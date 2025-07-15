Сокровища Кинопоиска: обед Кроненберга, фильм-катастрофа из СССР и российский дебют Майкла Мэдсена

Сюрреалистический обед с Дэвидом Кроненбергом, фантасмагорический отпуск с Романом Михайловым и амнезическое расследование с Кристофером Ноланом. Инопланетные твари Джеймса Ганна, Роберта Родригеса и Гарета Эдвардса и любимое кино Ильи Найшуллера, Джеки Чана и Дакоты Джонсон. Первый советский фильм-катастрофа, забытая российская комедия с Майклом Мэдсеном и малоизвестная британская супергероика с Евой Грин. Редакция продолжает рубрику «Сокровища Кинопоиска», где мы рассказываем о скрытых богатствах и проверенных временем хитах в нашей библиотеке, которые стоит посмотреть в связи с важными новостями, большими релизами и круглыми датами из мира кино.

Режиссеры месяца

В кинотеатрах идет «Саван» — автобиографический сай-фай канадского классика Дэвида Кроненберга, в котором режиссер после кончины жены размышляет о смерти и похоронных практиках. В сюрреалистической драме по мотивам автобиографического романа Уильяма Берроуза «Голый завтрак» надышавшийся ядовитых веществ протагонист-дезинсектор Уильям Ли (звезда «Робокопа» Питер Уэллер) также сталкивался с гибелью супруги — правда, изображая Вильгельма Телля, он случайно убивал ее сам, получив идею от говорящего жука. Вскоре Ли приходится расследовать государственный заговор в Интерзоне в Северной Африке. Наркотики из гигантской сколопендры, насекомоподобные печатные машинки, Рой Шайдер в теле служанки — в 1991-м зрители еще были не готовы к шизухе из «Рика и Морти», и кино оглушительно провалилось в прокате. Зато затем фильм обзавелся семью премиями «Джини», культовым статусом, упоминанием в «Симпсонах» и почти что спин-оффом в виде «Квира» Луки Гуаданьино (там Уильяма Ли бесстрашно играет Дэниэл Крэйг; кстати, до Кроненберга «Голый завтрак» планировал экранизировать Стэнли Кубрик). На Кинопоиске также доступны «Экзистенция», «Опасный метод», «Звездная карта» и «Преступления будущего».

Смотрите этот и другие фильмы Дэвида Кроненберга на Кинопоиске в Плюсе на английском языке.

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Писатель, математик и профессор РАН Роман Михайлов, всего за пару лет ставший главным российским инди-режиссером, выпустил свой первый мини-сериал — историю «Путешествие на солнце и обратно» о 1990-х в жанре магического реализма. Он доступен в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске, как и первые пять полнометражных картин Михайлова (в Плюсе): «Снег, сестра и росомаха», «Сказка для старых», «Поедем с тобой в Макао», «Наследие» и «Отпуск в октябре». Последняя лента представляет собой линчевскую фантасмагорию о кинематографе, и редактор Кинопоиска Василий Корецкий считает ее самым энигматичным и лучшим фильмом Михайлова.

Молодую питерскую актрису Свету (Мария Мацель), вынужденную сниматься в многосерийном шлаке про ментов, приглашают в дорогущий болливудский блокбастер со звездами. Однако организаторы почему-то сажают ее не на рейс в Мумбаи или Дели, а в грузовую фуру, едущую в жутковатую деревушку в тайге. Правда, там действительно снимают кино в гигантском павильоне — с эффектными танцами, пьяными бандитами, индийским режиссером и продюсером-французом. Сценария нет, съемочный график выстраивают по гороскопу, а артисты периодически исчезают. На площадке всемирно известный диджей без имени (Евгений Ткачук) собирает тайную секту любителей магической пленки «Свема», члены которой инсценируют сцены из несуществующего советского кино.

Смотрите сериал Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» на START и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске, а его фильмы — в подписке Плюс.

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Британский режиссер Гарет Эдвардс освоил очередную франшизу — «Мир Юрского периода: Возрождение» собрал уже больше полумиллиарда долларов (правда, предыдущие три «Мира» покоряли планку в целый миллиард). До этого сай-фай-специалист сделал не менее дорогостоящие блокбастеры «Годзилла» и «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Зато его инди-дебют «Монстры», снятый в Великобритании, обошелся продюсерам всего в 500 тысяч, и Эдвардс выступал на нем в качестве режиссера, сценариста, оператора, художника-постановщика и создателя визуальных эффектов.

Действие приключенческой фантастики в духе «Монстро» и «Района № 9» происходит в Мексике, где и обитают инопланетные монстры. Пораженную территорию обнесли стеной, постоянно бомбят и засыпают химическим оружием. По сюжету молодой фотограф (Скут Макнэри), мечтающий получить 50 тыс. долларов за снимок живого монстра, вынужден нянчиться с дочерью босса (Уитни Эйбл), которую необходимо вернуть к жениху в США. Кстати, в России своеобразным куратором «Монстров» стал Тимур Бекмамбетов, который так сильно впечатлился производственными навыками молодого постановщика, что привез его в Москву и Астану показывать журналистам. У нас даже сохранились два раритетных интервью!

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.

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Судя по всему, Джеймсу Ганну все-таки удалось перезагрузить киновселенную DC: «Супермен» удачно стартовал в мировом прокате и понравился критикам куда больше, чем в свое время снайдеровский «Человек из стали». Интересно узнать, как Ганн перетащит из DCEU в DCU «Миротворца» — спин-офф второго «Отряда самоубийц» с Джоном Синой в роли трогательно туповатого супергероя и единственный сериал во франшизе. По словам Ганна, события первого сезона, за исключением появления членов Лиги справедливости в финале, задним числом станут каноном в ребуте, а действие второго окажется связано с заварухами в «Супермене» (из многочисленных персонажей фильма в сериал перекочует Рик Флаг — старший в исполнении Фрэнка Грилло). Ганн полностью поставил первый сезон, где Миротворец пытается остановить вторжение инопланетных бабочек — похитителей тел, выясняет отношения с отцом-расистом (Роберт Патрик) и переживает из-за того, что убил Рика Флага — младшего (Юэль Киннаман). Если верить критикам, ничего лучше в DCEU не снимали (у «Чудо-женщины» те же 93% «свежести» на Rotten Tomatoes). Второй сезон «Миротворца» стартует на HBO Max 21 августа.

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Потери месяца

3 июля в возрасте 67 лет скончался культовый артист и поэт Майкл Мэдсен. Тарантиновский любимец, начинавший карьеру в чикагской театральной студии под менторством Джона Малковича, не был особенно разборчив в выборе ролей из-за желания поддерживать уровень жизни семерых детей. Не обошел стороной он и российский кинематограф, дебютировав в откровенно глупом тарантиноиде продюсера Алексея А. Петрухина и режиссера Олега Степченко (этот тандем в ответе за «Мужской сезон: Бархатная революция», «Вия 3D» и «Тайну печати дракона»). В 2004-м лицо Мэдсена рекламировало «Сматывай удочки» с билбордов по всей Москве, однако артиста в фильме почти нет. В редких сценах, снятых в катающемся по Лос-Анджелесу лимузине, он слушает романс «Не пой, красавица, при мне», прячет лицо под шляпой и говорит русским партнерам по видеосвязи: «Пошли в жопу, лохи позорные». В целом ничего лучше и смешнее в этом фильме нет. «Сматывай удочки» далеко не сокровище, однако своего рода памятник времени, когда продюсеры небезосновательно думали, что любая пародия на Тарантино принесет кассу. Одним из них, кстати, был американский бизнесмен Рэймонд Дж. Маркович, открывший в Москве 1990-х кинотеатр «Кодак Киномир» и тем самым ожививший кинопрокат в России.

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14 июля в возрасте 92 лет умер Александр Митта. Его фильм-катастрофа «Экипаж» переносил на советскую почву стандарты западных коммерческих картин, однако в итоге сам стал эталоном для всего крупнобюджетного российского кино 2010-х. При этом он состоит из двух разных по жанру серий. Мелодраматическая первая рассказывает о личных проблемах героев — командира экипажа Тимченко (Георгий Жжёнов), бортинженера Скворцова (Леонид Филатов), второго пилота Ненарокова (Анатолий Васильев) и стюардессы Тамары (Александра Яковлева). Нежелательная беременность детей, несчастная любовь, страх отношений, профессиональные кризисы — эти бытовые драмы становятся ВПП, на которую приземляется вторая серия-катастрофа, где пассажирский авиалайнер Ту-154 начинает разваливаться на части по пути в Шереметьево. Для сравнения: в Восточном блоке «Экипаж» в кино посмотрело 70 миллионов зрителей, а его успешный вольный ремейк с Козловским и Машковым в России и СНГ — только 5,3 миллиона.

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Юбилеи месяца

15 лет назад в российских кинотеатрах стартовали «Хищники» — третья (или пятая, если считать встречи с Чужими) часть космической франшизы. На этот раз за инопланетных охотников взялся продюсер Роберт Родригес, который снял продолжение на собственной студии Troublemaker Studios (за режиссуру отвечал венгр Нимрод Антал) и сделал его максимально близким к оригиналу. Правда, на место Арнольда Шварценеггера иронично позвали Эдриана Броуди, дважды оскароносную звезду фильмов про холокост. Надо сказать, что раскачавшийся драматический артист так брутально не выглядел даже в «Бруталисте». Представителям расы яутжа в целом достались серьезные противники: в актерском составе можно найти не только Дэнни Трехо (киллер из наркокартеля Лос-Сетас) и Олега Тактарова (спецназовец — ветеран чеченской войны), но и молодых Махершалу Али (военный преступник из Объединенного революционного фронта) и Уолтона Гоггинса (приговоренный к казни резидент тюрьмы Сан-Квентин). Если этого мало, то тут есть собаки-хищники, две луны и снайперша из ЦАХАЛ.

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Кристоферу Нолану 30 июля стукнет 55 лет, а 5 сентября исполнится 25 лет с премьеры его первого хита. В основу выпендрежного психологического триллера лег рассказ «Memento Mori» брата режиссера, Джонатана. По сюжету следователь страховой компании Леонард Шелби (Гай Пирс), страдающий от антероградной амнезии и неспособный формировать новые воспоминания, ищет убийцу жены с помощью заметок, татуировок и полароида. История рассказывается одновременно с конца и с начала, а в финале две линии наконец-то пересекаются. Лента сорвала овации в Венеции, получила номинации на «Оскар» за сценарий и монтаж, стала триумфатором премии «Независимый дух» и заработала 40 млн долларов при бюджете в девять. Кстати, это до сих пор единственный фильм кинематографиста, который показали на европейском фестивале класса А.

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6 июля исполнилось 45 лет Еве Грин. После «Мечтателей» культовый продюсер Джереми Томас, работавший с Бертолуччи, Китано и Кроненбергом (в том числе над вышеупомянутым «Обедом нагишом»), позвал Грин во «Франклина» — диковатую смесь стимпанка, супергероики, драмы и триллера. Фильм рассказывает о четырех героях, чьи пути пересекаются только в финале. Райан Филипп играет детектива-атеиста в маске (похожей на маски Роршаха, Человека-невидимки или Кроненберга в «Ночном народе»), ищущего пропавшую девочку в футуристичном Параллельном городе, где все обязаны выбрать себе религию. Грин достался образ суицидальной художницы, пережившей абьюз в детстве. Бернард Хилл (король Теоден во «Властелине колец») изображает обеспокоенного отца, чей сын — бывший военный сбежал из психиатрической больницы. А звезде «Контроля» Сэму Райли снова доверили партию неудачливого парня, зацикленного на своей первой любви. Последние три героя живут в обычном современном Лондоне, а не в Параллельном городе. За 16 лет дебют клипмейкера Джеральда МакМорроу (это до сих пор его единственная полнометражная работа) не обзавелся культовым статусом, однако это редкий представитель амбициозного британского кинематографа без американских денег — эксцентричная готическая сказка в духе «Темного города». Кстати, оператор Бен Дэвис впоследствии с головой ушел в настоящую супергероику Marvel.

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Что кинематографисты советуют в опросах Letterboxd

Звезда «Материалистки» Дакота Джонсон советует всем посмотреть классическую экранизацию сказки Лаймена Фрэнка Баума 1939 года. Фильм студии MGM в свое время стал гейм-чейнджером, продемонстрировав не только чудеса спецэффектов, но и волшебные возможности цветного кино системы Technicolor. Он получил три «Оскара»: за выдающуюся работу 17-летней актрисы Джуди Гарлэнд в молодежном кино, лучшую музыку и оригинальную песню («Over the Rainbow»). При этом дорогущий мюзикл окупился только после повторного проката. В 2018-м математики из Туринского университета назвали «Волшебника страны Оз» самым влиятельным фильмом в истории, подсчитав, насколько сильно он оказал воздействие на другие картины. И это они еще тогда не видели «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и «Злая: Сказка о ведьме Запада»!

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«Это единственный военный фильм, который является по-настоящему антивоенным», — говорит о последней работе Элема Климова режиссер «Глав государств», «Никто» и «Хардкора» Илья Найшуллер. «Иди и смотри» посвящен мальчику Флёру (Алексей Кравченко), который становится свидетелем геноцида на территории Беларуси. В основу картины легли реальные события, и Климов снимал ее максимально реалистично, показывая хронику ада, где люди теряют всякую нравственность. Полное ужаса лицо Флёры, который по ходу действия превращается в седого старика, стало одним из самых узнаваемых образов в советском кино. Помимо «Иди и смотри», Найшуллер также назвал в числе любимых фильмов «Голдфингера», «Семейку Тененбаум» и «Олдбоя».

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В один год с «Иди и смотри» вышел культовый гонконгский боевик Джеки Чана «Полицейская история», который среди своих любимых фильмов вспомнил не Найшуллер, а сам Джеки Чан (остальные его три любимца — «Рокки», «Звуки музыки» и «Крестный отец»). По сюжету полицейский Кевин Чан арестовывает главу наркокартеля, но оказывается обвинен в убийстве. Без травм на съемках не обошлось. В конце ленты Джеки Чан прыгает на шест, раскаленный от ламп, и спускается по нему на несколько этажей вниз. Этот дубль закончился для актера-каскадера травмой спины и ожогами второй степени. Комедийный экшен Чан считает эталонным в своей фильмографии. Он поставил это кино после кассового провала триллера «Покровитель», чтобы показать американцам, как нужно снимать. И ему это удалось — трюки из ленты затем копировали создатели «Танго и Кэша», «Беглого огня», «Плохих парней 2» и «Анчартед». Кроме того, «Полицейская история» породила три сиквела, два ребута и спин-офф с Мишель Йео.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на китайском языке с русскими субтитрами.

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Автор: Михаил Моркин