Кто кому кто в «Этерне»? Схема-шпаргалка самого густонаселенного сериала Кинопоиска

5 июля на Кинопоиске стартует эпическое фэнтези «Этерна». Действие в нем разворачивается в мире Кэртиана, напоминающем Европу XVII века. Тут есть знатные дома, таинственная община гоганов, свергнутый король и династические сделки. Чтобы вы успели познакомиться со всеми героями и их семьями, мы сделали наглядную схему отношений основных персонажей и поделили их по местам действия: столица Талиг, училище оруженосцев Лаик и город-порт Агарис.
О чем сериал
Мир стоит на грани катастрофы: приближается Великий Излом — конец света, предсказанный когда-то богами-творцами этого мира. Но на континенте все охвачено враждой и борьбой за власть. Пока при дворе короля плетут заговоры и интриги, наследник свергнутой династии мечтает вернуть корону предков, а религиозные фанатики загадочного ордена Истины привлекают в свое общество все больше новых последователей. Спасти Этерну от печальной участи может только любовь.
Перезагрузите страницу, если изображение не загрузилось. Схема отражает отношения героев по первым эпизодам сериала. По ссылке картинка откроется в отдельном окне
Талиг
Когда-то Талиг назывался Талигойей, и правил им древний род Раканов. Но около 400 лет назад все поменялось: Раканов свергли, на трон сели Оллары. Талигойю переименовали в Талиг, а столицу нарекли Олларией в честь новой династии. С тех пор страна поделилась надвое: одни верны новым властителям, другие — хранят верность Раканам. Эта разделение раз за разом становится причиной бунтов и мятежей.
Основные герои
Эгмонт Окделл (Виктор Добронравов) — герцог Надора, человек твердых убеждений и непримиримого характера. Он возглавляет старинный род Окделлов, который когда-то спас Раканов после их свержения и помог им найти приют в Агарисе. Эгмонт считает Олларов — короля Фердинанда (Михаил Тройник) и его жену Катарину (Любовь Константинова) — узурпаторами, которые несправедливо заняли трон. Он поднимает мятеж против правящей династии. С ним бок о бок выступает соратник Робер Эпинэ (Павел Чинарёв).
Фердинанд II Оллар (Михаил Тройник) — действующий король Талига, но управляет он скорее по статусу, чем по характеру. Властности в нем немного, вопросы управления королевством его утомляют. Поэтому и с Окделлом он сам разобраться не может. Королю помогает совет: глава церкви кардинал Сильвестр (Евгений Сидихин), вице-кансильер Жоан-Эразм Колиньяр (Александр Рапопорт), главный судья Вальтер Придд (Валерий Кухарешин), первый маршал Рокэ Алва (Юрий Чурсин) и кансильер Август Штанцлер (Геннадий Смирнов).
В итоге к мятежникам отправляются Рокэ Алва с маршалом Хорхе Дьегарроном (Максим Ханжов) и небольшим войском. Хладнокровный и резкий Алва привык действовать так, как считает нужным, и не тратить времени на чужие мнения. У него репутация стратега, которому всегда везет, даже когда шансы на успех — один к ста. Вот и в этот раз Рокэ подавляет восстание.
У Эгмонта в Надоре остается семья: жена Мирабелла (Юлия Марченко), дочь Айрис (Ксения Трейстер) и сын Ричард (Иван Трушин). После подавления восстания они оказываются в немилости. Несмотря на это, сын Окделла, Ричард, поступает в Лаик — элитное училище оруженосцев.
Лаик
Это знаменитое учебное заведение для юной знати, расположенное неподалеку от Олларии. Здесь готовят будущих оруженосцев, которых потом берут на службу лучшие военачальники королевства.
Курс обучения длится восемь месяцев. В это время ученики, которых называют унарами, изучают военное дело и науку. Лаик не просто училище, а своего рода кузница элиты для армии Талига.
Основные герои
Руководит Лаиком капитан Арнольд Арамона (Виталий Коваленко), который когда-то служил в армии Окделла. Он устраивает испытания унарам: Эстебану Колиньяру (Алексей Лукин), Ричарду Окделлу, братьям Норберту и Йоганну Катершванцам (Данил Никитин и Фёдор Мишеев), Валентину Придду (Илья Виногорский), Арно Савиньяку (Евгений Зайфрид). В училище также есть священник — отец Герман (Иван Добронравов). Он увлечен науками и древними легендами, одним из первых обращает внимание на знамения и пытается спасти мир от Великого Излома.
Во время обучения Ричарду Окделлу удается подружиться со всеми, кроме Эстебана. Наследник герцогов, отличный фехтовальщик, самоуверенный и язвительный, Колиньяр всегда найдет способ продемонстрировать свое превосходство над сыном предателя.
Агарис
Агарис — священный город-государство. Город управляется духовенством и считается одним из самых влиятельных и богатых в регионе.
Основные герои
В Агарисе живут в изгнании Раканы — свергнутая королевская династия Талига. Последний представитель династии — Альдо Ракан (Антон Рогачёв). Его воспитывает бабушка Матильда (Оксана Базилевич), а наставник Альдо — духовный лидер эсператистской церкви Эсперадор (Виктор Вержбицкий). В Агарисе после неудачного восстания Окделла находит пристанище и Робер Эпинэ, он тоже становится соратником Альдо.
Большим влиянием в Агарисе пользуется гоганская община. Ее лидер Енниоль (Евгений Стычкин) заключает сделку с Альдо, а гарантией выступает его дочь Мэллит (Валентина Ляпина).
Также в Агарисе есть орден Истины. Его глава — Магнус Клемент (Антон Адасинский), приверженец эсператистской веры. Он мечтает установить эсператизм как главную религию.
Когда смотреть
Автор: Надежда Низамова
Дизайн: Евгения Серова и Евгений Николаев