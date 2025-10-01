«Лысая» Маши Константиниди: больно, только когда смеюсь

Роман «Лысая» вышел в издательстве Individuum и в Яндекс Книгах еще летом, но активная дискуссия вокруг него началась только сейчас. Это дебютный роман журналистки Маши Константиниди, написанный по всем самым модным стандартам современной российской прозы: автофикшен с размышлениями о принятии себя, где главная героиня лишается кудрей из-за алопеции и начинает общаться со своим париком. Татьяна Худякова рассказала, почему на ярмарке детских травм этой книге уже не место и как современная российская проза переходит на добрые рельсы.

Татьяна Худякова Литературный обозреватель

«Лысая, или Удивительная и драматичная история о таинственной черной жиже, судьбоносных встречах, сомнительных решениях, в конце которой я, к собственному удивлению, не только не сошла с ума, но и приняла себя, хотя вообще-то не планировала» — так звучит не аннотация, а полное название дебютной книги Маши Константиниди. Это несколько вычурное заглавие заняло собой всю обложку, решив таким образом вопрос с подбором иллюстрации.

Немного вводной информации о молодой писательнице: до своей первой публикации Константиниди успешно работала в сфере Edtech, запускала образовательные проекты, вела и продюсировала подкасты и занималась журналистикой. Константиниди собрала целую коллекцию дипломов самых модных школ литературного мастерства: курсы WLAG, CWS, Школа литературных практик, школа «Мне есть что сказать». Добавим к этому отказ от полного имени в пользу сокращенного, ставший уже обязательным маркером молодого автора, и получим starter pack современного писателя.

Такой набор способен не только создать некоторое предубеждение у ряда читателей, но и вовсе отпугнуть кого-то от чтения. Однако плохие предчувствия тех, кто, отбросив снобизм, все же откроет книгу, будут обмануты. Нет, это вовсе не очередной сториселлинг и не распродажа детских травм — это умная, трогательная, современная, по-хорошему искренняя и смешная книга.

Но начнем все же с пары ложек дегтя. Во-первых, Маша Константиниди отказывается от заглавных букв — кокетливый и старомодный прием, острая популярность которого закончилась еще во времена ЖЖ. Кажется, можно было обойтись и без него, текст бы ничего от этого не потерял. Впрочем, спишем это на вкусовщину и цикличность моды. Во-вторых, «Лысая» атрибутируется издательством и самой авторкой как роман, на деле же является в лучшем случае повестью, а по-хорошему — рассказом или экспериментальным эссе. Осторожно предположим, что это делается из маркетинговых соображений, не случайно ведь 100-страничные «романы» стали уже привычным явлением в российском книгоиздании.

На этом недостатки не то чтобы совсем исчерпываются, но точно уже не бьют в глаза. Сюжет книги строится вроде бы вокруг истории одной борьбы с алопецией, но, на самом деле, это не слишком длинное рассуждение на тему «Легко ли жить, если ты не такая, какой должна быть девочка». Спойлер: нелегко, но и это можно принять.

В главе «кудряшки» в начале книги описан случай из детства автофикциональной героини Константиниди: глядя на маленькую Машу в комбинезоне, пуховике и шапке-ушанке, в которой скрывались девчачьи кудряшки, незнакомый мужчина перепутал ее с мальчиком. Казалось бы, обычное дело, какую девочку не принимали зимой за мальчика? Однако неосторожная реплика незнакомца запускает маховик рефлексии героини на тему природы женственности вообще и ее собственной в частности. Что делает женщину женщиной? Розовое платье? Покладистый характер? Или все же длинные волосы?

«кажется, что, когда у тебя грудь пятого размера, трудно не выглядеть женственно. трудно не выглядеть женщиной. но меня раз за разом упрямо окликали молодым человеком в течение всего времени, когда у меня были экстракороткие волосы».

Примерно на том же этапе в героине зарождается сложное чувство, которое она называет «черной жижей». Это смесь вины, стыда, ощущение собственной дефектности и неправильности и одновременно упоения своей «отвратительностью». Именно эта «черная жижа» в каком-то смысле даже больше, чем очаги алопеции, отравляет жизнь главной героини. Иногда она с ней борется — уборкой, йогой, а иногда просто падает в нее как в омут, позволяя ей буквально утопить себя.

«она со мной всегда, изредка я разрешаю ей вылезти наружу — где-нибудь в темноте алкогольной ночи, в одиночестве кафельного пола в туалете. я специально погружаюсь глубоко в свою черную жижу, даю ей заполнить всю себя, выйти за пределы тела, затопить мебель, пол спальни, протоптать дорожку до холодильника, оставить черные стекающие капли нефти на ручках крана в кухне и кнопке слива в туалете, замазать неряшливо зеркала и окна. я люблю смотреть на себя, неухоженную и опухшую от слез и отсутствия движения, я наслаждаюсь и наказываю себя. „вот чего ты заслуживаешь на самом деле“».

Целую главу, которая называется «коллекция», Константиниди посвящает своим парикам и разнообразным физиологическим неудобствам, связанным с их ношением. Эти самые парики позже образуют хор в главе «χορος» (греческая трагикомедия) — очевидно, дань корням писательницы и насмешка над античным масштабом ужаса и горя, которые испытывает женщина, теряющая свое «главное украшение» — волосы. Хор париков смеется над героиней, угрожает («мы тебе еще пригодимся!») и комментирует все подряд, нагло влезая в самые интимные моменты ее жизни.

Саркастичные замечания парика (он же внутренний голос) во время первого сексуального опыта героини подчеркивают неловкость момента, усиленную страхом: а вдруг он заметит? Глава, посвященная этому событию, написана как пьеса. Игры с жанрами вообще одна из самых удачных и остроумных находок этого текста. Так, к примеру, Константиниди обыгрывает популярные блогерские приемы, одновременно обличая их лицемерие:

«если у вас или у вашего близкого человека алопеция и вы хотите спросить совета по поводу психологического состояния/клиники/метода лечения, то можете смело писать мне в личку. вы можете не стесняться задавать мне вопросы по поводу моего заболевания, но будьте вежливы и тактичны, пожалуйста.

комментарий парика: авторка говорит то, что от нее хотят услышать. не хочет она никому помогать, она не активистка и не врач. и спрашивать ничего у нее не надо. и вообще не разговаривайте с ней и по возможности не дышите».

На протяжении почти всей книги ни авторке, ни героине не изменяет чувство юмора, что довольно необычно для текста об опыте болезни, к тому же отражающейся на внешности. И это, похоже, один из главных секретов обаяния «Лысой».

Один из китов, на которых, как принято считать, стоит современный автофикшен, — дисфункциональная семья. И это еще один стереотип, который ломает Константиниди.

Холодные, отстраненные, неадекватные, а иногда и просто жестокие и агрессивные родители — элементы обязательной программы, которую должен откатать начинающий автор жанра. «Лысая» же — редкая по нынешним временам книга, в которой семья главной героини добрая, любящая, поддерживающая и принимающая. Спасает ли это от чувства вины, от стыда, от первой влюбленности в придурка — инди-рокера на скейте, от переживаний? Нет, не спасает. Но и сверху, во всяком случае, не добавляет.

В последней главе Константиниди не только подводит итог самоидентификации в болезни, но и принимает свою писательскую сущность, которой будто бы тоже немного стыдилась. Она разрешает себе называться лысой и быть писательницей, разрушая романтический флер вокруг самой литературной профессии. Оказывается, писать можно не только аскету и бессеребренику с трагической судьбой, но и ей, девочке Маше с розовым макбуком, любимыми ютуб-шоу и успешной карьерой в IT. На этих последних страницах, пожалуй, заложен основной терапевтический эффект текста как для автора, так и для читателя.

Напоследок хочется сделать небольшое обобщающее наблюдение. Появление в российском литературном пространстве таких молодых писательниц, как Маша Константиниди и Светлана Павлова («Голод»), которую хочется упомянуть здесь через запятую, кажется хорошим знаком. Это «новые добрые» от писательства, литературный нормкор в самом хорошем смысле — без претензии на «главную книгу года» и «важный текст про всех нас». Книги молодых и красивых, которые не стесняются своей любви к красоте и комфорту, своих не всегда высоколобых вкусов, своих чувств, своей уязвимости и даже в каком-то смысле своего времени.