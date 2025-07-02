10 лучших российских сериалов — 2025: итоги первого полугодия

Мы привыкли к тому, что «Почка» может быть циничной и смешной. Но чтобы она была еще и трогательной? Оказывается, создательницам сериала Марии Шульгиной и Елизавете Тихоновой еще есть чем удивить. В третьем сезоне они вручают Наташе Кустовой (Любовь Аксёнова) младенца и выстраивают главный конфликт на том, оставит она его себе или нет. В пересказе это может прозвучать ужасно — не только из-за избитости хода, но и потому, что он, казалось бы, противоречит эгоистичной натуре героини. Однако Шульгина и Тихонова смогли осилить непростую задачу — сохранить цельность характера и найти в нем новые грани.

Поначалу всего лишь один из череды человеческих инструментов Кустовой в достижении своих целей, ребенок вскоре становится ее двойником. Кустова по рассеянности дает младенцу собственное имя — Наталья Леонидовна, что оказывается не только гэгом, но и усилением рифмы между двумя одиночествами. Стремящаяся поскорее переложить маленькую обузу на чужие плечи Наташа не сразу понимает, что поступает с Кустовой-младшей так же, как в свое время поступили с ней: ее бросил сначала отец, а затем мать. Выясняется, что Наташу единственную из детей в семье сдали в интернат.

В итоге выбор Кустовой превращается из этического (вот уж что точно никогда не волновало героиню «Почки», так это этика) в экзистенциальный. И потому ребенок дает ей шанс протянуть руку сразу двум маленьким Наташам. Забота одинаково нужна и детям, и хищным инспекторам пожарной безопасности. Просто даже в таких ситуациях работает принцип, сформулированный героем Гари Олдмана в «Пятом элементе»: хочешь сделать хорошо — сделай сам.

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