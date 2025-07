«Безликость никому не интересна»: к 80-летию Алексея Рыбникова — автора философских опер и музыки к «Буратино»

Рыбников объединил в песнях к «Острову сокровищ» рок-н-ролльную основу (на переднем плане — барабаны, бас и электрогитара) с клавесином — инструментом, призванным воссоздать атмосферу церемонной английской старины. Это неожиданное сочетание совпало с общемировой модой рубежа 1960-х и 1970-х: клавесин, прежде ассоциировавшийся исключительно с сочинениями эпохи барокко, стал востребованным в рок-музыке. Его использовали The Beach Boys, The Beatles, The Rolling Stones, The Doors, Deep Purple и другие знаменитые группы. Появилось целое направление — барокко-поп, где клавесин (или электроорган) соседствовал с рок-битом. Рыбников полюбил это сочетание и впоследствии нередко задействовал клавесин в своих саундтреках.