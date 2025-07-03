Что смотреть дома: «Этерна», «Громовержцы*» и «Хозяин» Юрия Быкова

Экранизация отечественного фэнтези-цикла и необычное прочтение «Золушки». Второй голливудский фильм Ильи Найшуллера и первый фильм Юрия Быкова, вышедший сначала за рубежом. Ромком с рогами и боевик с Шарлиз Терон. А еще спорт. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Отечественное фэнтези недели: «Этерна», сериал

Эпическая сага о власти и юности

Где смотреть: Кинопоиск — с 5 июля

Мистическое фэнтези, основанное на цикле книг Веры Камши. Действие происходит в вымышленном мире Кэртиана, напоминающем Европу XVII века. Спасти мир от Великого Излома смогут только четыре повелителя. На пороге конца света мир охвачен борьбой за власть, а политические интриги переплетаются с магией. Сын мятежника хочет отомстить убийце отца, а потомок сверженной династии — вернуть трон. Но всех их ждет столкновение с самой великой силой на планете — судьбой, спасти же сможет только любовь. В «Этерне» появятся Иван Трушин, Алексей Лукин, Юрий Чурсин, Антон Рогачёв, Павел Чинарёв, Валентина Ляпина, Илья Виногорский, Ксения Трейстер и другие. Шоураннером выступил Евгений Баранов, а постановщиком — Сергей Трофимов, сорежиссер сериала «Нулевой пациент» и военного боевика «Девятаев». Всего будет шесть серий. Узнать об устройстве вселенной сериала и ее исторических и литературных корнях, а также прогуляться по съемочной площадке с Иваном Трушиным, исполнителем роли Ричарда Окделла, вы можете с помощью проекта «Этерна: Экстра».

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

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Аниме недели: «Гачиакута», сериал

Экранизация хита о классовом расслоении в магическом постапокалипсисе

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви» — с 6 июля

Потенциальный аниме-бэнгер, основанный на популярной манге Кэи Ураны. Юный Рудо живет в трущобах процветающего футуристического мегаполиса, где все ненужное, людей и вещи, сбрасывают в огромную яму — Бездну. Оказывается там и протагонист, ложно обвиненный в убийстве приемного отца Регто, но в мире мусора он находит не смерть, а верных товарищей и суперсилы, с которыми еще предстоит освоиться. Сценарий адаптации писал Хироси Сэко, работавший над «Атакой титанов», «Магической битвой» и «Дорохэдоро», а за анимацию отвечала студия Bones Film — дочерняя компания Bones, известной по «Моей геройской академии».

Кузьма Сапрыкин сшибает рогами клише жанра

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Premier

Ловелас Андрей (Сапрыкин) изменяет своей девушке Насте (Ольга Веникова). В отместку бабушка Насти проклинает парня, и у него буквально вырастают рога. Чтобы снять проклятие, Андрею нужно влюбиться по-настоящему. Вероятно, перед нами ромком-версия «Рогов» с Дэниэлом Рэдклиффом. В фильме от создателей «Моя мама — шпион» также приняли участие Екатерина Волкова, Михаил Горевой, Эра Зиганшина и Дмитрий Хрусталёв.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Плейлист недели: «Микстейп», сериал

Джим Стёрджесс и Тереза Палмер в истории о любви сквозь года

Где смотреть: Амедиатека — с 4 июля

Романтический мини-сериал, получивший приз зрительских симпатий на фестивале SXSW. Австралия, 1989 год. Юные Дэниэл с Элисон влюблены и уверены, что их отношения, подкрепленные трогательными микстейпами, продлятся вечность. Однако снова вспомнят друг о друге они только много лет спустя — благодаря социальным сетям и музыкальным вкусам. В главных ролях — Стёрджесс и Палмер. Шоу основано на романе Джейн Сандерсон, который адаптировала для малого экрана Джо Спэйн («Гарри Уайлд»). Постановщица — Люси Гэффи, снявшая в прошлом году драмеди «Всё в полном порядке».

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

«Дрянь», разыгранная на троих

Где смотреть: Амедиатека

Откровенная черная комедия А24, придуманная сестрами Кэт Сэдлер и Лиззи Дэвидсон, которые исполнили главные роли. Джози (Сэдлер) и Билли (Дэвидсон) живут с матерью-одиночкой Деб (Луиза Брили из «Шерлока»), кучей долгов и обилием психологических сложностей. В новых сериях они продолжают искать деньги, любовь и взаимопонимание, а еще заводят полосатого кота, который только усугубит ситуацию.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Шпионская комедия от создателей трилогии «Снежная королева»

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink

Продолжение мультфильма «Ганзель, Гретель и Агентство магии», над которым работали СТВ, Wizart Animation и режиссер Владимир Николаев («Руслан и Людмила. Больше чем сказка»). Брат и сестра Ганзель и Гретель из отдела магической безопасности берутся за новое сложное задание, чтобы спасти родное королевство. Суперагентам нужно выяснить, как разбудить спящую принцессу, не дожидаясь принца, который ее поцелует. Для этого они перевернут весь волшебный мир — от пещеры Али-Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного полюса.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Драма о трех музыкантах на фронтах Второй мировой

Где смотреть: START, Кинопоиск, Wink, Okko, Premier, «Иви»

Разобравшись с русской литературой («Онегин»), бывший комедиограф Сарик Андреасян дебютирует в жанре военного боевика о Великой Отечественной. Новый фильм режиссера рассказывает о трех друзьях-музыкантах, которые отправляются на фронт, чтобы защитить страну от нацистов. Главные роли сыграли Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян и Сергей Мелконян. У Павла Прилучного, талисмана режиссера, крупная роль второго плана. Сценарий написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков, работавшие с Андреасяном над «Чикатило», «Гудбай, Америка» и «Непрощенным».

Смотрите этот фильм на START и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Четвертьфинал мистической одиссеи по Гейману

Где вышло: Netflix

Второй и финальный сезон фэнтези по мотивам культового комикса Нила Геймана о мире снов. В продолжении будет 12 эпизодов — на один больше, чем в первом сезоне. Шесть серий выйдет 3 июля, еще пять — 24 июля, а отдельную серию о Смерти выпустят 31 июля. В финале предыдущего сезона Морфей (Том Стёрридж) пришел на помощь к своей жене Каллиопе, с которой не общался после смерти их сына Орфея, а Люцифер и Мейзикин договорились отомстить герою за унижение. По словам шоураннера, Морфею придется ответить за свое высокомерие.

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Илья Найшуллер заставляет подружиться глав США и Великобритании

Где вышло: Amazon Prime Video

Российский режиссер Илья Найшуллер («Хардкор») продолжает покорять Голливуд. Вслед за «Никто» в его руках оказался сатирический боевик по сценарию Джоша Аппелбаума и Андре Немеца («Миссия невыполнима: Протокол „Фантом“»). Руководители США и Великобритании друг друга не выносят, но вынуждены искать общий язык, чтобы разоблачить международный заговор и выжить, когда их самолет сбивает российский суперпреступник Виктор Градов (Пэдди Консидайн). Джон Сина сыграл президента Уилла Дерринджера, который победил на выборах благодаря славе героя боевиков, хотя не умеет обращаться с оружием. Зато эти навыки есть у британского премьер-министра Сэма Кларка в исполнении Идриса Эльбы и сотрудницы MI6, сыгранной Приянкой Чопрой Джонас. Англоязычная критика к фильму не очень милостива (62% на Rotten Tomatoes), но ретродух бадди-муви 1990-х все же оценила. В эпизоде появляется Александр Кузнецов.

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Банда аутсайдеров недели: «Громовержцы*»

«Отряд самоубийц» по версии Marvel

Где вышло: Amazon Prime Video, iTunes

Режиссер «Грызни» Джейк Шрейер снял 36-й фильм киновселенной Marvel, знаменующий финал пятой фазы. Наемница Елена Белова, сестра Черной Вдовы, получает заказ на зачистку секретной базы, где знакомится с другими антигероями-неудачниками, которых хотят ликвидировать. Аутсайдеры, однако, выживают, сумев объединиться, а еще спасают невзрачного Боба, который обладает мощными способностями. На фоне кассовых неудач последних лет в Marvel решили сделать ставку на аутсайдеров, эпизодически появлявшихся в прошлых фильмах. Главные роли сыграли Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Дэвид Харбор и Льюис Пуллман, а акцент сделан на внутренних демонах и депрессивных состояниях их персонажей. Больших сборов это не принесло, но критики приняли «Громовержцев*» лучше, чем последние супергеройские фильмы.

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Юрий Быков недели: «Хозяин»

Режиссер «Майора» и «Дурака» — об опасности дружбы с эфэсбэшником

Где вышло: Amazon Prime Video, iTunes — с 4 июля

Новый фильм одного из самых народных российских режиссеров в этот раз миновал отечественный прокат. История в духе раннего Быкова: Иван Меньшов становится свидетелем автокатастрофы и спасает некоего Дмитрия Родина, который оказывается влиятельным силовиком. Жизнь героя тут же становится лучше и богаче, но со временем он осознает моральные последствия такой дружбы. В главных ролях — Артём Быстров и Олег Фомин.

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Шарлиз Терон и Ума Турман в боевике о спасении человечества

Где вышло: Netflix

Продолжение хита Netflix, которое пришлось ждать пять лет. Фильм основан на комиксе Грега Рука и Леандру Фернандеса, где на Земле орудует бессмертный спецназ, незаметно выручающий человечество от всяческих бед. Руководит убойным отделом Энди, она же Андромаха, и в новом фильме ее ждет встреча с бывшей коллегой Куин, пролежавшей несколько веков на дне моря, а также с новой зловещей и могущественной организацией. Сиквел доверили Виктории Махони, работавшей над «Страной Лавкрафта» и «Ты». Вместе с Терон вернулись Чиветель Эджиофор, Маттиас Шонартс, Лука Маринелли, а также Вероника Нго, которой досталась роль Куин. Из новичков — Ума Турман и Генри Голдинг.

Что еще смотреть на Кинопоиске

«Золушка» + боди-хоррор + бодипозитив

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — яркий скандинавский дебют по мотивам сказки о туфельке и тыкве.

Сногсшибательный бьюти-хоррор из программ «Сандэнса», Берлинале и ММКФ, который можно назвать норвежской «Субстанцией». Режиссер Эмили Блихфельдт пересказывает всем известную сказку о Золушке, но в центр сюжета ставит не красавицу, потерявшую туфельку, а ее сводную сестру по имени Эльвира. Чтобы стать лучшей версией себя и привлечь внимание принца на королевском балу, девушка проходит через чудовищные телесные испытания — от ринопластики без наркоза до поглощения паразитического червя для быстрого похудения. Критики хвалят «Гадкую сестру» за актуальность, гротеск и смелость дебютантки, удачно сочетающей сатиру и черный юмор с кровавыми, в духе Кроненберга, сценами.

Смотрите этот фильм и видеоэссе «О чем на самом деле „Гадкая сестра"» на Кинопоиске в Плюсе.

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Философская фантастика с Леа Сейду в честь 40-летия актрисы

Французская кинозвезда и модель известна по ролям в скандальном лауреате Канн «Жизнь Адель», последних фильмах Уэса Андерсона, бондиане и игре Death Stranding. Однако у режиссера-экспериментатора Бертрана Бонелло, решившего переосмыслить рассказ Генри Джеймса, ей досталась уникальная роль. 2044 год, люди вверяют свою жизнь искусственному интеллекту и избавляются от эмоций при помощи «очищения ДНК». Сейду играет Габриэль, которую пугает нечто, что может произойти в будущем (или нет). Когда же она соглашается на процедуру, то видит прошлые жизни в начале XX и XXI веков, где раз за разом встречает истинную любовь (Джордж Маккэй).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Спин-офф турецкого хита о выдающейся женщине Османской империи

Бурный феномен «Великолепного века» закономерно породил эффектное продолжение, где события разворачиваются почти через столетие. 1603 год, дочь купца Анастасию похищают, чтобы подарить будущему султану Ахмеду I. Однако вскоре греческая девушка пройдет длинный путь от одной из наложниц до влиятельнейшей фигуры в империи. Спин-офф придумал автор оригинального сериала Йылмаз Шахин, а главную роль сыграла Берен Саат, также снявшаяся в «Запретной любви» и «Даре» для Netflix. На родине сериал вызвал бурную реакцию, особенно разозлив сторонников Эрдогана.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

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Спорт

Единоборства недели: TOP DOG 37

Бой года на голых кулаках

Данил «Регбист» Алеев сначала провел 16 боев в промоушене уличных боев «Стрелка», затем придумал свой промоушен Top Dog и стал его практически бессменным ведущим. Практически — потому, что уже принимал участие в турнирах как боец. Бой с блогером Артёмом Тарасовым прошел по правилам лиги, но в ММА-перчатках.

С вокалистом всемирно известной дэткор-группы Slaughter to Prevail Александром Шиколаем, также известным как Alex Terrible, Регбист будет драться уже на голых кулаках.

Бой состоится 5 июля в 18:00 по Москве на 37-м номерном турнире самой атмосферной организации единоборств в России. Бокс, но на голых кулаках, ринг, но из блоков сена, и два свирепых бойца — готовый рецепт брутального шоу.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко