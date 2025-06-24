Возвращение Тони Хоука, новый Donkey Kong и хоррор по русской народной сказке: главные видеоигры июля

Середина лета — по традиции пора без крупных игровых релизов, но это не значит, что в это время не выходит вовсе ничего заслуживающего внимания. На этот раз среди главных релизов — новый сборник ремейков Tony Hawk’s Pro Skater, первая за долгие годы 3D-игра о Донки Конге от создателей Super Mario Odyssey, и долгожданный фолк-хоррор «Лихо одноглазое». А еще симулятор жизни хоббита, игра об избранной древними духами велосипедистке и кровавый перезапуск «Пакмана».
Главные релизы
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4
Дата выхода: 11 июля (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Еще в 2020 году две самые первые части знаменитого скейт-симулятора переделали с нуля для современных платформ, а теперь настала очередь следующих игр серии Tony Hawk’s Pro Skater.
Да, это все та же Pro Skater со знакомыми режимами и картами, с прежним геймплеем, где нужно набрать как можно больше очков, выполняя трюки один за другим. Но ремейк будет отличаться от оригинала не только графикой. Так, теперь в Pro Skater 4 нет привычного режима карьеры, который заменили забегом на время из предыдущих THPS, хотя ограничение по времени позволят настроить на свой вкус. Зато в игре появится сразу несколько новых карт, а также улучшенные редакторы персонажей и локаций, которыми можно будет делиться с другими игроками.
К тому же для ремейка собрали совершенно новый саундтрек, чем по традиции занимался сам Тони Хоук. Среди музыки осталось несколько знакомых фанатам треков, но по большей части это оригинальная подборка классического и современного рока, хип-хопа и панка.
Destiny 2: The Edge of Fate
Дата выхода: 15 июля (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One)
Девятое большое дополнение для фантастического онлайн-шутера, который продолжают поддерживать вот уже почти восемь лет. Это DLC начинает новый сюжет — разработчики называют его «Сагой о судьбе», хотя действие по-прежнему развернется вокруг Стражей и их попыток защитить Землю и Солнечную систему от сверхъестественных и инопланетных сил.
В The Edge of Fate в Destiny 2 введут несколько значительных геймплейных изменений. Появится специальное меню для выбора разных режимов (вроде одиночных уровней, «Горнила» или «Налетов»), систему брони серьезно переработают, а качество оружия, выпадающего с противников, привяжут к сложности конкретной активности. Новая локация в дополнении, по словам разработчиков, сделана по примеру метроидвании: новые способности, полученные при прохождении, будут открывать доступ к новым местам на карте.
А еще с этим дополнением разработчики Destiny 2 начнут следовать другому плану поддержки игры. DLC и крупные обновления теперь будут выпускать чаще. Контента в них станет чуть меньше, зато его планируют делать более разнообразным.
Donkey Kong Bananza
Дата выхода: 17 июля (Nintendo Switch 2)
Второй по счету большой эксклюзив Nintendo для своей новой консоли. Bananza — своего рода перезапуск франшизы Donkey Kong и первая полностью трехмерная игра серии за 25 с лишним лет.
Главной фишкой платформера будут практически полностью разрушаемые локации-песочницы. В роли Донки Конга игроки смогут выкапывать проходы, рушить целые горы, строить из кусков земли и камня мосты в труднодоступные места и решать головоломки. В мире игры будет несколько зон с разными биомами, а также множество разных испытаний, в том числе 2,5D-уровни или сражения на время, в которых придется применить способность Конга принимать облики других животных с особыми умениями.
Bananza в чем-то напоминает Super Mario Odyssey (и, судя по всему, над ней даже работали те же люди), и в новой Donkey Kong даже будет похожий кооперативный режим на двоих. В нем один игрок будет, как прежде, управлять главным героем, а другой — его спутницей, девочкой Полиной, которая будет помогать ему в бою, сидя у Конга на плечах.
«Лихо одноглазое»
Дата выхода: 28 июля (ПК)
Черно-белый хоррор от первого лица, над которым трудилась пермская студия Morteshka, известная по «Человеколосю» и «Черной книге». Основным источником вдохновения для разработчиков снова послужил российский фольклор, на этот раз народная сказка о не знавшем горя кузнеце.
В «Лихе одноглазом» собираются в формате симулятора ходьбы пересказать историю сказки. Игрокам предстоит исследовать окружающий мир, который будет постоянно меняться, и решать головоломки, построенные вокруг возможности сжигать отдельные предметы и препятствия с помощью спичек.
Хоррор будет небольшим по продолжительности, но основную ставку авторы делают на атмосферу и визуальный ряд — выразительную монохромную картинку. Как ранее упоминали разработчики, вдохновлялись они среди прочего некоторыми фильмами студии A24, в том числе «Солнцестоянием» и «Маяком».
Во что поиграть еще
Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition
Дата выхода: 15 июля (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch)
Переиздание вышедшей почти 20 лет назад фэнтезийной игры от студии Obsidian, признанных мастеров жанра RPG. Первую часть, которой занималась BioWare, в 2019-м уже обновили для современных платформ, поэтому теперь дилогию можно будет перепройти с улучшенной графикой или познакомиться с ней впервые.
В Enhanced Edition войдут все три дополнения, продолжающие историю о землях Фаэруна и защитниках города Невервинтер. Кроме того, игру впервые адаптируют для консолей, добавив поддержку контроллеров в ПК-версию.
RoboCop: Rogue City — Unfinished Business
Дата выхода: 17 июля (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Самостоятельное дополнение к неожиданному хиту 2023 года по мотивам классического боевика Пола Верховена. DLC занималась та же команда из польской студии Teyon, а к роли самого Робокопа вновь вернулся Питер Уэллер.
Unfinished Business расскажет об очередном задании робота-полицейского — освобождении огромного здания, которое целиком контролируют вооруженные наемники. По словам разработчиков, в дополнении будет не только новая сюжетная линия и несколько видов оружия, но и несколько миссий-флешбэков, где придется играть за Алекса Мерфи еще до того, как он стал Робокопом.
Shadow Labyrinth
Дата выхода: 18 июля (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Неожиданный спин-офф серии Pac-Man, который впервые представили вскоре после выхода того самого кровавого эпизода «Секретного уровня». Пакман здесь превратился в летающую разумную сферу, что сопровождает воина, попавшего в полный смертельно опасных ловушек лабиринт.
И теперь это вовсе не аркада, а полноценная метроидвания с разными способностями, платформингом и сюжетом, посвященным истории загадочной планеты, куда попал главный герой. Радикальный способ перезапустить франшизу.
Wildgate
Дата выхода: 22 июля (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Командный онлайн-шутер от выходцев из Blizzard, где игрокам придется вместе управлять космическим кораблем и соревноваться друг с другом, чтобы первыми добраться до таинственного артефакта и уйти с ним в руках.
Wildgate сочетает в себе черты геройского экшена со множеством уникальных играбельных персонажей, а также PvPvE-шутеров в духе недавней Delta Force или Escape from Tarkov, где игрокам нужно забрать некие ценные предметы и добраться до точки эвакуации. Причем в Wildgate еще и придется следить за рабочим состоянием корабля своей команды, который всегда могут вывести из строя противники. И стоит сказать, что такая сборная солянка из механик даже понравилась многим из тех, кто успел поучаствовать в тестировании.
Wheel World
Дата выхода: 23 июля (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Приключенческая гоночная игра о велосипедистке, избранной древними духами для спасения всего мира. Девушке по имени Кэт придется исследовать разные регионы в поисках особых деталей для своего велосипеда, которые и помогут ей провести некий ритуал. Ей предстоит не только участвовать в гонках, но и учиться различным трюкам.
Wheel World — это первая за восемь лет игра от гейм-дизайнера Марка Эссена, создателя кооперативных инди-экшенов Nidhogg, которые обрели широкую популярность в 2010-х. Это его первая трехмерная игра и первый проект, создававшийся в относительно крупном коллективе, а не крохотной команде из двух-трех человек.
Wuchang: Fallen Feathers
Дата выхода: 24 июля (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Экшен-RPG от китайской студии Leenzee, вдохновленная Dark Souls и Elden Ring. Главная героиня — пиратка Учан, потерявшая память, которой предстоит отправиться в далекое путешествие по землям империи Мин, охваченным войной и чумой.
Как и в большинстве соулслайков, в Wuchang будут несколько видов оружия с разными стилями сражения, боевая система с возможностью отражать вражеские атаки и контратаковать, а также целый ряд заклинаний, что может использовать протагонистка. В числе уникальных механик разработчики называют систему безумия — состояния, в котором Учан становится более уязвимой, но открывает дополнительные атаки, уникальные для каждого из доступных ей клинков.
Killing Floor 3
Дата выхода: 24 июля (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Кровавый кооперативный хоррор-шутер, первая часть которого изначально была лишь пользовательской модификацией для Unreal Tournament 2004. Как и в предыдущих двух частях, игрокам придется отбиваться от ужасных чудовищ.
Разработчики из Tripwire Interactive обещают шесть играбельных персонажей-специалистов с уникальными умениями и атаками, прокачку оружия, а также детально проработанную систему расчленения противников. Изначально Killing Floor 3 планировали выпустить еще весной, но отложили после жалоб игроков, успевших поучаствовать в открытых тестированиях шутера. Так или иначе, игру намерены развивать и после релиза, поддерживая новым контентом, картами и видами противников.
Grounded 2
Дата выхода: 29 июля (ПК, Xbox Series X|S)
Сиквел симулятора выживания от студии Obsidian, для которой это будет уже второй по счету релиз 2025 года. Разработчики решили развить задумку оригинала, где игроки управляли детьми, уменьшенными до размеров насекомых и пытающимися не погибнуть в обычном общественном парке.
По сравнению с первой Grounded появится куда больше возможностей для сражений, строительства и крафтинга. Среди прочего в игре будет возможность приручать насекомых и кататься на них, а сюжет должен играть в продолжении куда более значимую роль — с ним будут связаны как различные секреты, так и некая глобальная опасность, постоянно нависающая над игроками. Чаще всего именно сиквелы получаются у Obsidian лучше всего, но так ли это будет на этот раз, можно будет понять со стартом раннего доступа.
Tales of the Shire
Дата выхода: 29 июля (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Уютный симулятор жизни во вселенной «Властелина колец», действие которого развернется в Шире между событиями «Хоббита» и «Братства кольца» — в один из самых мирных периодов для земель полуросликов.
Игроки смогут создать собственного персонажа — хоббита, заниматься повседневными делами вроде рыбалки, кулинарии и садоводства, а также обустроить нору. Хотя в Tales of the Shire будет множество различных квестов и активностей, главная задача разработчиков — показать, какой была бы идиллическая жизнь в фэнтезийном мире из мифологии Толкина.
Ninja Gaiden: Ragebound
Дата выхода: 31 июля (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Вторая аж из трех игр по культовой экшен-франшизе, что выходят в этом году. Весной выпустили ремастер Ninja Gaiden 2, на осень запланирован релиз четвертой номерной части серии, а в июле — двухмерный спин-офф от создателей Blasphemous.
Ragebound будет куда ближе к корням франшизы, берущей начало на NES и аркадных автоматах: 2D-окружение, сложные, но увлекательные сражения. Однако создатели игры построили геймплей сразу вокруг двух центральных персонажей — ниндзя по имени Кэндзи и девушки-куноити Кумори. У каждого будут свои способности и стиль боя, а Кумори еще и обладает способностью заглядывать в параллельный мир, открывая недоступные ранее проходы и закоулки.
Другие релизы
Patapon 1+2 Replay
Дата выхода: 11 июля (ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Переиздание уникальных в своем роде стратегий с элементами ритм-игр, впервые вышедших в конце нулевых на PlayStation Portable. Игрок выполняет роль некоего божества, которое управляет армией нарисованных человечков и отдает им приказы, отбивая нужный ритм.
Eriksholm: The Stolen Dream
Дата выхода: 15 июля (ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Приключенческая стелс-игра от команды, основанной выходцами из крупных шведских студий, работавших над Battlefield, Mirror’s Edge и Little Nightmares. Действие Eriksholm развернется в вымышленном скандинавском городе в начале XX века, который предстоит исследовать девушке, отправившейся на поиски пропавшего брата.
Stronghold Crusader: Definitive Edition
Дата выхода: 15 июля (ПК)
Обновленная версия знаменитой средневековой стратегии — с улучшенной графикой и звуком, а также новым контентом. В игре появятся дополнительные виды войск, карты для каждого из режимов, а также две одиночные кампании, посвященные крестовым походам.
Ready or Not
Дата выхода: 15 июля (PlayStation 5, Xbox Series X|S)
Тактический шутер о буднях служащих полицейского спецотряда, во многом вдохновленный серией S.W.A.T., доберется до консолей почти через два года после релиза на ПК. Судя по всему, версии для PlayStation и Xbox будут не такими жестокими по сравнению с оригиналом, за что разработчиков уже успели обвинить в самоцензуре.
The Drifter
Дата выхода: 17 июля (ПК)
Квест с ретрографикой и сюжетом в духе кровавых криминальных фильмов категории Б. Главный герой — бродяга, который оказывается свидетелем жестокого убийства и попадает под прицел таинственной организации. По словам разработчиков, никаких мудреных головоломок от игры ждать не стоит: задачи пытались сделать доступными и не мешающими темпу сюжета.
Neon Abyss 2
Дата выхода: 17 июля (ПК)
Продолжение популярного roguelike-экшена от китайской студии Veewo — с ярким визуальным стилем и бешеным темпом сражений. Пока что игра выйдет в раннем доступе, но в ней будут сотни предметов и кооперативный режим, в котором вместе смогут играть от двух до четырех человек.
Monument Valley 3
Дата выхода: 22 июля (ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Пространственная головоломка, вышедшая в прошлом году, наконец-то будет свободна от эксклюзивности Netflix и появится на всех актуальных платформах. Первые две части серии, успевшие стать классикой мобильных головоломок, выпустили на консолях лишь этой весной, так что теперь пройти всю трилогию можно почти на любом устройстве.
Total Chaos
Дата выхода: 24 июля (ПК)
Напряженный сурвайвал-хоррор от создателей Turbo Overkill, основанный на одноименной фанатской модификации для Doom 2, которая полностью преображала игру. Как и в оригинале, действие разворачивается на заброшенном острове, вглубь которого главного героя ведет таинственный голос по радиосвязи.
Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV
Дата выхода: 25 июля (Nintendo Switch 2)
Главная игра для вечеринок от Nintendo выходит и на Switch 2 с целой кучей дополнительных режимов. Обещают несколько десятков новых мини-игр, которые целиком задействуют возможности консоли, в том числе управление с помощью голоса, движений и контроллеров Joy-Con в режиме мыши.
Wild Hearts S
Дата выхода: 25 июля (Nintendo Switch 2)
Переиздание экшен-RPG в духе Monster Hunter от японской студии Omega Force, известной по франшизе Dynasty Warriors. Все особенности старших версий на месте: целый ряд видов оружия и стилей боя, создание полезных построек и механизмов, а также кооператив на четверых игроков.
Ratatan
Дата выхода: 25 июля (ПК)
Удивительно, но всего через две недели после переиздания Patapon в раннем доступе выходит ее духовная наследница Ratatan. Причем делают ее под руководством Хироюки Котани, создателя франшизы времен PSP. Геймплей со стратегическими и ритм-элементами будет похожим, но здесь появятся, например, элементы roguelike и полноценный кооперативный режим.
No Sleep for Kaname Date — From AI: The Somnium Files
Дата выхода: 25 июля (ПК, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2)
Спин-офф фантастической визуальной новеллы от создателей Danganronpa с исследованием локаций от третьего лица и головоломками. По сюжету детектив Канамэ Датэ пытается помочь похищенной пришельцами девушке, решая загадки, допрашивая людей, которые могут быть связаны с произошедшим, и заглядывая в их сновидения.
Автор: Антон Самитов