуэнт-Курт» Аньес Варда и «Шербургские зонтики» и «Девушки из Рошфора» Жака Деми. 25 октября также пройдет показ самой «Новой волны» Ричарда Линклейтера.

35-й международный кинофестиваль «Послание к человеку»

До 25 октября в Санкт-Петербурге

На различных петербургских площадках продолжается фестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку». Зрители еще могут успеть на показы «Сират» Оливера Лаше, «Новой волны» Ричарда Линклейтера, «Отражений № 3» Кристиана Петцольда, «Саундтрека к государственному перевороту». Однако в первую очередь на «Послании» стоит ловить документальные ленты из национального и международного конкурсов, которые будет не так просто посмотреть где-то потом. О них мы рассказываем в нашем гиде.

Подробнее об участниках смотра:

«Невероятные приключения итальянцев в... Швейцарии»

С 21 октября по 4 ноября в кинотеатре «Октябрь» (Москва)

Проект «Каро/Арт» и куратор Максим Павлов представляют ретроспективу игровых и документальных фильмов на трех официальных языках Швейцарии. Через них можно увидеть, как во второй половине XX века страна пыталась осознать собственную многослойность — национальную, языковую, культурную. Трудовая миграция, социальная адаптация, отношение к итальяноязычному населению, историческая память и вызовы современности — в центре внимания участников программы.

Фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival

С 20 октября по 2 ноября по всей России

По всей России проходит The Art Film Festival — ежегодный фестиваль картин об искусстве и правопреемник The Art Newspaper Russia Film Festival. В программу вошли доки о живописце Анатолии Белкине и фотографе Анне Мариани, мокьюментари о музее «Это лучшее, что у нас есть», фильм-коллаж о русской майолике, участник «Сандэнса» «Выставка прощения», история о 92-летней танцовщице Коби И, звезде бурлеска и бывшей владелице знаменитого ночного клуба Forbidden City в Сан-Франциско, и другие картины. В память о Борисе Юхананове состоятся сеансы его кинодиптиха «Интегральное исчисление». Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, кинофестиваль проведут во Владимире, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Перми и Самаре. Подробнее о программе и расписании можно узнать на сайте смотра.

«Сират»

25 октября в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

26 октября в 19:30 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

28 октября в 19:30 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Гипнотическая лента кумира синефилов Оливера Лаше, получившая приз жюри на Каннском фестивале. Луис (Серхи Лопес) отправляется на нелегальный рейв в марокканской пустыне, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается нечто вроде Третьей мировой. «Ожидаемо эффектная, учитывая место действия, картинка; ухающий саундтрек; в ролях, за исключением заслуженного Лопеса, колоритные непрофессионалы. Аллегория отчасти поэтическая, отчасти политическая», — писал Станислав Зельвенский о ярком и нетривиальном фильме. Продюсерами выступили братья Альмодовар. В «Синема Парк Мосфильм» картину представит и обсудит со зрителями философ Евгений Цуркан, в «Иллюзионе» — кинокритик Настасья Горбачевская, на «Ленфильме» — кинокритик Максим Ершов.

Подробнее о фильме:

Всё еще в прокате

«Эддингтон»

В маленьком американском городке наступает эпидемия коронавируса, которая становится катализатором для стремительно растущих противоречий в обществе и вражды между мэром Тедом Гарсией (Педро Паскаль) и шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс). Смесь из черной комедии и неовестерна — четвертая совместная работа Ари Астера и студии А24 («Реинкарнация», «Солнцестояние», «Все страхи Бо»). «Эддингтон» отобрали в основной конкурс Каннского кинофестиваля, хоть и оставили без призов. Помимо Феникса и Паскаля, в актерском составе есть Эмма Стоун, Остин Батлер, Люк Граймс и Дирдри О’Коннелл. «Слишком длинный, слишком несобранный, слишком анархический», — пишет про ленту Станислав Зельвенский, отмечая, что «в отказе играть по правилам весь смысл и все обаяние этого странного, дикого фильма — слепка странного, дикого времени».

Подробнее о фильме:

«Лермонтов»

Созерцательная хроника последних дней поэта Михаила Лермонтова (стендапер Илья Озолин) перед дуэлью с майором в отставке Николаем Мартыновым. Действие разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, в июле 1841 года. Над фильмом работали режиссер Бакур Бакурадзе («Шультес») и студия СТВ. В картине также снялись Вера Енгалычева(Екатерина Быховец, любовь поэта), Евгений Романцов (Николай Мартынов), Дмитрий Соломыкин (Александр Пушкин), Андрей Максимов (Александр Бенкендорф) и другие. Съемки прошли в Пятигорске в 2024 году. По словам кинокритика и старшего редактора Кинопоиска Василия Корецкого, у Бакурадзе получилось модное и современное по духу и оптике кино. «Лермонтов в исполнении Озолина — прямой наследник расхлябанных люмпен-интеллигентов, сыгранных Олегом Далем (в диапазоне от инженера Зилова до собственно прапорщика Печорина в телепостановке Эфроса). Невысокий, щуплый, отпускающий противным скрипучим голосом deadpan-шутки за триста», — рассказывает Корецкий.

Подробнее о фильме:

«Глазами пса»

70-минутный хоррор о псе по кличке Инди, который пытается защитить своего хозяина от таинственных угроз в новом доме. Ленту Бена Леонберга впервые показали на фестивале SXSW, где она получила высокие оценки (рейтинг на Rotten Tomatoes достиг 91%). IndieWire считает, что это один из лучших фильмов ужасов года. Картина снята с точки зрения Инди, которого играет новошотландский ретривер режиссера. Из-за сложностей работы с животным на съемки ушло больше трех лет.

Подробнее о фильме:

Купить билеты заранее

«Мажор в Дубае»

Очередной полнометражный фильм во вселенной «Мажора». Игорь Соколовский (Павел Прилучный) обосновался в Сочи, у него растет дочь, рядом есть друзья. Но один из них (Павел Чинарёв) отправляется в Дубай, чтобы быстро разбогатеть. Его план проваливается, и Игорь едет спасать друга. Егор Чичканов, ответственный за постановку картины, обещает подарить зрителям «настоящий летний попкорновый боевик».

Подробнее о фильме:

«Папины дочки. Мама вернулась»

Полнометражное продолжение ребута культового сериала. По сюжету семья Васнецовых-Васильевых отправляется на важное торжество в Кисловодск, где сестры пытаются помирить неожиданно вернувшуюся Дашу (Анастасия Сиваева) с Веником (Филипп Бледный). В фильме появятся буквально все актеры оригинальных «Дочек» — от Пуговки и Галины Сергеевны до Тамары Львовны Кожемятько и олигарха Аллигатора. Снял семейную комедию Анатолий Колиев, который поставил третий сезон «Папины дочки. Новые» и драму о похоронках «Семь черных бумаг».

Автор: Михаил Моркин

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Вчера3
20 октября1
17 октября7
15 октября1

Главное сегодня

Вчера0
Вчера3
Вчера0
Вчера1
Вчера0
21 октября27
21 октября0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации