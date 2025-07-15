Обезьяны в здании: взлеты и падения франшизы Donkey Kong

17 июля выходит Donkey Kong Bonanza — новая игра в серии про Донки Конга и его друзей. Самая первая часть франшизы появилась на заре консольных развлечений еще в 1981 году и значительно повлияла на игровую индустрию, но впоследствии у обезьяны в галстуке были как моменты триумфа, так и сокрушительные провалы. Как в итоге Донки Конг смог занять свое место под солнцем (вернее, в теньке, под пальмой с бананами!)? Рассказываем историю серии Donkey Kong.
Прежде чем говорить о том, что из себя представляет Donkey Kong, важно обратиться к истокам. Как известно, история Nintendo очень давняя: изначально легендарная компания, созданная аж в 1889 году (вы знали?), занималась производством карт «Ханафуда», а в 1960-е под руководством инженера Гумпэя Ёкои стала производить игрушки, в том числе электронные. Именно Nintendo была одной из первых компаний, которая начала выпускать аркадные автоматы, ставшие невероятно популярным развлечением после выхода в 1978 году хитовой Space Invaders. Еще до этого компания создала свою первую домашнюю консоль — Color TV Game, не выпускавшуюся за пределами Японии, а в 1980 году открыла дочернюю фирму в США — Nintendo of America.
Зайти на американский рынок она собиралась с Radar Scope — вдохновленным Space Invaders шутером об обороне космической станции от инопланетных захватчиков. Дизайнером игры стал 28-летний дизайнер без какого-либо опыта разработки Сигэру Миямото, пришедший в Nintendo за три года до этого; ему доверили студию Ikegami Tsushinki, которая и разработала программный код игры. К сожалению, Radar Scope провалилась в продажах и чуть не привела к закрытию американского отделения. Тогда Миямото решил изменить дизайн и концепцию уже готовых и непроданных аркадных автоматов с Radar Scope, и из-под его пера в 1981 году вышла Donkey Kong — вдохновленная «Кинг-Конгом» игра о Прыгуне (именно так до триумфа в 1985 году звали знаменитого Марио), который должен спасти свою девушку, похищенную огромной обезьяной.
Неожиданно Donkey Kong стала хитом, а Миямото превратился в звезду геймдева и одного из главных продюсеров Nintendo. Как так вышло? Все просто: игра предлагала новаторскую механику, которую в будущем окрестят платформером. Прыгай, уворачивайся от бочек, пытайся залезть как можно выше и дальше и проходи уровень за уровнем, чтобы добраться-таки до нахального примата. Вторая часть, Donkey Kong Jr., сместила акценты и сделала Марио злодеем, заключившим Донки Конга в клетку, а его сына, того самого Джуниора — главным героем, ползающим по лианам и собирающим бананы. Ничего не напоминает? Вот только вышедшая в 1983 году провальная третья часть предложила совершенно новый геймплей, близкий скорее к скролл-шутеру, чем поставила крест на франшизе (повлиял и знаменитый видеоигровой кризис 1983 года). Выход на новой консоли Famicom мало на что повлиял, и про обезьяну на долгое время забыли.
Вернуться к Донки Конгу решили лишь спустя десятилетие, в 1994 году. К этому моменту Nintendo превратилась почти что в монополиста в сфере видеоигровых развлечений, конкурируя лишь с японскими коллегами из Sega. К делу студия подключила крайне успешных британцев из Rare Ltd., сделавших множество хитов для не менее хитовой NES, а также SNES и Game Boy, включая, например, культовую серию Battletoads. Они как раз на тот момент заигрывали с трехмерной графикой, и им предложили попробовать запустить новую франшизу, основанную на одном из персонажей Nintendo. Выбор логично пал на Донки Конга: персонаж был успешно позабыт после трех предыдущих игр, зато если бы все получилось, он мог стать новым маскотом компании. И стал.
Вышедшая в 1994 году Donkey Kong Country оказалась невероятно успешной. На SNES было продано более 9,3 миллиона копий игры. В чем секрет? Есть две обезьяны — Донки Конг (именно с этой части у него появился знаменитый галстук с буквами DK) и Дидди Конг. Они могут бегать, прыгать на врагов (основной способ их ликвидации), делать кувырок, сшибая супостатов на пути, и швыряться разными предметами, например бочками. Наткнулся на врага или получил ранение — одна обезьяна выбыла из игры, пока не дотронешься до специальной бочки, откуда она настойчиво стучит изнутри. Еще можно собирать бананы — 100 штук равны 1UP (дополнительной жизни). Плюс то же самое с отдельным предметом в виде шарика; золотые буквы «KONG» тоже дают бонусную жизнь и еще кое-какие призы; есть ездовые животные (например, ставший одним из символов серии носорог Рамби), а также секретные уровни. Ну и боссы, разумеется. Вот в общем-то и всё.
По этой схеме выполнены почти все игры основной серии. Для человека из 2025-го звучит как самый обыденный в мире платформер, не так ли? Более того, и для своего времени Donkey Kong Country не выглядела какой-то невероятно революционной игрой — многое из этого присутствовало в популярной Super Mario Bros. До DK уже были игры с такими механиками. Можно вспомнить, как минимум, Pitfall, Alex Kidd, Prince of Persia и, конечно же, лицо Sega — скоростного ежа Соника. Однако секрет успеха был не в новизне. Хотя система жизней с двумя обезьянами не менее оригинальная, чем кольца в той же Sonic The Hedgehog. И даже не в потрясающей графике — Rare Ltd. одной из первых стала работать с трехмерными моделями, совмещая их с двухмерными задниками (спустя год студия выпустит сделанный в той же технике файтинг Killer Instinct).
У Donkey Kong Country и по сей день есть два достоинства, которые не устаревают. Первое — индивидуальный стиль. Если вы играли в любую часть серии, то без проблем вспомните с десяток узнаваемых черт: бананы, веревки, бочки во всех возможных вариациях, улетающие шарики-жизни (тоже, кстати, потрясающая механика), пушки в качестве средства передвижения, забавные мультяшные герои. Плюс, конечно, фирменные противники — кремлинги. Эти антропоморфные крокодилы выглядят одновременно по-злодейски и очень забавно. Вообще, обилие врагов — это отличительная характеристика всех игр в серии Donkey Kong. Недаром в финале каждой вам представляют их на своеобразном параде вместе с остальными героями.
Второе достоинство — разнообразие во всем. Это только с виду механика «бегаем, прыгаем, собираем бананы и лазаем по веревкам» выглядит простой. На деле каждый уровень — настоящее произведение искусства со своей уникальной фишкой. И если первая часть в этом плане была хороша, то Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest по сей день считается лучшей игрой во всей серии, в том числе благодаря невероятной изобретательности гейм-дизайнеров.
Во второй части герои (вместе с Дидди можно было играть за Дикси, левитирующую на волосах) спасали Донки Конга из плена главного злодея — капитана Кинга К. Рула. Их путь лежал через десятки непохожих друг на друга уровней. На одном вы бегаете по кораблю, населенному прыгающими кремлингами, на втором — перемещаетесь почти исключительно посредством пушек-бочек над смертоносным болотом, на третьем — участвуете в гонках на время в вагонетках в парке развлечений, на четвертом — то же самое, но с необходимостью устранять препятствия на своем пути. Базовые механики остались теми же, только всего стало больше: появились новые ездовые животные (скажем, Сквиттер, паук-модник сразу в четырех парах кроссовок!), бонусные уровни стали приносить специальные монеты, за которые можно открыть ни много ни мало целую бонусную зону! Хотя вторая часть продавалась почти в два раза хуже (5,1 млн продаж против 9,3 миллиона у первой), она и по сей день считается одной из главных игр на SNES и одним из лучших платформеров в истории.
Вышедшая в 1996-м третья часть — Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble, финальная в классической трилогии — использовала те же наработки, добавив к ним свежие фишки (новые животные, новый персонаж — увесистый малыш Кидди Конг, новые призы и т. д.). И хотя она по-своему хороша, продавалась она еще хуже, теперь уже почти в три раза (3,5 миллиона). Было очевидно, что формула если не устарела, то приелась.
Тем более что к тому моменту рынок консолей успел здорово измениться: за год до этого случился релиз Sony PlayStation, которая перевернула представление об играх, а еще за два года Sega выпустила свою Saturn, не очень удачную приставку, но все равно технически более совершенную, чем SNES. Обе консоли поддерживали полноценное 3D-изображение, которое на Super Nintendo в куда худшем качестве было доступно разве что в Star Fox и некоторых других, ныне малоизвестных проектах. Nintendo, чтобы не отставать, тоже выпустила свою консоль пятого поколения — Nintendo 64. И стало ясно, что обезьянам пора переходить в 3D вслед за революционной Super Mario 64.
Сперва в 1997-м на Nintendo 64 вышла персональная конговская гоночная аркада на манер Mario Racing — Diddy Kong Racing, которая продавалась неплохо (почти 5 миллионов копий), но началом новой серии она не стала. А затем после переноса в 1998-м в 3D другой важнейшей франшизы Nintendo, The Legend of Zelda (Ocarina of Time), спустя год вышла Donkey Kong Country 64. Нетрудно догадаться, что это прямое продолжение первых трех частей, однако геймплейно это совсем другая игра: теперь нужно бродить по большим уровням, на которых надо собирать определенное количество золотых бананов, чтобы пройти дальше. Перемещение в трехмерном пространстве добавляло свободы, с одной стороны, а с другой — исчезло то, за что многие любили DK, в частности структурированные динамичные уровни, которые проходятся на одном дыхании. Несмотря на достойные продажи (5,2 млн копий — больше, чем у второй части), сейчас DKC 64 считается отходом от канона и вообще не лучшей игрой, тем более в момент выхода ее сравнивали с куда более удачной Banjo-Kazooie от той же Rare и на той же Nintendo 64.
От первой трехмерной DK явно ожидали большего, так что об «обезьяньей» франшизе не забыли, но отодвинули ее на второй план, оставив лишь в виде спин-оффов, которые разительно отличались друг от друга по геймплею. Например, была серия ритм-игр Donkey Konga, где нужно было стучать в барабаны-конги; для нее даже выпустили специальный джойстик. Что, впрочем, не помешало игре продаться уничижительно скромным количеством в 1,2 млн копий, а приземлилась она на Gamecube — консоли, которая считается одной из наиболее неудачных у Nintendo. Стоит также помнить, что разные части DK выходили на портативных консолях: серия Donkey Kong Land на Game Boy и Game Boy Color, упрощенные версии основной серии, пазл DK: King of Swing и прочая мелочь. Ничего от былого величия. В целом неудивительно: студию Rare в 2002 году купила Microsoft, и к своей ключевой франшизе она уже не имела особого отношения, не считая разработки версий различных игр для портативных платформ (последняя часть от Rare, ремейк Diddy Kong Racing для Nintendo DS, вышла в 2007 году).
Грустная тенденция неожиданно нарушилась в 2010-м, когда на невероятно популярной консоли Nintendo Wii вышел идейный продолжатель классической трилогии — Donkey Kong Country Returns. За возвращение Донки Конга и его друзей в форму взялась студия Retro Games, ответственная за самую успешную игру на тот момент в еще одной ключевой франшизе Nintendo — Metroid Prime, а также за три ее сиквела. Кредит доверия был выдан не зря: американцы решили воссоздать классическую формулу с прыжками и сбором бананов. Вернув на место основные элементы, за которые полюбили франшизу, при этом сделав ее более кинематографичной и еще более разнообразной (так, на одном из уровней на побережье океана вам нужно прятаться за укрытиями в момент прилива), компания не прогадала. Игра продалась количеством более чем 6,5 млн копий (больше, чем у второй Donkey Kong Country). А суммарные продажи вместе с версиями для 3DS и Switch составили 10,7 миллиона (у всех переизданий самой успешной первой части совокупно было 13,3 миллиона продаж).
Вышедший спустя четыре года на Wii U сиквел Donkey Kong Country: Tropical Freeze (а позже перевыпущенный на Nintendo Switch, где он был ожидаемо более востребован) закрепил успех. Стало ясно, что люди соскучились по похождениям Донки Конга и его друзей. Кстати, все это время мы умалчивали о еще одной, пересекающейся с основной франшизой — Mario vs. Donkey Kong, своеобразном ремейке самой первой Donkey Kong, в котором обезьяну в галстуке вновь столкнули с усатым соперником. Первые серии этого платформера-пазла были относительно успешны (даже вышедшая на закате Nintendo DS игра Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem! продалась в количестве почти 3 млн копий), но потом он здорово сдал позиции и перестал быть популярным. Так вот на фоне успеха обновленных DKC (а также новых игр в серии Mario вроде Wonder) очень неплохо показал себя в 2024 году ремейк самой первой игры в этой мини-франшизе. И это притом что первая Switch уже была вроде как не в тренде — все замерли в ожидании второй.
И нет никаких сомнений, что выходящая как раз на Nintendo Switch 2 новая игра Donkey Kong Bananza быстро станет одной из самых популярных и продаваемых. Причин тому море. Помимо вновь ставшей привлекательной франшизы, это и звание одного из первых (и главных) эксклюзивов второго «Свитча». И совершенно новый геймплей — во второй (за всю историю!) после DKC 64 полностью трехмерной игре во франшизе вы можете от лица Донки Конга разнести в клочья чуть ли не всё, что видите, разыскивая секреты, тайные дорожки и прочие интересности. И открытый мир (Nintendo благодаря последним играм доказала, что умеет работать с open-world-играми). И потрясающая графика (выглядит Donkey Kong Bananza невероятно сочно!). К тому же игрой занята та же команда, что делала Super Mario Odyssey. Среди прочего, как и в предыдущих частях, можно будет превращаться в различных животных. Отдельно стоит отметить, что в качестве компаньона появится Полина — та самая девушка, которую Прыгун, он же Марио, пытался спасти от Конга в первой игре 1981 года.
Подведем итог: обезьяныч Донки Конг — это все еще крайне влиятельная фигура в игровой индустрии, значимость которой не стоит недооценивать. Во-первых, с него, можно сказать, начался жанр платформера. Он не раз задавал новые стандарты для него, перезапускаясь буквально с нуля. Чтобы потом вновь оказаться в аутсайдерах и снова вернуться на крыльях славы в статусе одного из главных и любимых героев в дружной вселенной Nintendo-игр. Настолько, что именно он появился в «Пикселях» Криса Коламбуса и в первой части анимационного приключения «Братья Супер Марио в кино» в качестве персонажа, не связанного с франшизой об усатом водопроводчике. И он же станет ключевым героем в свите Марио в сиквеле. Донки Конг доказывает, что быть обезьяной круто. Особенно если ты японская обезьяна.
Автор: Иван Афанасьев
Фото: ASSOCIATED PRESS / TASS, © Ralf-Finn Hestoft / CORBIS / Corbis via Getty Images, Ken Howard / Legion-Media, Yvonne Hemsey / Getty Images