Обезьяны в здании: взлеты и падения франшизы Donkey Kong

Сперва в 1997-м на Nintendo 64 вышла персональная конговская гоночная аркада на манер Mario Racing — Diddy Kong Racing, которая продавалась неплохо (почти 5 миллионов копий), но началом новой серии она не стала. А затем после переноса в 1998-м в 3D другой важнейшей франшизы Nintendo, The Legend of Zelda (Ocarina of Time), спустя год вышла Donkey Kong Country 64. Нетрудно догадаться, что это прямое продолжение первых трех частей, однако геймплейно это совсем другая игра: теперь нужно бродить по большим уровням, на которых надо собирать определенное количество золотых бананов, чтобы пройти дальше. Перемещение в трехмерном пространстве добавляло свободы, с одной стороны, а с другой — исчезло то, за что многие любили DK, в частности структурированные динамичные уровни, которые проходятся на одном дыхании. Несмотря на достойные продажи (5,2 млн копий — больше, чем у второй части), сейчас DKC 64 считается отходом от канона и вообще не лучшей игрой, тем более в момент выхода ее сравнивали с куда более удачной Banjo-Kazooie от той же Rare и на той же Nintendo 64.