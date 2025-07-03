Кто кому кто в «Этерне»? Схема-шпаргалка самого густонаселенного сериала Кинопоиска

В итоге к мятежникам отправляются Рокэ Алва с маршалом Хорхе Дьегарроном (Максим Ханжов) и небольшим войском. Хладнокровный и резкий Алва привык действовать так, как считает нужным, и не тратить времени на чужие мнения. У него репутация стратега, которому всегда везет, даже когда шансы на успех — один к ста. Вот и в этот раз Рокэ подавляет восстание.