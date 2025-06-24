Возвращение Тони Хоука, новый Donkey Kong и хоррор по русской народной сказке: главные видеоигры июля

Да, это все та же Pro Skater со знакомыми режимами и картами, с прежним геймплеем, где нужно набрать как можно больше очков, выполняя трюки один за другим. Но ремейк будет отличаться от оригинала не только графикой. Так, теперь в Pro Skater 4 нет привычного режима карьеры, который заменили забегом на время из предыдущих THPS, хотя ограничение по времени позволят настроить на свой вкус. Зато в игре появится сразу несколько новых карт, а также улучшенные редакторы персонажей и локаций, которыми можно будет делиться с другими игроками.