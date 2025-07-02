10 лучших российских сериалов — 2025: итоги первого полугодия

Душан Глигоров закрепил успех после «Трассы» новым хтоническим сериалом «Аутсорс» — пожалуй, главным событием этого полугодия. Сыгравший в нем Иван Янковский плавно перешел от одних маньяков к другим во втором сезоне «Фишера». Еще мы считали «чужие деньги», подслушивали в Рыбинске и рассуждали «про это самое». Учили «Урок», в третий раз искали «Почку» и выясняли, есть ли «между нами химия».
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Сериалы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны. В голосовании участвовали тайтлы, стартовавшие или завершившиеся до середины июня 2025-го.
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Идеальный сериал для тех, кому не хватило мирзоевского «Преступления и наказания»: Иван Янковский, даже не смыв с топора кровь питерских старушек, поступает на службу в камчатскую вохру, уже окончательно уверившись, что он тот, кто «право имеет». Время на дворе интересное, самый конец 90-х, а в объективе Батыра Моргачёва, взявшего за ключевой референс эстетику фотографа Дмитрия Маркова, оно становится еще и живописным. На снимках Маркова немного неестественная, глянцевая айфоная картинка парадоксально сочеталась с жестокой правдой народной жизни, а в сериале Душана Глигорова занюханные постсоветские нигилисты в старых пальто и грязном камуфляже превращаются в великих авантюристов эпохи барокко. Это сочетание высокого и низкого, экзистенциализма и провинциализма в «Аутсорсе» быстро дрейфует в сторону диковатой черной комедии. Что ж, режиссера можно понять: очевидно, что он так торопится посмеяться над своими обреченными героями только потому, что боится заплакать.
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Комедия провинциального абсурда встречает «Битву экстрасенсов». Сильно пьющий и крайне совестливый журналист (Тимофей Трибунцев) вдруг обретает паранормальную способность: он видит еще не случившиеся убийства и в силу неизбывного похмельного правдорубства стремится их предотвратить. Все в ответ стучат пальцем по лбу; помогает незадачливой Кассандре лишь подвернувшийся под руку гопник (Рузиль Минекаев, словно не переодевшийся после съемок «Слова Пацана»).
Пожалуй, самое ценное в «Рыбинске» — то, что он счастливо избегает всех шаблонных ходов, которые логично было бы сделать при такой расстановке фигур. И паранормально-криминальная линия здесь не давит, а скорее смешит, и Рыбинск не средоточие провинциальной хтони, а милый город, удобный для жизни, и вполне ординарный мелкий бес в дорогом костюме оборачивается карикатурным монстром из фильмов категории Б (возможно, тут авторы несколько перегибают), и песни «АукцЫона» звучат как бы нипочему. А то, что Трибунцев, как обычно, играет Трибунцева, — на то он и Трибунцев.
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Никита Демченко
редактор российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Седьмое искусство»
Иногда так бывает: управляющая универмагом в Санкт-Петербурге бросает все ради того, чтобы снимать кино. Пройдя этот путь, сам по себе достойный экранизации, Карина Чувикова вихрем ворвалась в индустрию и с легкой — какую нынче редко встретишь — руки поставила отличную трагикомедию. Ее «Между нами химия» — история про соло-маму, которая, узнав о смертельном диагнозе, начинает срочно искать достойного мужа, чтобы оставить с ним детей на случай, если болезнь победит.
Завязка настраивает на слезливую социально-бытовую драму, но Чувиковой и ее соавторам Юлии Гулян и Евгении Хрипковой удается пройти по грани и не скатиться в слезовыжималку. За грустным здесь следует смешное, за каждой большой трагедией — маленькая комедия положений. И хотя цепочка микроситуаций-аттракционов приводит к слегка скомканному финалу, «Между нами химия» — это все равно один из главных сериалов сезона; одновременно наши Dying For Sex и «Материалистка». И, главное, бенефис Саши Бортич, которая назло всем токсикам в комментариях берет новую высоту в карьере.
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Что будет, если взять трех оболтусов-спортсменов, поместить их в мир дорогих машин и высоких переговоров и включить камеру? Обаятельный сериал с неповторимой атмосферой, как из детства! Второй сезон «Телохранителей» смог отточить конструкцию первого. На месте все те же герои — Ящер, Туча и Юра (Александр Левин, Егор Овчинников и Олег Гаас), — но добавились и новые (родители Тучи, например). Ситуации стали объемнее, география расширилась — теперь у нас есть и спа-курорт, и роддом.
При всей своей прямолинейности и предсказуемости сериал получился очень добрым и эмпатичным. Да, мы всё никак не можем избавится от мизогинии и сексизма, но при этом уже точно научились говорить, что люди разные и каждый заслуживает любви и тепла. Для меня «Телохранители» стали отдушиной, которая помогала в суровый февраль и не менее холодный март получить немного теплоты. Ну и конечно же, в финале второго сезона захотелось срочно прикупить такой же синий костюм, как у главных героев!
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Юра Борисов перешел от поэзии к рэпу. Его герой Антон — некогда популярный MC Lil Doj, который после автоаварии оказывается в рехабе. Идти оттуда ему некуда — продюсеры кинули, — поэтому Антон возвращается в родную Пермь, прихватив с собой кота Игоря (с ним связан лучший твист в сериале). В Перми у него остался образцовый брат Костя (Даниил Воробьёв), учитель года и замдиректора родной когда-то для братьев школы. Он ставит Антону условие: чтобы получить помощь, тот должен устроиться в школу учителем и дать творческие наставления выпускному классу. Так Антон превращается в Антона Викторовича, а Константин начинает лелеять и бередить свои детские обиды на брата (мама любила Антошу сильнее).
«Урок» — обаятельный, но неровный сериал с простым посылом: относитесь друг к другу бережнее. Борисов снова играет лишь взглядом, Воробьёв устраивает затянувшийся психоперформанс, а истории школьников становятся наглядным пособием граблей, на которые не надо наступать. Два нюанса: непростительно мало кота Игоря, а беседы Кости с портретом матери становятся слишком утомительными.
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Второй сезон «Фишера» было легко испортить. Маньяка Головкина поймали еще в первой части, а режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова отказались снимать продолжение. Но свежий «Фишер» с подзаголовком «Затмение» все-таки вышел и получился годным.
Теперь этот проект — маньячная антология. Первый и второй сезоны связывают лишь название и фигура сыщика Бокова в исполнении Ивана Янковского. Все остальное — от эпохи и места действия до напарников следака и цветовой гаммы — было изменено.
Метаморфозы пошли сериалу на пользу. Второй сезон не влияет на восприятие первого, представляет собой мрачный детектив со всеми атрибутами 90-х (от сектантов и бандитов до теневых мэров) и справляется с основной задачей — безболезненно переводит сериал-односезонник в ранг полноценной франшизы. Теперь никто не удивится, если после «Затмения» мы увидим «Новолуние» или «Рассвет». Ну а на фоне главного конкурента — «Чикатило» от Сарика Андреасяна — «Фишер» всегда будет смотреться выигрышно.
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Митя (Денис Власенко) отучился на сексолога в городе и возвращается в деревню, чтобы работать врачом. Узнав, какую профессию выбрал односельчанин, родственники буквально офигевают: «Ну писькин доктор!» Типичная комедия канала ТНТ с шутками ниже пояса попала в наш список из-за того, что вышла в момент, когда вся страна была вынуждена затянуть этот пояс повыше груди. После новых законов, скандала с «голой вечеринкой», отзывов из магазинов книг, подпадающих под запреты, «Про это самое» поражает и смелостью выбора темы, и тактичностью, с которой главный герой говорит о контрацепции, беременности и влечении (в том числе однополом). «Сексуального просвещения», с которым сериал сравнивали на этапе трейлера, не вышло, но свое место в исторической перспективе секспросвета ТНТ он определенно займет. Не за сильный сценарий, а за деликатную игру Дениса Власенко, после Happy End утвердившегося в амплуа додика в какой-то фривольно-неловкой позиции. Новая Анфиса Чехова выглядит именно так.
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Второй за год сериал Сергея и Дмитрия Минаевых вызвал реакцию куда менее бурную, зато вполне однозначную. Если «Первый номер» частенько (и не беспочвенно) ругали, то «Чужие деньги» смогли завоевать симпатии и критиков, и зрителей. Обрамив свой излюбленный драмедийный мотив о зажиточных москвичах (см. также «Золотое дно») бодрым авантюрным экшеном и яркими приметами вроде раздвоенного Максима Матвеева и похрюкивающего Гоши Куценко, сценаристы вместе с режиссером «Мажора» и «Триггера» Игорем Твердохлебовым словно нащупали наконец успешную формулу криминальной драмы. Стильной, динамичной, лихо закрученной.
И пускай драматическая составляющая современной вариации «Принца и нищего» самая слабая, а персонажи периодически разговаривают пацанскими цитатами из «ВКонтакте», общего впечатления это не портит. Наши симпатии по-прежнему на стороне офисного клерка Юры Афанасьева, решившего примерить пиджак московского крипто-гангстера и обнаружившего, что тот ему не по плечу.
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Истории про актеров, которые играют самих себя, уже можно вынести в отдельный жанр. «Ж.К.В.Д» с Ван Даммом, «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с Кейджем, «Быть Джоном Малковичем» с Малковичем-Малковичем, «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» со всей труппой Джадда Апатоу, «Огни большой деревни» с Дмитрием Дюжевым — список можно продолжать долго. В «Актерище» не самую свежую метафишку разыгрывает Дмитрий Нагиев — актер, чей публичный образ давно соединился с экранным. Здесь он играет самовлюбленную кинозвезду по имени Вячеслав Третьяков, который устраивает драку с видеообзорщиком и театральным режиссером Никитой Кисляком (Антон Лапенко). Чтобы замять скандал и вернуть себе роль Суворова в историческом блокбастере Михалкова, Третьяков соглашается сыграть в кисляковском спектакле в захолустном театре. Самоироничная комедия об артисте в кризисе, где харизматичные Нагиев и Лапенко сталкиваются в забавном конфликте поколений и темпераментов, не поражает глубиной, но работает как легкий и узнаваемый скетч о шоу-бизнесе и провинциальной России. И да, драмы здесь больше, чем в роликах МТС!
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«Почка», 3-й сезон
Мы привыкли к тому, что «Почка» может быть циничной и смешной. Но чтобы она была еще и трогательной? Оказывается, создательницам сериала Марии Шульгиной и Елизавете Тихоновой еще есть чем удивить. В третьем сезоне они вручают Наташе Кустовой (Любовь Аксёнова) младенца и выстраивают главный конфликт на том, оставит она его себе или нет. В пересказе это может прозвучать ужасно — не только из-за избитости хода, но и потому, что он, казалось бы, противоречит эгоистичной натуре героини. Однако Шульгина и Тихонова смогли осилить непростую задачу — сохранить цельность характера и найти в нем новые грани.
Поначалу всего лишь один из череды человеческих инструментов Кустовой в достижении своих целей, ребенок вскоре становится ее двойником. Кустова по рассеянности дает младенцу собственное имя — Наталья Леонидовна, что оказывается не только гэгом, но и усилением рифмы между двумя одиночествами. Стремящаяся поскорее переложить маленькую обузу на чужие плечи Наташа не сразу понимает, что поступает с Кустовой-младшей так же, как в свое время поступили с ней: ее бросил сначала отец, а затем мать. Выясняется, что Наташу единственную из детей в семье сдали в интернат.
В итоге выбор Кустовой превращается из этического (вот уж что точно никогда не волновало героиню «Почки», так это этика) в экзистенциальный. И потому ребенок дает ей шанс протянуть руку сразу двум маленьким Наташам. Забота одинаково нужна и детям, и хищным инспекторам пожарной безопасности. Просто даже в таких ситуациях работает принцип, сформулированный героем Гари Олдмана в «Пятом элементе»: хочешь сделать хорошо — сделай сам.
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Иллюстрация: Александр Черепанов
А какие сериалы 2025 года понравились вам больше всего?
Как считаете, чего не хватает в нашем топе, а какие тайтлы кажутся вам переоцененными?