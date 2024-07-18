Выиграет «Краснодар»? Что будет с «Динамо»? И кто лучший бомбардир? Основные интриги Российской Премьер-лиги

Матвей Кисляк Игрок ПФК ЦСКА

Для некоторых межсезонье ЦСКА может показаться коротким, но не стоит забывать, что мы закончили сезон позже всех, поэтому и подготовку начали позже. Мы сыграли несколько контрольных матчей и усердно тренировались к старту сезона. Мы готовы бороться за чемпионство.

Среди ярких игроков в новом сезоне я бы выделил Кирилла Глебова. Он сделал большой прогресс в прошлом сезоне и в нынешнем может проявить себя как с точки зрения результативности, так и просто своей отличной и полезной для команды игрой.

Самыми принципиальными противостояниями назвал бы поединки ЦСКА со «Спартаком», «Зенитом» и «Краснодаром». Но в целом ожидаю очень высокую конкуренцию в сезоне и борьбу за первую строчку в турнирной таблице до последнего тура.