Возвращение Тони Хоука, новый Donkey Kong и хоррор по русской народной сказке: главные видеоигры июля

Destiny 2: The Edge of Fate

В The Edge of Fate в Destiny 2 введут несколько значительных геймплейных изменений. Появится специальное меню для выбора разных режимов (вроде одиночных уровней, «Горнила» или «Налетов»), систему брони серьезно переработают, а качество оружия, выпадающего с противников, привяжут к сложности конкретной активности. Новая локация в дополнении, по словам разработчиков, сделана по примеру метроидвании: новые способности, полученные при прохождении, будут открывать доступ к новым местам на карте.

Tales of the Shire

Игроки смогут создать собственного персонажа — хоббита, заниматься повседневными делами вроде рыбалки, кулинарии и садоводства, а также обустроить нору. Хотя в Tales of the Shire будет множество различных квестов и активностей, главная задача разработчиков — показать, какой была бы идиллическая жизнь в фэнтезийном мире из мифологии Толкина.

Ready or Not