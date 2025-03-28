«Безликость никому не интересна»: к 80-летию Алексея Рыбникова — автора философских опер и музыки к «Буратино»

Первый музыкальный театр Алексей Рыбников открыл в 1992 году на цокольном этаже дома в Большом Ржевском переулке, где жила тогда его семья. Он ставил там свои спектакли — «Литургию оглашенных» и «Приключения Буратино», кстати, тоже. Зал был крошечным, на 40 мест, и театр правда стал семейным делом: вместе с композитором в нем работали его жена, дочь и сын. Сегодня театр Рыбникова обрел новый масштаб и адрес. Он располагается в ампирном здании-дворце на Садовом, построенном в 1957-м по проекту архитектора Жолтовского (тогда это был кинотеатр «Буревестник»). Здесь, в Центре исполнительских искусств на Добрынинской, как с прошлого года именуется площадка, Алексей Рыбников уже больше трех лет занимает пост художественного руководителя, сменив в этой роли основателя проекта — Александра Градского. К своему 80-летию композитор готовит в центре несколько премьер собственных произведений, объединяющих кино, симфоническую музыку и музыкальный театр: «Дух Соноры», «Потерянный» и «Литургия оглашенных». Эти философские постановки, особенно значимые для самого автора, он уже давно пытается донести до широкой аудитории.