Выиграет «Краснодар»? Что будет с «Динамо»? И кто лучший бомбардир? Основные интриги Российской Премьер-лиги

18 июля 2025 года стартовал очередной сезон Российской Премьер-лиги. Прошлый, как и нынешнее межсезонье, получился крайне насыщенным: впервые за 7 лет в РПЛ появился новый чемпион, а последний участник чемпионата определился всего за неделю до его начала. То ли еще будет в очередном сезоне! Рассказываем, какие главные интриги он с собой несет.
Защитит ли «Краснодар» чемпионский титул?
В прошлом сезоне «Краснодар» прервал шестилетнюю гегемонию «Зенита» и завоевал первый в своей истории чемпионский титул, причем сделал это с крайне короткой скамейкой. Собственно говоря, летом главной задачей руководителей клуба было именно укрепление ростера. И эта задача по большей части выполнена: усиление пришло практически в каждую линию. Почти согласован трансфер Гаэтана Перрена — в прошлом сезоне француз стал лучшим распасовщиком Лиги 1 (10+11 по системе «гол + пас»), а за свою неуступчивость на поле полузащитник получил от фанатов прозвище Le Combattant — Боец. Пожалуй, достойной альтернативы на сегодняшний день нет лишь левому защитнику Лукасу Оласе, но до конца трансферной кампании «Краснодар» еще может кого-то подписать.
При этом южане сумели едва ли не полностью сохранить чемпионский костяк, расставшись лишь с возрастными Дюпиным, Смоловым и Газинским да с защитником Кайо. По всем ощущениям в этом сезоне «Краснодар» стал сильнее, но как минимум по стоимости состава чемпионы все еще почти в два раза уступают «Зениту», и обойти питерский клуб в таблице во второй раз подряд будет очень трудно.
Вернет ли «Зенит» упущенный в прошлом сезоне титул?
«Зенит» впервые за шесть лет остался без золота, и эта осечка вполне может придать клубу той самой дополнительной мотивации, которой ему ощутимо не хватало в последние пару сезонов. Оно и понятно: трудно находить стимул идти за очередным золотом после нескольких побед подряд. «Зенит» мог пролететь мимо чемпионства еще год назад, но тогда успех Питеру принесла осечка «Динамо» в Краснодаре. Теперь же подопечным Сергея Семака нужно возвращать себе титул.
Минувшим летом «Зенит» точечно укрепил и без того самый мощный в лиге состав. Левый защитник Роман Вега вызывался в молодежные сборные Аргентины разных возрастов и успел провести год в системе «Барселоны», но главное подписание питерцев в это межсезонье — бразильский полузащитник Жерсон. Он готовая звезда РПЛ, плеймейкер современного типа, способный не только управлять игрой из любой позиции, но и при необходимости отрабатывать в обороне. Многолетний лидер чемпионата Бразилии по точным передачам в финальной трети поля, Жерсон неплохо проявил себя на недавнем клубном чемпионате мира, положив гол самой «Баварии», а в последнее время он закрепился и в основном составе сборной.
Впрочем, «Зенит» укомплектован так, что обязан побеждать в чемпионате и без бразильца: удалось сохранить Вендела, должна была закончиться адаптация у Луиса Энрике, набрал отличную форму Максим Глушенков. Если питерцы решат все проблемы с мотивацией, догнать подопечных Семака будет очень сложно.
Как Валерий Карпин проявит себя в «Динамо»?
Бело-голубые при Марцеле Личке в целом демонстрировали довольно симпатичный футбол, а год назад москвичи и вовсе до последнего тура боролись за золото. Однако в какой-то момент стало казаться, что с чехом команда достигла условного потолка, выше которого подняться не сможет. Сначала клуб упустил чемпионство, проиграв матч, где было достаточно сыграть вничью, а в прошлом сезоне результаты ухудшились, и «Динамо» откатилось в турнирной таблице на пятую строчку. В итоге с Личкой расстались еще по ходу сезона, и летом команду возглавил Валерий Карпин.
Болельщики изголодались по победам: последний трофей бело-голубые выигрывали 30 лет назад, последнее чемпионство было аж в 1976-м. Карпин на первый взгляд не выглядит тренером-победителем, в его карьере нет ни одного титула, а лучшим результатом были два серебра со «Спартаком», последнее из которых случилось 13 лет назад. Семь лет Валерий Георгиевич проработал в не претендующем на высокие места «Ростове», с 2021 года тренирует еще и сборную России.
Однако пока что и болельщики, и игроки воспринимают назначение Карпина позитивно. Его принципы игры — жесткий прессинг, активная работа без мяча, баланс между атакой и обороной — давно известны, и уже в межсезонье динамовцы отметили, что в команде улучшилась дисциплина, больше внимания стали уделять тактическому разбору, питанию и восстановлению. А вот дисциплину вне поля еще понадобится подкручивать. Так, например, недавно основной вратарь Андрей Лунёв в интервью раскритиковал то, что Карпин совмещает посты в «Динамо» и сборной, и возмутился, что в какой-то момент одного из товарищеских матчей капитанская повязка перешла к Бителло. Лучший распасовщик прошлого сезона (11 результативных передач) умудрился настроить против себя партнеров по команде: пропускал сборы, выбивал себе зарплату побольше, пытался продавить переход в «Ботафого». Правда, судя по последним сведениям, и Бителло, и Лунёв пообщались с новым главным тренером и остались всем довольны.
В межсезонье «Динамо» укрепило ростер парой качественных трансферов. Состав пополнили защитник Осипенко и нападающий Сергеев. Из ощутимых потерь лишь уход экс-капитана Бальбуэны, к которому, похоже, в скором времени присоединится Карраскаль. Впрочем, болельщики по этому поводу не шибко переживают: Бальбуэна в последние сезоны сдал, а Карраскаль не подходит Карпину стилистически. В общем и целом, если Валерию Георгиевичу удастся окончательно наладить дисциплину на поле и вне его, бело-голубым по силам финишировать в тройке.
Что покажет «Спартак» во второй сезон при Станковиче?
Московская команда мощно начала прошлый сезон, проведя ударный осенний отрезок, но весной ее игра развалилась, а главный тренер Деян Станкович словно бы утратил контроль над ситуацией, причем его эмоциональные выступления на бровке, завершившиеся аж двумя удалениями, делу не помогли. Судя по интервью в межсезонье, серб до сих пор не понимает, что именно сломалось в командном механизме, но добавляет, что ситуацию может исправить пара-тройка трансферов.
Вот только этих трансферов все еще нет! Ходят слухи об интересе к Михелу Влапу из «Твенте» или Жедсону Фернандешу из «Бешикташа», на деле единственный новичок красно-белых этим летом — Антон Заболотный. К его рабочей этике вопросов нет, игрок выкладывается в каждом матче, но к управленцам клуба возникают вопросы, когда единственный трансфер претендента на медали — 34-летний ветеран, который провел последний сезон в одной из команд-аутсайдеров.
А ведь «Спартаку» еще нужно как-то усиливать оборону, проблемы с которой были очевидны даже по ходу межсезонки, во время матчей с соперниками слабее уровнем. Команде бы добавить игрока в центр на подмогу Барко и удержать самого Барко вместе с еще одним ключевым игроком, Угальде. Слухи об уходе этих двоих ходят все лето. Угальде якобы собрался в Европу, а Барко задумался о возвращении в Южную Америку из-за семейных проблем. И если Угальде с Барко все-таки уедут, а на замену им никого не купят, «Спартак» может забыть о попадании в тройку.
Каким будет ЦСКА при Фабио Челестини?
А вот у армейцев совсем другая ситуация: они мощно провели концовку чемпионата, ворвались в топ-3 и завоевали кубок страны. Болельщики души не чаяли в главном тренере Марко Николиче и строили планы на новый сезон, однако летом Николич неожиданно расторг контракт и уехал в Грецию.
Теперь тренировать красно-синих предстоит швейцарцу Фабио Челестини, который в нулевых немало поиграл в Испании и Франции, тренерскую карьеру начал с самых низов, последние несколько лет тренировал в родной Швейцарии, причем с переменным успехом — из «Лугано», «Люцерна» и «Сьона» его неизменно выгоняли за плохие результаты, а вот с «Базелем» Фабио стал чемпионом страны и завоевал Кубок Швейцарии. На первый взгляд, Челестини идеально подходит ЦСКА: ставит атакующий футбол, любит работать с молодыми игроками, свободно говорит на нескольких языках. Смущает, правда, что почти во всех его командах второй сезон получался сильно хуже первого, но тут-то нужно хотя бы первый до конца довести.
Еще одна проблема — ЦСКА крайне пассивно ведет себя на трансферном рынке. Единственное приобретение на сегодняшний день — 20-летний полузащитник Матеус Алвес. Армейцы должны договориться с «Ахматом» о покупке Лечи Садулаева (25 лет, 28 сыгранных матчей в прошлом сезоне, 3+3), но его приобретение, скорее всего, станет заменой уезжающего в Турцию Аббосбека Файзуллаева. Правда, Челестини видит возможности для роста в развитии молодых игроков, а их у армейцев хватает: это и вратарь Тороп, и защитники Лукин и Абдулкадыров, и полузащитники Глебов и Алвес, и главное открытие прошлого чемпионата Матвей Кисляк.
Матвей Кисляк
Игрок ПФК ЦСКА
Для некоторых межсезонье ЦСКА может показаться коротким, но не стоит забывать, что мы закончили сезон позже всех, поэтому и подготовку начали позже. Мы сыграли несколько контрольных матчей и усердно тренировались к старту сезона. Мы готовы бороться за чемпионство.
Среди ярких игроков в новом сезоне я бы выделил Кирилла Глебова. Он сделал большой прогресс в прошлом сезоне и в нынешнем может проявить себя как с точки зрения результативности, так и просто своей отличной и полезной для команды игрой.
Самыми принципиальными противостояниями назвал бы поединки ЦСКА со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром». Но в целом ожидаю очень высокую конкуренцию в сезоне и борьбу за первую строчку в турнирной таблице до последнего тура.
Ждать ли прогресса от «Локомотива»?
«Локомотив» провел примерно схожий сезон со «Спартаком»: за яркой осенью последовали тяжелая весна и итоговое шестое место в турнирной таблице. Здорово раскрылся Алексей Батраков, за один сезон превратившийся в одного из ярчайших игроков чемпионата, хороший прогресс показал Никита Салтыков.
Летом «Локомотив» оперативно продлил Батракова и точечно укрепил состав, подписав нападающих Николая Комличенко и Александра Руденко и полузащитника Зелимхана Бакаева, но ни один из этих игроков не кажется однозначным усилением. При этом так и осталась нерешенной ключевая проблема: красно-зеленым отчаянно необходим новый центральный защитник. Игравшие в центре обороны в прошлом сезоне Ньямси, Монтес и Фассон допускали слишком много грубых ошибок по сравнению с другими лидерами чемпионата и порой банально не успевали за оппонентами. Без изменений в защите рассчитывать на попадание в тройку будет проблематично, хотя появление в нападении Комличенко должно как минимум добавить еще одного адресата лазерно точных передач Батракова и в перспективе повысить результативность команды.
По словам самого Батракова, главными противостояниями в РПЛ станут встречи «Локомотив» — «Спартак», ЦСКА — «Спартак», «Зенит» — «Краснодар». Конкуренция в сезоне будет высокой, к каждому матчу нужно подходить с большой концентрацией и доказывать свою состоятельность, сказал футболист.
Кто вылетит из РПЛ?
Главные кандидаты на вылет из Премьер-лиги — «Оренбург», «Пари НН» и «Динамо Махачкала».
Строго говоря, «Оренбург» и «Пари НН» должны были покинуть высший дивизион еще в последнем сезоне: уральцы вылетели напрямую, а нижегородцы в стыках уступили «Сочи». Однако обе команды сохранили прописку благодаря неигровым причинам — потере лицензии «Химками» и исключению «Торпедо». «Оренбург» и вовсе включили в состав РПЛ за полторы недели до начала чемпионата, когда команда уже укомплектовалась под Первую лигу. Так что с имеющимся составом борьбы за выживание оренбуржцам не избежать, да и тренер Владимир Слишкович своим весенним отрезком совсем не убедил в своих способностях сохранить команде прописку в элите.
У «Пари НН» ситуация иная. Несмотря на молодость, новый наставник нижегородцев Алексей Шпилевский может похвастаться неплохим послужным списком: его команды становились чемпионами Кипра и Казахстана и неплохо выступали в еврокубках. Шпилевский обещает привить своим подопечным более атакующий футбол, но тренера может подвести недостаточная глубина состава.
Махачкалинскому «Динамо» и в прошлом сезоне пророчили прямой вылет, однако команде за счет строгой игры в обороне, активного прессинга и железной дисциплины удалось занять аж одиннадцатое место. Повторить тот же подвиг второй сезон подряд будет гораздо сложнее, тем более что состав стал слабее. Махачкалинцы лишились парочки ключевых игроков (Абакар Гаджиев и Эгаш Касинтура перешли в «Ахмат»), трансферов на вход в Махачкале этим летом не было вообще.
Неясны перспективы «Крыльев Советов». У самарского клуба слишком много околофутбольных проблем: долги, смена руководства, сокращение бюджета и последовавший за этим уход ряда важных игроков. Вроде бы Магомеду Адиеву удалось собрать более-менее толковый коллектив, в котором будут солировать покинувший «Зенит» Александр Сутормин и пришедший за игровой практикой железнодорожник Вадим Раков, но ситуация вокруг команды не могла не сказаться на настроении наставника. Недаром же в СМИ ходили слухи, что Адиев уже пытался покинуть свой пост менее чем через месяц после назначения.
На фоне проблем конкурентов у новичков Премьер-лиги довольно неплохие шансы закрепиться в элите дольше, чем на один сезон. Калининградская «Балтика» с запасом выиграла Первую лигу и может поразить даже топов адаптацией под конкретного соперника, персональным прессингом и интенсивностью игры. Правда, Андрею Талалаеву редко когда удавалось выстроить долгосрочный проект на уровне РПЛ. Так, в сезоне 2022–2023 Талалаев умудрился сменить три команды за один чемпионат.
Сочинцы же попали в стыки благодаря недопуску «Черноморца» и прошли «Пари НН» из-за слабой игры соперника. Команда Роберта Морено не впечатляла даже на уровне Первой лиги, сам тренер летом и вовсе рассорился с генеральным директором и, по слухам, избежал увольнения только из-за нежелания руководства клуба выплачивать испанцу большую неустойку. Но осадочек, как говорится, остался, и первые же неудачи Морено могут и не простить.
Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата?
В прошлом чемпионате лучшим оказался Манфред Угальде из московского «Спартака», забивший 17 мячей (в том числе покер «Локомотиву»). Как и у всей команды, сезон у костариканца получился неоднозначный: Угальде разрывал осенью и закис по весне. Если Станковичу удастся вернуть Манфреда к осенним настройкам, у нападающего есть все шансы повторить свое достижение. Правда, только в том случае, если слухи окажутся слухами и Угальде останется в России.
Лидер прошлого сезона по системе «гол + пас» Мирлинд Даку (15+6) провел ударный чемпионат. Летом он отказался от предложения «Зенита» и продлил контракт с «Рубином», где выступает уже третий сезон. Даку отличается удивительной стабильностью и многогранностью, он способен и продавить, и замкнуть, и обыграть. В Казани он безоговорочная звезда номер один, и многие эксперты уверены, что именно у албанца самые высокие шансы стать лучшим бомбардиром нового сезона.
Колумбиец Джон Кордоба — безальтернативно главный нападающий новых чемпионов России. Кордоба довольно стабилен, полезен в подыгрыше и может не только забить, но и отдать голевой пас. В прошлом году он несколько просел в плане результативности (забил 12 голов, в двух предыдущих сезонах — 14 и 15 соответственно), но если Перрен действительно доедет до Краснодара, то Кордоба может и на 20 голов замахнуться.
Максим Глушенков ударно начал прошлый сезон, но отличное выступление смазала обидная травма. Если Максу удастся сохранить ту форму, которую он показывал во время предсезонки, он вполне сможет выдать наиболее результативный сезон в карьере.
Алексей Батраков из «Локомотива» в прошлом году разделил с Даку первую строчку по системе «гол + пас» (у Даку 15+6 в 26 матчах, у Батракова — 14+7 в 29 играх). Если полузащитник продолжит прогрессировать, то ему по силам стать и лучшим бомбардиром всего чемпионата. А с появлением в составе железнодорожников Николая Комличенко у Алексея выросли шансы пополнить свою статистику результативных передач.
Лучшие бомбардиры позапрошлого сезона — Матео Кассьерра (21 гол) и Константин Тюкавин (15 голов) — в прошлом году синхронно сдали: всего 8 голов у Кассьерры и 7 — у Тюкавина. Кассьерре забить больше помешала серьезная конкуренция в нападении «Зенита», Тюкавина же подкосила травма, от которой он восстановится не раньше сентября. А когда Константин вернется на поле, место в основе еще придется выгрызать у Ярослава Гладышева (10 голов в прошлом сезоне) и Ивана Сергеева (9 голов).
Автор: Алексей Ионов
Фото: Степан Ноздрев / ТАСС, ФК «Зенит» / ТАСС, Михаил Терещенко / ТАСС, Александр Щербак /ТАСС, Сергей Елагин / «Бизнес Online» / ТАСС, Сергей Савостьянов / ТАСС, Максим Константинов / ТАСС, Максим Константинов / ТАСС, Валерий Шарифулин / ТАСС, Сергей Фадеичев / ТАСС, Александр Щербак / ТАСС