Что смотреть дома: «Соловей против Муромца», Уэс Андерсон и Декстер Морган

Былинный киберпанк и классический сай-фай. Комедия с Гошей Куценко и боевик с Джеки Чаном. Возвращение Декстера Моргана и Лины Данэм. В спортивной секции — Суперкубок России по футболу, UFC Fight Night в Нэшвилле и хоккейный Матч года. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Футуристическое фэнтези с героями сказок и роботами

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink

История о противостоянии Ильи Муромца и Соловья-разбойника в альтернативном будущем. Когда-то разбойник (Никита Ефремов) хитростью победил Муромца (Владимир Любимцев) и переписал историю, присвоив себе все подвиги богатыря. В наши дни Соловей решает оживить темного бога Велеса, которому продал душу. Профессору Киселёву (Антон Васильев) удается найти Муромца в северных льдах и вернуть в наш мир с помощью стального сердца. Теперь профессорским сыновьям (Тимофей Кочнев и Марк-Малик Мурашкин) предстоит помочь Муромцу победить врага в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене». Картину в духе «Живой стали» поставил Карен Оганесян («Игра на выживание», «Черное облако»).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Основанный на реальных событиях триллер, ставший лучшим национальным фильмом года

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink, «Иви»

Сотрудница полиции под прикрытием полностью рвет связи с близкими и друзьями, чтобы внедриться в баскскую леворадикальную группировку ЭТА. Испанский триллер, основанный на реальных событиях. Главные роли исполнили Каролина Юсте и Луис Тосар. Фильм получил 13 номинаций на кинопремию «Гойя» и победил в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая актриса».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Драмеди о трудностях совместной жизни — с Деревянко, Александровой и Курковой

Где смотреть: Okko

Продолжение (теперь) сериала-антологии о трудностях семейной жизни. Сценарий вновь написали Анна Соболевская и Анна Курбатова (работали вместе над «Моим диким другом»), а вторая выступила постановщицей новых эпизодов. Саша (Павел Деревянко) и Агния (Юлия Александрова) в браке уже 16 лет, и оба неверны, о чем узнают в один день. Причем супруг изменил жене с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), и та забеременела. Пробовать открытый брак они не намерены, но создают общий чат для всех участников мезальянса. В сериале также снялись Екатерина Вилкова, Константин Крюков, Артур Бесчастный и Артём Ткаченко.

Куценко недели: «Хутор», сериал

Юмористическая история о суровом перевоспитании бандита

Где смотреть: START, Premier

Авантюрная комедия о перевоспитании в духе «Холопа». Скрываясь от бандита-кредитора, самоуверенный авантюрист и так называемый коуч по инвестициям Артём (Сергей Романович), задолжавший 2 млн долларов, выдает себя за дикаря из леса. Полиция отправляет бедолагу в Хутор — затерянное в лесах место без привычных удобств цивилизации, где проходят перевоспитание под надзором духовного наставника общины — Бати (Гоша Куценко). Теперь Артёма ждут суровые порядки, трудотерапия и коллективная жизнь без интернета. Постановкой сериала занимался Илья Силаев («Сестры»).

Любовь недели: «Разочарованные», сериал

«Секс в большом городе» по версии кинокритика

Где смотреть: Okko

Драмеди режиссера и кинокритика Дениса Виленкина. Гламурная московская вечеринка сводит вместе кинокритика Веру (Лиза Шакира), финансистку Надежду (Эрика Булатая) и художницу по костюмам Любовь (Софья Гершевич). Все три девушки столкнулись с проблемами в личной жизни и теперь хотят найти свою судьбу в большом городе. Сериальный дебют Дениса Виленкина, кинокритика и режиссера, снявшего перед этим несколько коротких метров. За сценарий, к которому Виленкин также приложил руку, отвечала дебютантка Дарья Раньковская, а соавтором идеи значится звезда «Верности» Евгения Громова (она же сняла первую версию пилота «Разочарованных» с другими актрисами). Среди мужских лиц — Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Григорий Верник и Леонид Агутин. По мнению Кинопоиска, у авторов получился «глянцевый сборник анекдотических историй» в духе Александра Цыпкина, а не городское драмеди про женские будни.

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Космос недели: «Основание», 3-й сезон

Продолжение эпичного сай-фая по Азимову

Где смотреть: Apple TV+ — с 11 июля

Фантастический сериал по циклу книг Айзека Азимова. События третьей части происходят спустя 150 лет после прошлого сезона. «Основание» и Империя оказываются под угрозой, когда в галактике появляется завоеватель по прозвищу Мул (Микаэл Персбрандт). К актерскому составу также присоединились Александр Сиддиг, Трой Коцур и Черри Джонс. Создатель шоу — Дэвид С. Гойер, сценарист и продюсер «Темного рыцаря» и «Человека из стали». Если первый сезон критики разругали, то второй и третий заработали 100%-ные рейтинги «свежести» на Rotten Tomatoes. По словам журналистов, шоу передает суть азимовских произведений и заслуживает любви широкой аудитории.

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Лина Данэм напоминает, за что ее полюбили

Где вышло: Netflix

После долгого перерыва Данэм возвращается на телевидение с ромкомом, объединяющим «Бриджит Джонс» с «Девочками». Джессика (Мэг Штальтер из «Хитростей») живет в Нью-Йорке и работает ассистенткой режиссера на рекламных проектах. После измены бойфренда она вынуждена переехать по работе в Лондон, где ее ждут новые разочарования и непростой роман с барным певцом Феликсом (Уилл Шарп из «Белого лотоса»). В эпизодах появляются Эндрю Скотт, Наоми Уоттс, Ричард Грант, Соноя Мидзуно, Адель Экзаркопулос, Джессика Альба, Эмили Ратаковски и Кит Харингтон.

Возвращение неубиваемой франшизы с Майклом С. Холлом

Где вышло: Paramount+ — с 11 июля

Прямое продолжение оригинального «Декстера» и «Новой крови». По сюжету Декстер (Холл) чудом выживает после ранения в грудь из ружья и отправляется за любимым сыном (Джек Элкотт) в Нью-Йорк. Там он сталкивается с новыми серийными убийцами. В актерском составе — Питер Динклэйдж, Ума Турман, Кристен Риттер, Нил Патрик Харрис, Давид Дастмалчян, Эрик Стоунстрит и Джон Литгоу. В качестве шоураннера вновь вернулся Клайд Филлипс.

Подробнее о сериале:

Джеки Чан и Ральф Маччио в новой главе культовой франшизы

Где вышло: Amazon Prime Video, iTunes

Фильм, родившийся из остроумного решения продюсеров соединить оригинальный сюжет 1980-х и ремейк 2010-х. Справиться с переездом из Пекина в Нью-Йорк, новыми вызовами и подростковыми влюбленностями юному Ли Фуну помогают и мастер Хан (Чан), и мистер ЛаРуссо (Маччио), ученик его давнего друга, сэнсэя Мияги. Учитывая популярность сериального спин-оффа «Кобра Кай», востребованность взросления через драки остается в моде. Доказать это на большом экране доверили Джонатану Энтвистлу, работавшему над «Концом ***го мира». Увы, в прокате фильм заработал в три раза меньше, чем части из 1980-х и ремейк с Джеки Чаном. Критики тоже ничего легендарного в кроссовере не обнаружили.

Авантюрная трагикомедия на Ближнем Востоке с целым самолетом звезд

Где вышло: Amazon Prime Video, iTunes

Новый фильм мастера симметрии, чья премьера состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. 1950-е, жуликоватый магнат Анатоль Корда, на которого точат зуб правительства крупнейших мировых держав, решает перед смертью осуществить давнюю мечту. Суть многоходовочки в том, чтобы построить торговый путь между Европой и Ближним Востоком, а следующий век получать процент со всех товаров. Попутно он решает наладить отношения с дочерью, которой и оставит в наследство свою империю. Трогательное и местами злободневное кино, где блистают Бенисио дель Торо, Том Хэнкс, Майкл Сера и многочисленные любимцы режиссера (в том числе Билл Мюррей в роли Бога).

Подробнее о фильме:

Документальный фильм, снятый к юбилею первого блокбастера

Где вышло: Hulu, Disney+ — с 11 июля

На съемках «Челюстей» Стивену Спилбергу было всего 27 лет, и большинство людей на съемочной площадке смотрели на него как на юнца. Настало время об этом с улыбкой вспомнить, показав уникальные материалы со съемок и расспросив участников событий — от сценариста Карла Готлиба до композитора Джона Уильямса. Великие современники и яркие поклонники тоже выскажутся: в титрах заявлены Джеймс Кэмерон, Джордж Лукас, Джей Джей Абрамс, Стивен Содерберг, Джордан Пил, Гильермо дель Торо и Роберт Земекис.

Подробнее о «Челюстях»:

Что еще смотреть на Кинопоиске

Кино по пятницам: «Экзистенция»

Дэвид Кроненберг предупреждает об опасности незащищенного подключения к интернету

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — футуристический боди-хоррор, созвучный вышедшей тогда же «Матрице».

В прокате можно увидеть новый фильм канадского гуру телесных и технологических ужасов «Саван», где мэтр рефлексирует после смерти жены. Сохранить контакт с близкими помогает новейший интерфейс, транслирующий видео прямо из гроба, а раньше Кроненберг изучал, что будет, если подключить себя к виртуальной реальности. «Экзистенция» вышла в один год с «Матрицей» и незаслуженно оказалась в тени хита Вачовски. Склизкие девайсы, оживающие иллюзии и блистательный ансамбль во главе с Джудом Лоу и Дженнифер Джейсон Ли заслуживают внимания и сегодня.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Знакомимся с новым Суперменом Дэвидом Коренсветом

Не все вспомнят актера в «Карточном домике», «Голливуде» или даже «Перл», хотя киномеханик играет важную роль в этой американской истории ужасов. В мини-сериале Дэвида Саймона («Прослушка») артист сыграл опытного следователя группы по борьбе с наркотиками. Его подразделение, как и ряд других, оказалось вовлечено в сложную коррупционную схему Уэйна Дженкинса (Джон Бернтал), ответственного за отслеживание оружия. Шоу основано на реальных событиях.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Вспоминаем ранние успехи Ли Бён-хона в честь его 55-летия

Сейчас имя актера на слуху благодаря «Игре в кальмара», а когда-то судьба очень удачно свела его с коллегой Сон Кан-хо и режиссером Пак Чхан-уком. Для всех троих история об инциденте на границе Северной и Южной Кореи стала важным этапом в карьере (фильм даже отобрали на Берлинале). Редкий для той поры проект, где сторонники идеологии Кимов показаны как живые люди, а не как карикатуры, где хватает и визуальных находок, и неожиданных сюжетных ходов, за которые многие и полюбят творчество создателя «Олдбоя».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Спорт

Футбол недели: Суперкубок России

23-й розыгрыш пройдет в Казани

12 июля российский футбол возвращается. Новый чемпион России «Краснодар» и обладатель Кубка ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок и тем самым официально перевернут страницу прошлого сезона. У «армейцев» в коллекции семь побед в Суперкубках, «Краснодар» может продолжить собственный тренд и взять первый в истории. Стартовый свисток — в 18:00 по Москве.

Единоборства недели: UFC Fight Night в Нэшвилле

Встреча нокаутеров в тяжелом весе

13 июля в главном бою турнира UFC в Нэшвилле бразильца Таллисона Тейшейру ожидает серьезный экзамен. Тейшейра выглядит готовым: в каждом из своих восьми боев он полагался на себя, а не на судей. В итоге семь нокаутов и одна победа удушающим приемом. Но экзамен принимает ветеран Деррик Льюис, у которого только в UFC в три раза больше боев и в два раза больше побед, чем у Тейшейры в карьере.

Предварительный кард начнется 13 июля в 01:00 по Москве, главные бои — в 6:00.

Хоккей недели: Матч года

Лучшие российские звезды КХЛ и НХЛ на одном льду

13 июля в Москве пройдет хоккейный Матч года. Лучший бомбардир в истории НХЛ Александр Овечкин, ведущие игроки всех амплуа двух главных лиг мира и элитный тренерский состав — в воскресенье ожидается максимальная концентрация хоккейных звезд на квадратный метр льда и хорошее настроение.

Организацией мероприятия занимаются защитник «Юты» Михаил Сергачёв и нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, средства от продажи билетов и пожертвования благотворительных партнеров направят на поддержку детей и взрослых с двигательными нарушениями. Начало прямого эфира матча с такой доброй целью — в 18:30 по Москве.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС, Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images, Алексей Белкин / NEWS.ru / TACC