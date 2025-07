Обезьяны в здании: взлеты и падения франшизы Donkey Kong

По этой схеме выполнены почти все игры основной серии. Для человека из 2025-го звучит как самый обыденный в мире платформер, не так ли? Более того, и для своего времени Donkey Kong Country не выглядела какой-то невероятно революционной игрой — многое из этого присутствовало в популярной Super Mario Bros. До DK уже были игры с такими механиками. Можно вспомнить, как минимум, Pitfall, Alex Kidd, Prince of Persia и, конечно же, лицо Sega — скоростного ежа Соника. Однако секрет успеха был не в новизне. Хотя система жизней с двумя обезьянами не менее оригинальная, чем кольца в той же Sonic The Hedgehog. И даже не в потрясающей графике — Rare Ltd. одной из первых стала работать с трехмерными моделями, совмещая их с двухмерными задниками (спустя год студия выпустит сделанный в той же технике файтинг Killer Instinct).